Metzgerei Karl in der Reutlinger Kanzleistraße schließt

REUTLINGEN. Wolfgang Karl ist kein Mann langer Sätze, sondern war ein Leben lang Schaffer. Jetzt schließt er seine Metzgerei an der Kanzleistraße 39. Nach 30 Jahren hinter der Theke und in der Wurstküche des Traditionsbetriebes. So geradlinig wie der Lebenslauf des Metzgermeisters ist auch, was in der Theke liegt. Anständige Wurst- und Fleischwaren aus eigener Produktion. Ein zeitlos gutes Angebot für treue Stammkunden. Warum die Metzgerei dennoch keine Zukunft mehr hat, liegt nicht an den üblichen Verdächtigen.

Dieses Internet hat Karls Geschäft niemals gekratzt. Online frischen warmen Fleischkäse zu bestellen, besonders pikant mit Zwiebeln, macht keinen Sinn. Die Stammkundschaft der Metzgerei hat ihr über alle guten und schlechten Zeiten hinweg die Treue gehalten. In aller Bescheidenheit erwähnt der drahtige Metzgermeister mangelnde Umsätze mit keinem Wort. Ebenso haben ihn andernorts beklagte Schwächen der Innenstadt kaum berührt, vielleicht abgesehen vom knappen Parkplatzangebot bei seinem Geschäft gegenüber des Friedrich-List-Gymnasiums. Schließlich ist seine längst erwachsene Tochter Daniela niemals als Nachfolgerin im Gespräch gewesen. Karl schließt aus bestens nachvollziehbaren, ganz persönlichen Gründen.

»Weil ich es gesundheitlich nicht mehr kann«

»Weil ich es gesundheitlich nicht mehr kann«, sagt er, »denn um das Geschäft mit nur drei Angestellten zu führen, muss ich sieben Tage in der Woche arbeiten«. Das hat er drei Jahrzehnte mit viel Freude getan, aber mit 67 Jahren möchte auch er kürzertreten. Seinen Partyservice wird er noch ein wenig weiter betreiben, aber eben nicht mehr jeden Tag von früh bis spät schuften. Es ist das Ende einer Laufbahn, an dessen Beginn sein Großvater erheblichen Anteil hatte.

»Wir hatten einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Da hat man für den Eigenbedarf auch Hausschlachtungen gemacht«, erzählt der 1958 in Sonnenbühl-Genkingen geborene Wolfgang Karl. »Der Großvater hat gesagt, ich müsse Metzger werden. Die würden immer gebraucht«. Womit der weise alte Mann schon damals recht hatte. 1974 beginnt Karl eine Metzgerlehre bei David Zeeb. Die bis in die Gegenwart hinein an der Kachelwand hinter der Theke hängende Urkunde dokumentiert seinen beruflichen Erfolg.

Klein und unauffällig ist die Metzgerei Karl in der Kanzleistraße. Die Stammkundschaft hat immer den Weg zu ihr gefunden. Foto: Stephan Zenke

Im Juli 1988 besteht er vor dem Meisterprüfungs-Ausschuss der Handwerkskammer Mannheim die Meisterprüfung. Direkt daneben hängt sein Diplom der privaten Fleischerschule Heidelberg, in dem ihm die »erfolgreiche Teilnahme am Meisterlehrgang« bescheinigt wird. Sage und schreibe 21 Jahre bleibt er in der Metzgerei Zeeb, »da ist es mir gut gegangen«. Doch in ihm wächst ein Wunsch, aus dem schließlich Wirklichkeit wird.

»Ich wollte mich selbstständig machen«, erinnert sich Karl an die 80er-Jahre. Für kurze Zeit eröffnet er einen eigenen Laden in Betzingen. Schließlich ergreift er die Chance, die Räume der Metzgerei Sterr an der Kanzleistraße zu übernehmen. Hier atmet alles den Geist handwerklicher Beständigkeit bis hin zu den Angestellten, die gemeinsam mit Karl ihr Leben dort verbracht haben. An erster Stelle natürlich seine Frau Rose (62). In der Produktion unterstützt den Meister seit 20 Jahren der Metzgergeselle Wilfried Maier (59). Als Fachverkäuferin hat Katharina Dörner 26 Jahre die Wünsche der Kundschaft erfüllt. Im Büro hilft Tochter Daniela Karl (33) im Familienbetrieb, obschon sie selbst beruflich längst »ganz etwas anderes« geworden ist. Es ist diese Gemeinschaft, mit der die Metzgerei durch die Jahrzehnte hindurch ihren Platz behaupten konnte.

»Hier wird noch geschafft wie früher«

»Wir haben eine sehr treue Stammkundschaft, die unsere Qualität schätzt«, ergänzt der Metzgermeister. Seine Spezialitäten haben Eindruck im Gaumen schwäbischer Feinschmecker hinterlassen. »Fleischkäse, mit und ohne Zwiebeln«, nennt er an erster Stelle. »Fleischsalat auf jeden Fall«, kommt direkt danach, »in der Woche verkaufe ich 30 bis 40 Kilogramm. Da schneiden wir nur ganzen Fleischkäse rein, keine Wurstreste. Dazu gute Mayonnaise«. Bekannt ist seine »reine Rinderwurst aus Bio-Rindfleisch«. Im Sortiment sind auch fertig gekochte Spezialitäten im Glas, wohlgemerkt keinesfalls mit Fertiggerichten zu verwechseln, sondern eben vom Meister zubereitet. »Zu 90 Prozent machen wir alles selber. Hier wird halt noch geschafft wie früher«.

Am heutigen Donnerstag ist der letzte normale Öffnungstag der Metzgerei Karl. Am Freitag und Samstag läuft der Ausverkauf. Was dann noch übrig bleibt, soll der Reutlinger Tafel gespendet werden. Am Ende der Unterhaltung wird Wolfgang Karl dann doch etwas gesprächig. »Ich möchte mich bei meiner gesamten Kundschaft und Mitarbeitern und Lieferanten bedanken. Besonders bei Marco Helle vom Schlachthof in Rottenburg. Dank auch an den örtlichen Wirtschaftskontrolldienst«. Nur kurz denkt er an sich selbst und seine Familie, wünscht sich »mehr Zeit fürs Haus«. Allerdings, weswegen der Partyservice vorerst weiter besteht, »nix zu tun wäre gesundheitlich nicht gut«. (GEA)