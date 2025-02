Krimispannung setzte sich durch beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs am Samstagnachmittag in der Reutlinger Stadtbibliothek. Die Sieger der beiden Wettkampfgruppen machten Jury und Publikum mit einem Meisterdieb und einem schüchternen Detektiv bekannt.

Hannah Kempe (links) gewann in der Stadtgruppe, Henri Bury hatte bei den Vorlesern aus dem Umland die Nase vorn. Foto: Armin Knauer Hannah Kempe (links) gewann in der Stadtgruppe, Henri Bury hatte bei den Vorlesern aus dem Umland die Nase vorn. Foto: Armin Knauer

