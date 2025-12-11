Nach 26 Jahren: Bundestagsabgeordneter Michael Donth verlässt Reutlinger Kreistag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach über 25 Jahren Zugehörigkeit verabschiedet sich der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth aus dem Reutlinger Kreistag. Donth, der dem Gremium seit 1. November 1999 angehört, war sechs Mal ins Kreisparlament gewählt worden. Dennoch habe er sich nun entschlossen, um sein Ausscheiden zu bitten, teilte er der Presse mit. Aufgrund einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin werde er bei der letzten Sitzung des Reutlinger Kreistags im Jahr 2025 in der kommenden Woche nicht mit dabei sein können.

»In letzter Zeit war ich mit meiner eigenen Anwesenheit im Kreistag und seinen Gremien, aber vor allem mit meinem Anspruch an mich selbst nicht mehr zufrieden. Deshalb habe ich mich, auch wenn es mir nach so langer Zeit nicht leicht fiel, zu diesem Schritt entschlossen«, erklärt Donth. Mit seinem Ausscheiden endet zugleich auch seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Kreiskliniken Reutlingen sowie im Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb.

Als Nachfolger rückt Lukas Münch aus Zwiefalten in den Kreistag nach. Der junge Landwirt engagiere sich stark in seinem Berufsfeld und bringe frische Impulse in das Gremium ein. Donth zeigt sich erfreut über das Nachrücken seines Nachfolgers: »Mit Lukas Münch gewinnt der Kreistag ein engagiertes junges Mitglied, das die Themen und Anliegen des ländlichen Raums kompetent vertreten und aktiv in die Kreispolitik einbringen wird.« (pm)