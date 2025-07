Mitarbeiterinnen des Reutlinger Jugendamts freigesprochen - »ohne Wenn und Aber«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN . Die außergewöhnlich gut gefüllten Zuschauerreihen im Saal 1 des Reutlinger Amtsgerichts zeigen das Interesse an dem Fall zweier Jugendamtsmitarbeiterinnen, die wegen Unterlassung angeklagt waren. Eine Situation, die für die beiden Frauen enorm belastend war - dies war ihnen an allen Verhandlungstagen deutlich anzumerken. Das Schlusswort, das Richter Sierk Hamann ihnen vor der Urteilsverkündung überließ, brachten beide nur mit leiser Stimme und unter Tränen hervor. Sie waren kaum zu verstehen. Sie sei froh, dass es den Kindern heute wieder besser gehe, betonte die eine Angeklagte. Die andere dankte für die wertschätzende Haltung des Gerichts.

Es war eine hoch komplizierte Situation

Eine vorsätzliche Unterlassung konnte das Schöffengericht bei beiden Angeklagten nicht erkennen. »Sie haben nichts falsch gemacht«, fasste es Richter Hamann zusammen, »sie haben nicht in ihrer Pflicht versagt«. Darum lautete das Urteil auf »Freispruch« und zwar »ohne Wenn und Aber«, wie Hamann verdeutlichte. Ursache für die Kindeswohlgefährdung war eine »hoch komplizierte Situation«, in der »Schreckliches geschehen«sei, so der Richter.

2022 kamen die beiden jüngsten Kinder einer Frau in Obhut, nachdem diese wegen eines anderen Vorfalls vom Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Der Zustand, in dem die Kinder sich befanden, war katastrophal: Beide hatten Krätze, kariöse Zähne und der Junge über mehrere Monate eine Murmel im Ohr. Eine Zeugin, die am letzten Verhandlungstag aussagte und die die Kinder nach der Inobhutnahme für den privaten Hilfsdienst mit betreute, berichtete, dass die Kinder auch sehr ängstlich und verstört waren. Sie hamsterten Essen, weil sie zuvor oft nicht genug bekommen hatten, und trauten sich nicht, das Zimmer zu verlassen.

Warum ihrem Kollegen dies nicht aufgefallen war, der zuvor als Sozial-Pädagoge für die Familienhilfe mehrmals pro Woche bei der Mutter und ihren Kindern war, wusste sie nicht zu beantworten. »Er konnte es kaum glauben, als wir darüber gesprochen haben«, blickte sie zurück. In den Berichten an das Jugendamt meldete er ebenfalls keine besonderen Vorkommnisse. Er war der einzige, der während der Hilfeleistungen, die von 2018 bis 2021 andauerten, halbwegs Zugang zu der Mutter fand, war regelmäßig da. Wobei, wie in den Verhandlungen deutlich wurde, sie ihn mehr als Taxifahrer einsetzte oder dazu, ihre Wohnung aufzuräumen oder die Unterlagen zu ordnen. Andere Mitarbeiterinnen der Firma verwies sie regelmäßig der Wohnung. »Ohne ihn hätten wir den Auftrag gar nicht erfüllen können«, sagte die Unternehmenschefin aus.

Kritik an Privatisierung der Familienhilfe

Kritik an der Privatisierung dieser Hilfen ließ Richter Hamann im Laufe der Verhandlung immer wieder anklingen. Auch die Bewährungshilfe sei einst einmal privatisiert worden, um sie dann doch wieder in staatliche Hände zu legen. »Das Jugendamt kann nicht alles leisten«, sagte die Chefin des privaten Hilfsdienstes. Man brauche private Anbieter, die ein Konzept vorlegen und Qualitätsstandards erfüllen müssten, betonte sie. Als die Mutter die Hilfen von sich aus beendete, empfand sie dies als akzeptabel, eine akute Gefahr für die Kinder sah sie nicht.

Ob die beiden Mitarbeiterinnen des Jugendamtes genug getan haben? Zumindest die Staatsanwaltschaft glaubte dies nicht, Franziska Hipp forderte deshalb nach mehreren Verhandlungstagen mit umfangreicher Beweisaufnahme eine Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung. Der Mutter, so blickte sie in ihrem Plädoyer zurück, sei bereits 2014 das Sorgerecht für ihre vier ersten Kinder entzogen worden, weil sie diese massiv vernachlässigt habe. Das Familiengericht habe sie damals für erziehungsunfähig erklärt.

Für die beiden Kinder, die 2015 und 2018 geboren wurden, hatte die Mutter dann Familienhilfe beantragt, die auch bewilligt wurde. Allerdings, so der Vorwurf der Staatsanwältin, wurden dem privaten Anbieter Informationen vorenthalten, beispielsweise über die vier vorherigen Kinder. »Die Angeschuldigten wussten um die Gefahren«, so Hipp. Und warum die Hilfen dann 2022 plötzlich eingestellt wurden, sei ihr nicht klar geworden. »Sie waren bemüht, solange es bequem war.«

Keine Hinweise auf Gefährdung

Eben diesem Vorwurf widersprachen die beiden Verteidiger vehement. »Wir haben viele Zeugen gehört«, sagte Stephan Lohrmann, und alle hätten berichtet, wie zugänglich die beiden Angeklagten waren. »Ihre Arbeit war super und sie brennen für ihren Job«, verdeutlichte er. Das Kreisjugendamt sei in diesem Fall eine unterstützende, keine ermittelnde Behörde gewesen. Bei den beiden jüngsten Kindern gab es keine Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung, machte er deutlich. Weder vom Hilfsdienst noch vom Kindergarten oder dem Kinderarzt. »Sie waren äußerlich nicht verwahrlost und es gab keine Meldungen.« Daher sah er das Schöffengericht mit einem recht hohen Strafmaß von bis zu zwei Jahren auch als falsches Gericht an.

Ähnlich argumentierte der Anwalt der zweiten Angeklagten. »Ich hätte mir gewünscht, dass die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Freispruch gestellt hätte«, so Benjamin Fischer. Mit der Anklage vor dem Schöffengericht wurde das große Geschütz aufgefahren, das für die beiden Angeklagten sehr belastend war. »Nie wurde eine Meldung gemacht, die Angeklagten waren zuverlässig und immer erreichbar.« Außerdem sei die Situation nicht vergleichbar gewesen mit der aus dem Jahr 2014.

Richter Hamann betonte ebenfalls, dass eine individuelle Schuld nicht feststellbar sei, vielmehr sei es das System gewesen, das es ihnen nicht einfach gemacht habe. Die beiden Angeklagten hätten mit Herzblut gearbeitet, was alle Zeugen bestätigt haben. Es gebe immer ein Restrisiko, allerdings habe in diesem Fall keine Warnlampe geblinkt. Auch könne man ihnen nicht vorwerfen, dass sie es sich leicht gemacht haben. Allerdings könnte man sich als Gesellschaft durchaus fragen, ob man nicht mehr Geld in Hilfeleistungen geben könnte. Denn, was bleibt, ist die Frage, wie dies passieren konnte und ob man nicht doch etwas hätte tun könne, um es zu verhindern. Für die Angeklagten aber bleibe nur ein Freispruch, und zwar einer »ohne Wenn und Aber«, so Hamann. (GEA)