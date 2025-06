Nach GardenLife: Reutlinger Pomologie aufgeräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für den Park ist der Regen am Tag nach der Garden Life ein Segen. Dutzende Menschen werden allerdings patschnass beim Abbau von Ständen und Pavillons. Nach stundenlanger Arbeit wirkt die Pomologie schließlich wie feucht rausgewischt. Am heutigen Dienstag wird das Gelände von der Stadt offiziell abgenommen. Das dürfte wie immer völlig problemlos sein.

Denn die Spuren der Gartenmesse sind im Rasen der 1984 zur Landesgartenschau entstandenen Parkanlage kaum zu sehen. Dort wo Aluminiumplatten als Wege lagen, ist die Färbung der Halme ein wenig heller als sonst, aber das war's dann schon. Am Montag stehen überall noch Möbel herum, auf denen bis zum Sonntag noch Menschen gemütlich Kaltgetränke genossen haben. Manche der Zelte oder Tische voller Pflanzen oder Artikel sind schon weg. Projektleiterin Katrin Hemminger-Lang vom Veranstalter Solutioncube zeigt sich zufrieden. So geht es auch den Ausstellern, die am Montagmorgen mit dem Abbau beschäftigt sind.

»Die Messe ist immer gut«, sagt Alexander Sparrer als Geschäftsführer der Pfullinger Natur24 GmbH, »die Leute sind gut drauf und interessiert. Wir hatten viele Kundenkontakte«. Das Unternehmen bietet »ausgewählte, hochwertige und natürliche Möbel« sowie Dekoartikel an, mithin eher weniger Mitnahmeartikel. »Bunte Gartenstühle waren der Renner«, sagt Sparrer. Dann trägt er mit einem Mitarbeiter jede Menge Kisten und Möbel in den Lieferwagen. Die im Vergleich zum Vorjahr geschrumpften Besucherzahlen hat er durchaus bemerkt, aber dennoch habe sich das Ereignis gelohnt.

»An sich schön, nur die Leute haben gefehlt«, erklärt Thomas Leippert von der gleichnamigen Zimmerei. Die ehrbaren Handwerker haben auf der GardenLife gezeigt, was sie können: individuelle Gartenhäuser oder Picknick-Bänke nach Maß bauen. Eben keine Massenware vom Discounter um die Ecke, sondern richtige Schmuckstücke. »Das kauft man nur einmal im Leben«, sagt Leippert. Für ihn diene die Messe vor allem zum Knüpfen von Kundenkontakten.

Als Experte für »Outdoor und Living« hat das Dettinger Unternehmen Möhn exklusive Terrassendächer, hochwertigen Sonnenschutz oder auch erlesene Outdoor-Küchen ausgestellt. Eine dreiköpfige Mannschaft genießt am Montagmorgen in einem heftigen Regenschauer gleich den eigenen Wetterschutz. »Der Donnerstag war ok, sonst war es gut - und der Sonntag besser«, zieht Johannes Möhn seine Messebilanz. Beim Publikum sei die Freiluftküche ein besonderer Hingucker gewesen.

Auf dem Gemeinschaftsstand von ProNatur Garten- und Landschaftsbau aus Metzingen sowie dem Reutlinger Gartenbauer Lutz und Riepert wird sorgsam eine kleine Gartenlandschaft inklusive Pool wieder eingepackt - oder in Bezug auf Kies und Erde eingesackt. »Die ersten zwei Tage waren bombig, danach ist es dahingeplätschert«, meint Michael Lutz. Dabei wirkt er aber auch durchaus zufrieden. Etwas schwierig sei vielleicht der Standort in Randlage gewesen. (GEA)