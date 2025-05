Ministerpräsident Kretschmann im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/REGION. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat bei einer Tour durch den Landkreis am Donnerstagnachmittag bekräftigt, es sei ihm wichtig »zu erfahren, was die Menschen im Kreis Reutlingen bewegt«. Langweilig ist es ihm nicht geworden, Landrat Ulrich Fiedler begleitete den hohen Gast und versprach Einblick in Traditionen, eine einzigartige Kulturlandschaft, aber auch moderne Technologien und neue Konzepte. Der kurz vor der Fertigstellung stehende Windpark Magolsheim stand auf dem Programm, die Hohensteiner Hofkäserei mit bereits 40 Jahren Tradition sowie das Kreisklinikum Reutlingen auf dem Weg zu mehr Telemedizin.

Windpark Magolsheim

Die Kreisreise nahm ihren Anfang auf der Baustelle des Windparks Magolsheim. Der Windpark ist ein Meilenstein, im Juni soll die erste Anlage ans Netz gehen, das eigens gebaute Umspannwerk in Heroldstatt wird bis dahin fertig sein. Damit sind das die ersten neuen Windräder, die sich im Kreis seit gut 20 Jahren drehen werden, in Nachbarschaft zu den einzigen zwei Windparks im Kreis in Böttingen und Auingen - mittlerweile fast museumsreif, aber immer noch fleißig am Stromproduzieren. Vielleicht bald für die Produktion von grünem Wasserstoff, so Bürgermeister Mike Münzing.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Gespräch mit Bürgermeister Mike Münzing (links), Magolsheims Ortsvorsteher Andreas Dizinger und Landrat Ulrich Fiedler. Foto: Frank Pieth Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Gespräch mit Bürgermeister Mike Münzing (links), Magolsheims Ortsvorsteher Andreas Dizinger und Landrat Ulrich Fiedler. Foto: Frank Pieth

Dass es nach so langer Zeit wieder geklappt hat mit der Windenergie, machte den Tag für Winfried Kretschmann zu »einem erfreulichen Termin, es geht voran«, urteilte der Landesvater über den Fortschritt beim »Megathema des Landes«. Das Landratsamt, Landrat Fiedler und Projektierer Schöller SI bekamen ihr Teil Lob ab: Während es früher sieben Jahre bis zu einer Genehmigung gebraucht habe, waren es hier dank guter Vorarbeit von Schöller-Projektleiter Johannes Wild und seinem Team und dem Einsatz des Landratsamts nur vier Monate. Rekordverdächtig und auf Neudeutsch ein Benchmark für kommende Projekte, an dem sich andere messen lassen müssten. Denn: »Wir haben einen Riesen-Nachholbedarf, aber der Landkreis ist jetzt auf einem guten Weg«.

Magolsheim ist für den Grünen eine Bestätigung seiner Politik. Deutschland gehe mit dem Ausstieg aus Kernkraft und fossiler Energie einen mutigen Weg. Und der müsse nun konsequent fortgesetzt werden. »Es ist klar, das geht nicht locker vom Hocker«, aber wer bei der ersten Schwierigkeit zurückzucke, könne international nicht mithalten. Schöller-Chef Willi Schöller, dessen Unternehmen auf der Alb 500 Millionen Euro in erneuerbare Energie steckt, davon 90 Millionen in Magolsheim, schlug mit Blick auf Risikobereitschaft in dieselbe Kerbe: »Das ist Deutschland, da kommen wir her, da wollen wir hin«.

Und es klappt ohne Proteste, ohne Bürgerinitiativen, sagte Bürgermeister Münzing mit einem Seitenhieb auf den jüngsten Streit im Gemeinderat St. Johann. Weil eben hier alle Beteiligten - Behörden, Projektierer, Kommunen - aber auch die Bürger frühzeitig mit ins Boot geholt worden seien. Erst beraten, dann handeln, lobte Kretschmann sogar Bedenkenträger. Die Landschaft auf der Alb ändere sich, »wir können die Windräder ja nicht in den Keller stellen«, so der Ministerpräsident. Ein Atommüllendlager im eigenen Landkreis wolle ja auch kaum einer. Und ohne Netzwerke und ohne die Bürgerschaft gehe es nicht.

Hofkäserei in Ödenwaldstetten

Auf der zweiten Etappe seiner Tour d'Alb besuchte Winfried Kretschmann die Hofkäserei der Familie Rauscher auf dem Heidäcker Hof in Ödenwaldstetten. Der Ministerpräsident hatte bereits am Windpark Magolsheim auf die Bedeutung von Netzwerken hingewiesen, auf Netzwerker stieß er auch in Hohenstein. Die Familie Rauscher stellt Käse aus Milch der eigenen Kühe und Alb-Büffel her, auch dank einiger Zuschüsse vom Land. Der Besuch von Kretschmann war eine Gelegenheit, die Früchte beziehungsweise den Käse vorzustellen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (von links) in der Hofkäserei mit Großkunde Stefan Thumsch sowie Martin und Helmut Rauscher. Foto: Frank Pieth Ministerpräsident Winfried Kretschmann (von links) in der Hofkäserei mit Großkunde Stefan Thumsch sowie Martin und Helmut Rauscher. Foto: Frank Pieth

Über den Verkauf der biozertifizierten Produkte im eigenen Hofladen gehen die Rauschers mittlerweile hinaus. Stellvertretend für die neue Kundenschaft war Küchenchef Stefan Thumsch zugegen. Er verarbeitet zunehmend Bioprodukte in der Kantine von Elring Klinger, mittlerweile sind 20 bis 30 Prozent des Einkaufsvolumens von 1,6 Millionen Euro bio und damit fast immer aus der Region, die Hofkäserei ist ein wichtiger Lieferant. Einfach war der Weg dahin nicht, bio kostet Geld, das an andere Stelle wieder eingespart werden muss: »Mein Chef ist CEO eines Großunternehmens und ich muss zu ihm zum Rapport.« »So etwas braucht Leute mit Leidenschaft«, sagte Kretschmann. Vernetzung sei - wie beim Windpark - das Geheimnis des Erfolgs. Wer da so alles in der Biosphäre zusammen schafft, beschrieb Tobias Brammer von der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets in Münsingen. Und führte die Biosphärenlandwirte, das Bienenstromprojekt - Blühpflanzen statt Mais für Biogasanlagen -, das regionale Schlachthaus in Westerheim und die Marke »Albgemacht« an.

Kretschmann kostete den Ödenwaldstettener Büffelkäse: »Schmeckt«, urteilte er knapp. Und mit »Die Älbler können's« mit Blick auf Käse und Strom verabschiedete er sich gen Reutlingen.