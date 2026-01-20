Mittelstadt träumt von einer Mensa

Wirklich hübsch sind die Räume, in denen der Miki-Förderverein an der Grundschule Mittelstadt Mädchen und Jungen betreut. Aber leider viel zu klein für die vielen Kinder. Davon überzeugten sich Bezirksgemeinderäte und Kurt Meyer als Leiter des Amtes für Jugend, Kultur und Sport.

REUTLINGEN-MITTELSTADT. In der Kinokomödie »Und täglich grüßt das Murmeltier« erlebt ein Mann ein und denselben Tag immer wieder. Genauso läuft das mit dem Wunsch der Mittelstädter nach einer Mensa und Ganztages-Betreuungsräumen für ihre Grundschule. Seit Jahren gibt es ausgearbeitete Pläne für einen Neubau. Immer wieder stellt der Bezirksgemeinderat entsprechende Haushaltsanträge. Bis jetzt vergeblich. Jetzt dennoch wieder, aber verbunden mit einem Besuch in der Schule. Damit jeder die Dringlichkeit des Vorhabens begreift, aus dem Traum endlich Wirklichkeit werden zu lassen.

Es ist eine Schule mit bis 1662 zurückreichender Geschichte, die auch in Zukunft alles für die ihr anvertrauten Mädchen und Jungen tun möchte. Schulleiterin Nicole Salzmann hat gemeinsam mit den engagierten Frauen des Miki-Fördervereins eingeladen – und gekommen sind Bezirksbürgermeister Joachim Dieterich gemeinsam mit vielen Ortschaftsräten sowie Kurt Meyer als Leiter des Reutlinger Amtes für Schulen, Kultur und Sport. Womit von Beginn an klar ist, wie sehr alle an einem Strang ziehen.

Das Reutlinger Modell Im Reutlinger Modell sind Schulfördervereine wichtige Partner des Schulträgers Stadt Reutlingen. Ihre Arbeit wird mit Zuschüssen von der Stadt, dem Landkreis Reutlingen und dem Land Baden-Württemberg sowie durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Zu den zahlreichen Aufgaben, die von Schulfördervereinen übernommen oder unterstützt worden sind, gehören: Schulsozialarbeit, Mensabetrieb, eine zuverlässige Ganztagsbetreuung, Einzelprojekte, Ferienbetreuung, sowie die Förderung der Integration. Womit die engagierten Ehrenamtlichen einen Haufen Arbeit auf ihren Schultern haben, etwa als eine Art Arbeitgeber für Betreuungskräfte. In naher Zukunft wird die Stadt Reutlingen zumindest die Trägerschaft der Schulsozialarbeit übernehmen, um die Fördervereine zu entlasten. (zen)

Die Schulleiterin nennt die wesentlichen Fakten: 143 Schüler werden derzeit in acht Klassen in den Gebäuden an der Mönchstraße 1 unterrichtet. »Davon ist gut die Hälfte in der Kernzeitbetreuung. Womit dann die räumlichen Engpässe beginnen«, sagt Salzmann in einem hübsch kindlich, mit kleinen Stühlen und Tischen sowie Spielzimmer ausgestatteten Bereich für diese Betreuung. Hier sorgt der Miki-Förderverein vor und nach dem Unterricht dafür, dass sich die kleinen Mittelstädter wohlfühlen, bei den Hausaufgaben unterstützt werden, spielen können oder etwas Anständiges zu essen bekommen.

Zu wenig Platz für Kinder

Küche und Esszimmer im Untergeschoss sind ebenso für die Zahl der kleinen Gäste eindeutig zu kompakt ausgefallen. Zwar ist alles pieksauber und gepflegt, was Amtsleiter Kurt Meyer zum Lob »Diese Schule macht einen guten Eindruck« veranlasst – aber die Mängel sind unübersehbar. Dazu gehören auch Toiletten, die nur über den Schulhof zu erreichen sind. Menschliche Bedürfnisse werden so im Winter zu eiskalten Expeditionen. Abgesehen davon will ja niemand etwas Böses denken, aber die Toiletten sind auch für Dritte leicht erreichbar. Schließlich verfügen die Räume im Obergeschoss des sogenannten Neubaus aus den 60er-Jahren nur über einen Fluchtweg, wie Nicole Salzmann bedauert. Wenn's brennt, müsste die Feuerwehr sofort mit Drehleitern anrücken.

Besserung war in Sicht

Alles das ist seit Jahren bekannt. Bereits 2020 hat das städtische Gebäudemanagement deswegen Planungen für den »Neubau einer Mensa und Ganztages-Betreuungsräumen« in Form der Gemeinderatsdrucksache mit der Nummer 10/016/12 vorgelegt – zu finden bis in die Gegenwart hinein im Ratsinformationssystem auf der städtischen Internetseite. Die Mittelstädter mögen sehr, was dort zu lesen ist: »Durch den Grundsatzbeschluss wurde die Planung freigegeben … Mit dem Neubau gelingt es, die beiden bestehenden Gebäude zu verbinden und die Toiletten innerhalb des Neubaus geschossweise zu verteilen.« Vorgesehen war das Projekt für den Gesamthaushalt 2019/2020. Doch daraus wurde wegen klammer Kassen eben leider nur ein Satz mit X.

Alle sind sich einig, dass die Mittelstädter Grundschule eine neue Mensa braucht (von links): Schulleiterin Nicole Salzmann, Bezirksbürgermeister Joachim Dieterich, Stephan Heinlin von der Bezirksverwaltung, Alexandra Oswald als Vorsitzende des Miki-Fördervereins und der Leiter des Amtes für Jugend, Kultur und Sport, Kurt Meyer. Foto: Stephan Zenke Alle sind sich einig, dass die Mittelstädter Grundschule eine neue Mensa braucht (von links): Schulleiterin Nicole Salzmann, Bezirksbürgermeister Joachim Dieterich, Stephan Heinlin von der Bezirksverwaltung, Alexandra Oswald als Vorsitzende des Miki-Fördervereins und der Leiter des Amtes für Jugend, Kultur und Sport, Kurt Meyer. Foto: Stephan Zenke

Das bedauern alle, auch die Frauen vom Miki-Förderverein. Ferner weisen die engagierten Mittelstädterinnen darauf hin, wie sie im Laufe der Zeit im Interesse der Kinder immer mehr leisten. »Wir führen mittlerweile fast ein Kleinunternehmen«, sagt die Vereinsvorsitzende Alexandra Oswald. »Das ist im Ehrenamt nicht mehr zu stemmen. Das ist Leben am Limit.« Aus dem Förderverein sei ein Betreuungsverein geworden, beschreibt Schulleiterin Salzmann das Problem.

Das milde Abendlicht kann nicht übertünchen, dass in der Grundschule Mittelstadt eine neue Mensa und mehr Raum für die Betreuung gebraucht werden. Foto: Stephan Zenke Das milde Abendlicht kann nicht übertünchen, dass in der Grundschule Mittelstadt eine neue Mensa und mehr Raum für die Betreuung gebraucht werden. Foto: Stephan Zenke

»Es muss ein Träger her, der Verantwortung übernimmt«, sagt Bezirksbürgermeister Joachim Dieterich mit Blick aufs Reutlinger Rathaus. Dort ist Amtsleiter Kurt Meyer voller Verständnis. »Das System ist an seine Grenzen gekommen«, stimmt er den Sorgen der Miki-Aktiven zu, weswegen die Stadt zu Beginn des nächsten Schuljahres die Trägerschaft für den Bereich Schulsozialarbeit übernehmen werde. Meyer erkennt die Dringlichkeit eines Mensa-Neubaus ebenso wie die Menschen vor Ort: »In Mittelstadt gibt es einen großen Bedarf.« Jedoch sehe es so ähnlich auch in anderen Schulen aus, »und wenn das Geld fehlt, haben wir das Problem«. (GEA)

