Melchinger Museum wiederbelebt

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Dem Melchinger Dorfmuseum, Kleinod in der Dorfmitte und Zeuge längst vergangener Zeiten, soll frisches Leben eingehaucht werden. Vier junge Ortschaftsräte – Verena Günther, Sina Bauer, Fabian Graeser und Hans Peter Faigle – wollen das Museum mit frischen Ideen aus seinem Dornröschen Schlaf erwecken.

Das Gebäude war ursprünglich ein landwirtschaftliches Anwesen. Das genaue Baujahr ist unbekannt, es war 1750, wie auf Ofenkacheln zu sehen ist, bereits vorhanden. Einer der Besitzer, Kaspar Maichle, betrieb hier eine Weberei, zusammen mit einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. 1969 verstarb mit Sofie die letzte Bewohnerin des Hauses. 1974 erwarb die Stadt Burladingen das vom Verfall bedrohte Gebäude und baute es mit Zuschüssen aus dem Albprogramm zum Dorfmuseum aus.

Leben der Albwohner vor mehr als hundert Jahren

Das Museum soll dem Besucher die Lebens- und Arbeitsweise der Albbewohner um vor mehr als hundert Jahren aufzeigen. Die Einrichtungsgegenstände kommen vorwiegend aus Melchingen und machen deutlich, wie die Selbstversorgung einer Familie sichergestellt wurde. Ab 1978 führte Theresia Faigle die Besucher durch das Haus.

Später nahmen sich die Männer des Gesangvereins um Wilhelm Maichle des Museums an, pflegten das Anwesen und ließen die Besucher am früheren Leben auf der Alb teilhaben. Ulrike Schäfer mit einem Team führte diese Tradition dann weiter. Mit der Corona-Zeit kehrte Ruhe in das Haus ein. Danach verwaiste das Museum ein bisschen.

Nun soll ihm wieder Leben eingehaucht werden. Die erste große Herausforderung, dem das neue Team begegnet, ist der Holzwurm, der sich an mehreren Stellen ausgebreitet hat. In Gesprächen mit Handwerkern und Spezialisten wurden hier Lösungsansätze erarbeitet. Der Bauhof der Stadt Burladingen hat neue Windbretter angebracht, das Dach repariert und den Putz ausgebessert.

Für die Ideenfindung, Instandhaltung, Pflege suchen die Verantwortlichen noch Mitstreiter. Führungen sollen kreativ gestaltet werden. Sie können individuell gebucht werden. (aba)

