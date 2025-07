Nach Lehrerstellen-Panne: Das sagen Reutlinger Rektoren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Da staunte der Laie und der Fachmann wunderte sich: Wegen IT-Versagens sind in Baden-Württemberg über zwanzig Jahre hinweg 1.440 Lehrerstellen unbesetzt geblieben, obwohl das nötige Geld in den Haushalt eingestellt war. Nach Bekanntwerden dieses in jeder Hinsicht peinlichen Fehlers, kündigte Kultusministerin Theresa Schopper »schnelle Aufarbeitung« und Nachbesetzung an. Wobei in erster Linie Schulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf, sogenannte Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), sowie Grundschulen von den zu vergebenden Stellen profitieren sollen.

Deshalb mal bei Rektoren alle in Reutlingen vertretenen Schultypen nachgefragt: Wie ist es in ihren Häusern um die Lehrerversorgung bestellt? Versprechen sie sich durch Schoppers Nachbesetzungs-Offensive Verbesserungen des Status quo? Fühlen sie sich über die Panne und das weitere Vorgehen gut informiert? Und wie haben die Kollegien die Nachricht aus Stuttgart aufgenommen?

Norbert Pellens - für die Beruflichen Schulen des Landkreises:

Zur Einordnung: Die Panne ist ärgerlich und muss rasch aufgearbeitet werden. Hierfür bedarf es einer technischen Lösung und einer raschen Besetzung der offenen Stellen. Gleichzeitig halte ich fest: Bei rund 4.500 Schulen in Baden-Württemberg bedeuten 1.440 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer, dass auf jede Schule rechnerisch rund eine Drittelstelle kommen würde. Bei einer Kollegiumsgröße von oft deutlich über 100 Kolleginnen und Kollegen würde dies keine großen Lücken schließen können.

Grundsätzlich sind die Beruflichen Schulen landesweit und auch im Kreis Reutlingen grundsätzlich gut mit Lehrkräften versorgt. Lücken gibt es allerdings seit Jahren in bestimmten Fächern - etwa Informatik - und im ländlichen Raum. Ganz unabhängig von den 1.440 offenen Stellen, ist zu befürchten, dass sich diese gute Versorgungslage künftig ändern wird. Die Zahl der Lehramtsstudenten und die Zahl derer, die im Vorbereitungsdienst an den Seminaren ist, ist kleiner als die Zahl der Pensionäre der kommenden Jahre. Vor diesem Hintergrund hilft keine Aufarbeitung einer Panne. Nötig ist vielmehr eine Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs.

Es ist bekannt, dass der Lehrerbedarf an Grundschulen und den SBBZs am größten ist. Daher ist die Entscheidung des Kultusministeriums richtig, bei der angekündigten Nachbesetzung diese beiden Schularten besonders in den Blick zu nehmen. (…) Die Kollegien an den Beruflichen Schulen erkennen, dass ihnen die Panne und deren Aufarbeitung in der Praxis kaum betrifft. Daher hat die Nachricht zwar für Kopfschütteln gesorgt, auf die Stimmung jedoch keinen Einfluss genommen.

Christiane Stieler - für die Reutlinger Grundschulen:

Ja, es herrscht Lehrermangel an den Grundschulen. Und: Ja, die Lehrkräfte schieben Überstunden. Wegen fehlenden Personals müssen bereits Klassen zusammengelegt werden und Unterrichtsfächer - vor allem Sport und Musik - ausfallen. Derweil die Schulleitungen am Rand der Belastbarkeit arbeiten. Was die Nachbesetzungen betrifft: Es sind zu wenige Lehrer ausgebildet worden. Der Markt ist leer gefegt! Mit welchen qualifizierten Kräften sollte also nachbesetzt werden? Was die Stimmung im Kollegium betrifft: Wir sind alle entsetzt.

Stefan Hochgreve - für die Reutlinger Gemeinschaftsschulen:

Die Sekundarstufe1-Schulen in Reutlingen sind - Stand heute - alle nicht zu hundert Prozent mit Lehrerstunden versorgt. Aktuell lässt sich der Mangel beispielsweise durch Beschneidung einzelner Fächer oder durch Zusammenlegungen einzelner Gruppen kompensieren. Bei längerfristigen Ausfällen von Lehrkräften, kommt es jedoch zu umfangreicheren Ausfällen zum Nachteil der Schüler und somit der gesamten Gesellschaft.

Ob Reutlinger Schulen profitieren werden? Nach meiner Kenntnis stehen dafür schlichtweg nicht ausreichend qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung. Denn viele von ihnen haben sich in den vergangenen Jahren beruflich umorientiert und stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Stimmung an den Gemeinschaftsschulen möchte ich nicht kommentieren.

Dr. Günter Ernst - für die Reutlinger Gymnasien:

Die Reutlinger Gymnasien sind vom Stellenfund nur am Rande betroffen. Bei uns gibt es ausschließlich fachspezifisch Bedarf, insgesamt sind wir aber recht gut versorgt und helfen im Rahmen von Abordnungen zuweilen bei den anderen weiterführenden Schulen aus - soweit das passt.

Insofern werden die Reutlinger Gymnasien nicht unmittelbar profitieren, hoffen aber, dass unsere gut ausgebildeten Referendare auch im Gymnasialbereich anderenorts durch die veränderte Situation bessere Chancen auf Einstellung haben als bisher. Im Trubel des Schuljahresendes mit seinen vielen Anforderungen war die Meldung nicht lange Tagesgespräch.

Katharina Thumm - für die Reutlinger Realschule:

An der Eichendorff-Realschule erleben wir seit etwa vier Jahren einen kontinuierlichen Lehrkräftemangel. Während die Lehrerversorgung bis dahin als ausreichend bezeichnet werden konnte, erreichen wir seit vier Jahren nicht mehr die notwendige personelle Ausstattung, um den Pflichtunterricht vollständig und in der gewünschten Qualität sicherzustellen. Besonders betroffen sind sogenannte Mangelfächer, in denen die Versorgung teilweise nur noch eingeschränkt oder mit fachfremdem Personal möglich ist.

Die Auswirkungen sind spürbar: Die Stundenkontingenttafel musste in den vergangenen Jahren gekürzt werden. Angebote außerhalb des Pflichtunterrichts wie Arbeitsgemeinschaften, Förderangebote oder Projekte konnten nur noch eingeschränkt stattfinden, da die personellen Ressourcen dafür schlichtweg fehlen. Wir reagieren darauf zunehmend mit dem Aufbau und der Pflege außerschulischer Kooperationen.

Vor diesem Hintergrund verfolgen wir das Geschehen mit großem Interesse, aber auch mit Enttäuschung und Unverständnis. Die erste Information zur Panne erhielten wir über die Presse, ehe im Laufe des Tages eine offizielle Mitteilung des Kultusministeriums gemeinsam mit den Verbänden erfolgte. Seither warten wir auf eine konkrete und verlässliche Rückmeldung, welche Verbesserungsprozesse nun angestoßen wurden. Denn gerade jetzt, in der sensiblen Phase der Stundenplangestaltung für das kommende Schuljahr sind wir auf verbindliche Informationen dringend angewiesen. Eine wochenlange Verzögerung ist für die Planungsarbeit in den Schulen kaum auffangbar.

Von einer möglichen Nachbesetzungs-Initiative erhoffen wir uns vor allem, dass Lehrkräfte, die bereit sind, ihr Deputat aufzustocken oder ihren Ruhestand aufzuschieben, kurzfristig mit entsprechenden Verträgen ausgestattet werden. Bedauerlicherweise wurde uns zuletzt mitgeteilt, dass im laufenden Kalenderjahr keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, um diese Lehrkräfte zu beschäftigen, obwohl sie verfügbar wären.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen bleibt die Stimmung im Kollegium bemerkenswert stabil. Die Arbeitsmoral ist hoch, die gegenseitige Unterstützung im Team sehr ausgeprägt. Natürlich gab es zunächst Entrüstung, Wut und Enttäuschung über die Entwicklungen. Inzwischen konzentrieren wir uns wieder auf das tägliche Schulgeschehen. Dabei hoffen wir sehr, dass aus den bekannt gewordenen Fehlern zügig Konsequenzen gezogen werden, die spürbare Entlastung in der Breite, aber auch konkret vor Ort, schaffen.

Tobias Tomberger - für Reutlingens Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren:

Lehrermangel an den SBBZs ist kein neues Phänomen. An der Reutlinger Peter-Rosegger-Schule bewegen wir uns in einem mittleren/hohen dreistelligen Stundenminus pro Woche. Lehrerwochenstunden durch Einstellungen sind dringend notwendig, damit die Versorgung gewährleistet ist und die unterrichtliche Qualität gesichert werden kann.

Die von Theresa Schopper in Aussicht gestellte Nachbesetzungs-Offensive zugunsten der SBBZs ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber: Es gibt keine ausgebildeten Sonderpädagogen auf dem markt, die diese Stellen füllen und eingestellt werden könnten. Die Misere liegt insbesondere in den seit Jahren nicht ausreichend vorhanden Studienplätzen. Damit ein positiver Effekt der Nachbesetzungen einkehren kann, benötigt es entsprechend ausgebildete Fachkräfte im Bereich SBBZ. Und die Stimmung innerhalb des Kollegiums? Sie findet ihren Ausdruck in Ernüchterung gepaart mit Kopfschütteln. (GEA)