Nach Transplantation: Zwei Reutlinger berichten über ihr neues Leben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für Aleksandra Vohrer (51) und Patrick Berger (32) gibt es kein Vertun: Das Leben ist schön. Dass sie es haben, macht beide dankbar. Umso mehr, als sich dieses schöne Leben für sie alles andere als selbstverständlich anfühlt. Es ist ein Geschenk. Ein zweiter Anlauf in die richtige Richtung - zurück aus der Grauzone zwischen Dies- und Jenseits, mittenmang hinein ins Jetzt und Hier. War es doch vor gar nicht allzu langer Zeit denkbar schlecht um Vohrers und Bergers Gesundheit bestellt. Er war Dialysepatient, sie lag mit akutem Leberversagen im Klinikum. In beiden Fällen war die Diagnose klar: ohne Organspende keine Chance auf Zukunft.

Doch Vohrer und Berger hatten Glück. Für sie konnten zeitnah passende Spenderorgane gefunden werden. Und von da an ging es steil bergauf. Zwar werden die beiden Reutlinger, die jüngst erfolgreich an den Internationalen Deutschen Meisterschaften der Transplantierten und Dialysepatienten teilnahmen, lebenslang auf die Einnahme von Immunsuppressiva angewiesen sein, müssen stärker als jeder Nichttransplantierte darauf achten, sich tunlichst keine Infektionen einzufangen. Jedoch: Vor dem Hintergrund ihrer existenzbedrohlichen Krankengeschichten sind derlei Einschränkungen Kinkerlitzchen.

Bewusstseinsarbeit leisten

»Wir sind fit«, sagen sie und betrachten sich selbst als vitale Beispiele dafür, dass Organspenden Leben retten. Deshalb gehen sie neuerdings mit ihren Schicksalen an die Öffentlichkeit. Ihr Ziel: Bewusstseinsarbeit leisten. Denn die sei bitter nötig, weil die Organspendebereitschaft in Deutschland - vorsichtig formuliert - stark ausbaufähig ist. Was aus Sicht der beiden Transplantierten damit zusammenhängt, dass sich die Bundesrepublik bislang zu keiner sogenannten Widerspruchslösung durchringen konnte.

Ihr zufolge wäre ausnahmslos jeder Mensch zwischen Konstanz und Kiel, der sich nicht ausdrücklich gegen posthume Organ-Entnahmen ausspricht, ein potenzieller Spender. »Das würde das Freiwilligkeitsprinzip im Übrigen nicht verletzen«, betont Aleksandra Vohrer. Aber es würde den Kreis der Organspender »ganz entschieden vergrößern«. Zumal es laut Umfragen ja eine erkleckliche Anzahl an Bürgern gibt, die grundsätzlich zur Spende bereit sind, ihren Willen aber nicht qua Online-Registrierung oder mitgeführtem Ausweis bekunden.

Tausende todkranker Patienten gelistet

Wobei das mit der Registrierung so eine Sache sei. »Zu kompliziert«, weiß Aleksandra Vohrer, ist das digitale Prozedere. »Viele Spendenwillige scheitern an dieser Hürde«, sagt die 51-Jährige kopfschüttelnd. »Warum kann das nicht niederschwelliger gestaltet werden? Das wäre wirklich wünschenswert« - für Tausende todkranker Patienten, die bei der Stiftung Euro-Transplant gelistet sind und auf Organe warten. So wie Aleksandra Vohrer dies vor anderthalb Jahren tat. Wenngleich sie streng genommen nicht wirklich warten musste. Ob Zufall oder Schicksal: Bei Vohrer ging alles ratzfatz - nachdem sich ihr Gesundheitszustand binnen weniger Tage rapide verschlechtert hatte.

Daumen hoch nach einer erfolgreichen Lebertransplantation. Foto: Uniklinikum Tübingen Daumen hoch nach einer erfolgreichen Lebertransplantation. Foto: Uniklinikum Tübingen

Dass Vohrer an Morbus Wilson, einem genetischen Defekt, litt, war ihr damals schon bekannt. Gleich einer Zeitbombe tickte die Mutation, die den Kupferstoffwechsel in der Leber stört, in ihrem Körper. Akut wurde die Krankheit dann im Frühherbst 2022. »Da hatten sich meine Werte leicht verändert.« Gleichwohl gaben die Ärzte Entwarnung. »Kein Grund zur Sorge«, hieß es: »Sie sind gesund.«

Von der Dialyse auf den OP-Tisch

Jedoch: Das Gegenteil war der Fall. Am 6. September wurde die Mutter zweier erwachsener Kinder stationär im Krankenhaus aufgenommen, bereits am 17. September transplantiert. Und sechs Wochen später konnte sie das Tübinger Klinikum verlassen: aus eigener Kraft und damit wie neu geboren. Zumal sie vor dem Eingriff - »Ich war sehr schwach und wog bloß noch 47 Kilo« - nicht einmal mehr in der Lage gewesen war, ohne Hilfe aufzustehen. Derweil Patrick Berger vor seiner Nierentransplantation immerhin noch kurze Jogging-Runden drehen konnte.

Auch bei ihm war es eine genetische Disposition, die ihn erst in die Dialyse und dann auf den OP-Tisch brachte. Mit dem seltenen Alport-Syndrom auf die Welt gekommen, war für ihn von Kindesbeinen an klar, dass seine Nieren irgendwann den Dienst versagen würden. »Das passiert meist im Alter zwischen 20 und 30.« Er selbst zählte 29 Lenze »als es losging« - nachdem es den Medizinern zuvor gelungen war, den Krankheitsverlauf medikamentös hinauszuzögern. »Bis 2021 waren meine Werte relativ gut.« Dann allerdings schlugen die Ärzte nach einer Routineuntersuchung Alarm, versuchten es mit einer Cortison-Therapie. »Die brachte bei mir leider nichts.« Weshalb ab Frühjahr 2022 regelmäßige Blutwäschen unerlässlich wurden.

Große Erleichterung, große Sorge

Parallel dazu: die Suche nach einer Spenderniere. Fündig wurde Patrick Berger innerhalb seiner Familie. Tests hatten erbracht, dass sowohl sein Bruder als auch sein Vater als Organ-Geber infrage kommen. Die Wahl fiel nach gründlicher Abwägung auf den Papa - zu Patricks großer Erleichterung und nicht minder großer Sorge.

Gudrun Manuwald-Seemüller ist nicht nur in Reutlingen vielen Transplantierten Vorbild und Wegweiser. Eine Spender-Leber hat ihr einst das Leben gerettet. Foto: Steffen Schanz Gudrun Manuwald-Seemüller ist nicht nur in Reutlingen vielen Transplantierten Vorbild und Wegweiser. Eine Spender-Leber hat ihr einst das Leben gerettet. Foto: Steffen Schanz

Einerseits war der junge Mann froh, andererseits bangte er. Die Folge: Kopfkino in Endlosschleife, Wechselbäder der Gefühle. Und am 4. Mai 2023 endlich Gewissheit. Die Nierenverpflanzung hatte geklappt. Komplikationen gab es keine. Schon eine Woche nach der OP durfte Vater Berger das Stuttgarter Transplantationszentrum verlassen. Sohn Patrick folgte ihm ohne Abstoßungserscheinungen sieben Tage später nach.

Seither fühlt sich der 32-Jährige rundum wohl, arbeitet wieder Vollzeit als Laborant in der Qualitätssicherung und spielt für sein Leben gerne und noch dazu sehr ambitioniert Tischtennis. Achtsamer, verrät der Reutlinger, gehe er jetzt mit sich und Dritten um, priorisiere die Dinge anders, als vor der Transplantation. »An erster Stelle steht für mich definitiv die Gesundheit.«

Teilnahme an der Weltmeisterschaft für Transplantierte

Was ihn mit Aleksandra Vohrer eint. Auch sie steht nach ihrer lebensrettenden Operation wieder in Saft und Kraft, arbeitet Vollzeit als IHK-Integrationsbeauftragte und treibt in ihrer Freizeit oft und gerne Sport. Skifahren ist ihre Leidenschaft. Durch den Verein TransDia-Sport und dessen Reutlinger Ansprechpartnerin Gudrun Manuwald-Seemüller kam sie außerdem zum Schwimmen und freut sich nun zusammen mit Patrick Berger auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft für Transplantierte, die im August in Dresden steigen wird.

Natürlich kämpfen der Tischtennisspieler und die Schwimmerin bei diesem Event auch um Medaillen. Sportlicher Lorbeer allein ist es allerdings nicht, der sie motiviert. Vielmehr sehen sie die WM als publikumswirksame Werbeveranstaltung fürs Thema Organspende. Denn eindrücklicher als über sportliche Leistungen lässt sich wohl kaum demonstrieren wie aktiv ein Leben mit Spenderorgan sein kann - voll Power, Optimismus und Bewegungsfreude. (GEA)

www.transdiaev.de