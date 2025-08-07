Nach Reutlinger Urteil: Was beim Kinderschutz besser werden muss

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen hat in diesem Jahr bundesweit zugenommen. Doch nicht immer kann den Kindern geholfen werden.

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Der Fall der angeklagten Reutlinger Jugendamtsmitarbeiterinnen geht in die Berufung. Unabhängig vom Ausgang stellt sich vor allem eine Frage: Wie konnte dies passieren? Der GEA hat sich mit zwei Experten in Sachen Kinderschutz unterhalten, um die Hintergründe zu beleuchten.

Das KiMiss-Institut Tübingen beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen rund um das Kindeswohl, den Kindesmissbrauch oder der -misshandlung. 2024 hat es außerdem eine Studie erstellt, die sich mit den Problemen der deutschen Kinderschutz-Statistik und einem vernachlässigten Kinderschutz in Baden-Württemberg befasst.

Auslöser war der Missbrauchsfall im Steinlachtal, der bis heute nicht wirklich aufgearbeitet wurde. »Es handelt sich um ein systematisches Problem«, ist Instituts-Leiter Dr. Hans-Peter Dürr überzeugt. Der Kinderschutz als solches sei im Grundgesetz verankert, aber es fehle der Landesregierung der Wille, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. »Viele Fälle werden schlichtweg nicht verfolgt.« Dafür spreche auch, dass die erhobenen Fallzahlen in Baden-Württemberg enorm schwanken und mitunter extrem niedrig seien – für den Epidemiologen ein Beleg für eine hohe Dunkelziffer.

Das KiMiss-Institut schreibt entsprechend: »Gemessen am bundesweiten Durchschnitt war für Baden-Württemberg im Jahr 2022 zu erwarten, dass Kindeswohlgefährdungen in 2.780 Fällen nicht erkannt oder nicht verfolgt wurden, was einem Drittel der erwarteten Gefährdungen entspricht. Dies entspräche einer Dunkelziffer von 33 Prozent.« Ernsthafte Anstrengungen, dies zu ändern können die Instituts-Mitarbeiter bei der aktuellen Landesregierung nicht erkennen. Auf eine große Anfrage 2024 gab es mehr ausweichende denn konkrete Antworten. »Es ist katastrophal, sie stellen sich tot, wenn man sie darauf aufmerksam macht«, beobachten die Mitglieder von KiMiss. Dabei habe die Regierung das Wächteramt über den Kinderschutz inne – doch es herrsche Orientierungslosigkeit.

Damit der Kinderschutz im Land besser funktioniere, müsse man zunächst geeignete Strukturen schaffen, so eine zentrale Forderung des Instituts. Dazu müssten drei Parteien kooperieren, die mit Kindeswohlgefährdungen befasst sind: Jugendämter, Gerichte und Verfahrensbeteiligte. Zudem kommt einem Austausch zum Wohl der Kinder so manches Mal noch der Datenschutz in die Quere, weil es nicht erlaubt ist, sensible Sozialdaten weiterzugeben.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Fachaufsicht: »Es gibt keine Qualitätskontrolle für das Jugendamt«. Fazit des externen Beobachters: »Jede Packung Chips in Deutschland wird besser kontrolliert als die Arbeit des Jugendamtes.« Wobei es dem Institut fernliegt, die Sachbearbeiter zu kritisieren. »Man kann nicht einzelnen die Schuld geben. Wer beim Jugendamt arbeitet, hat am Anfang oft die besten Absichten, und will die Welt ein bisschen besser machen.« Doch schnell landen sie auf dem Boden der Tatsachen, die ein Übermaß an Bürokratie, hohe Fallzahlen für zu wenig Mitarbeiter bedeuten. Ein zusätzliches Augenpaar wäre oft schon hilfreich. Vor allem heftige Fälle bräuchten eine zusätzliche Kontrolle von außen. Den von Richter Sierk Hamann des Öfteren kritisch hinterfragten Einsatz privater Hilfsdienste sieht auch das Institut als schwierig an: Oft seien die Mitarbeiter nicht gut genug ausgebildet.

Doch abseits dieser menschlichen Fehler sei schlicht das Versagen des Staates der Hauptgrund für Kindeswohlgefährdungen. »Der Kinderschutz in Baden-Württemberg funktioniert nicht systematisch und er wird auch nicht priorisiert«, sagt Dürr. Dies sei seit vielen Jahren bekannt, aber es werde zu wenig unternommen. Kommt es zu Fällen wie bei der Reutlinger Mutter sei dies ein Fall von »sekundärer Kindeswohlgefährdung.« Sprich: Der Staat kommt seiner Aufgabe als Garant für das Kindeswohl nicht nach – obwohl er laut Grundgesetz dazu verpflichtet wäre.

Zuzana Nitsch-Rohac ist Diplom-Pädagogin und betreut beim Kinderschutzbund Reutlingen unter anderem das Familienpatenprojekt. Ihre klare Botschaft lautet: »Die gesamte Gesellschaft hat die Aufgabe, Kinder zu schützen, der Schutzauftrag betrifft uns alle. Es gibt nichts Schlimmeres, als wegzusehen.« Aus ihrer beruflichen Praxis weiß sie, dass der Kinderschutz in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden ist. Denn, so die Einschätzung der Expertin: »Die Anzahl der überforderten Familien und die Komplexität der Fälle nimmt zu.« Es gibt immer mehr Eltern, die die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder »nicht mehr hinbekommen« – und zwar unabhängig von Herkunft oder sozialem Status.

Darum sind alle gefordert: Erzieher, Lehrer, Arzt oder Nachbar – wenn jemand sieht, dass etwas nicht stimmt, dass ein Kind leidet oder es ihm an irgendetwas fehlt, sollte man eingreifen. Dabei geht es Zuzana Nitsch-Rohac keineswegs darum, dass man sich sofort mit einer offiziellen Meldung an ein Amt wendet, sondern mehr darum, Hilfe anzubieten oder an jemanden zu vermitteln, der helfen kann.

Hinschauen und auf sein Bauchgefühl vertrauen: Damit könnte vielen Kindern geholfen werden. Denn 75 Prozent aller Kinder zeigen Auffälligkeiten, wenn etwas nicht stimmt. Dabei müsse man nicht immer gleich von einer akute Kindeswohlgefährdung ausgehen, aber auch bei kleineren Vorkommnissen sollte man zum Wohl der Kinder Interesse zu zeigen.

Oft sind es Missverständnisse, andere Werte oder schlicht Bequemlichkeit, die zu Vernachlässigungen führen. Es gebe immer mehr Eltern, die zu wenig Kraft oder Zeit haben, um die Kinder pünktlich in den Kindergarten oder eine Ferienbetreuung zu bringen – stattdessen landen sie vor dem Fernseher oder PC. Hier könne man durchaus aktiv werden, nachfragen – ohne Vorwürfe aber interessiert.

Das Elternrecht genieße hohen Schutz, betont Zuzana Nitsch-Rohac, die Angst, dass das Amt einem schnell die Kinder wegnimmt, sei unbegründet. Gleichzeitig müsse man den Eltern manchmal auch klar machen, dass dazu auch Pflichten gehören. Werden diese vernachlässigt, sollten sich Dritte trauen, auf die Eltern zuzugehen. Sie selbst verzichte nie auf Hausbesuche – »ich will ein komplettes Bild von der Familie bekommen«.

Wie sieht es mit der Arbeitsüberlastung in Kindertageseinrichtungen und Jugendamt aus? »Es fehlt an Fachpersonal,« weiß Nitsch-Rohac. Und eine Besserung ist nicht in Sicht: »Als Pädagoge wird man nicht so gut bezahlt, der Beruf ist herausfordernd und emotional belastend.«

Auch im Reutlinger Fall gab es Anzeichen, dass etwas nicht stimmt – aber keiner ist eingeschritten. (GEA)