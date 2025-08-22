»Meilenstein« bei Reutlinger Biomüllkontrollen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Monate nach Inkrafttreten der neuen Abfallverordnung und ein gutes halbes Jahr nach dem Start einer Informations-Kampagne, die zu möglichst plastikfreiem Biomüll führen soll, vermelden die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR), die sei »richtig gut gelaufen«: Der Plastik-Anteil in den für organische Abfälle verwendeten Mülleimern mit braunem Deckel ist deutlich zurückgegangen, berichtet der stellvertretende TBR-Betriebsleiter Matthias Kuster.

Monika Serrancoli von der TBR-Öffentlichkeitsarbeit spricht von einem »Meilenstein«, der erreicht wurde: Zum Auftakt der Kampagne »Plastikfreier Bioabfall! – Machen Sie mit« Ende des Jahres 2024 mussten die TBR 21 Prozent der kontrollierten braunen Tonnen beanstanden. Im April 2025 waren es noch elf Prozent. Sieben Monate später, im Juli, gab es an weniger als fünf Prozent aller kontrollierten Biotonnen im Stadtgebiet etwas auszusetzen.

Falsch befüllte Tonnen bleiben voll stehen - oder Verursacher müssen Bußgeld bezahlen

Wie kommt das? Seit April werden Biotonnen, in denen sich zwischen organischen Abfällen auch sogenannte Fremdstoffe finden, mit roten Karten versehen. Denn seit 1. Mai greift die Novellierung der Bioabfallverordnung. Damit sind die Anforderungen an die Qualität der Bioabfälle deutschlandweit gestiegen. Denn die Entsorgungsanlage kann seitdem, falls der Fremdstoffanteil mehr als drei Prozent beziehungsweise der Kunststoffanteil mehr als ein Prozent im angelieferten Bioabfall ausmacht, dem Verursacher - also in diesem Fall der Stadt Reutlingen - ihre zusätzlichen Kosten für die nachträgliche Fremdstoffabscheidung in Rechnung stellen. Oder aber die Abfälle erst gar nicht annehmen.

Diese beiden Möglichkeiten nutzen nun auch die TBR: Weiterhin werden falsch befüllte Biotonnen mit roter Karte versehen. Wurden die Fremdstoffe schon vor dem Entleeren entdeckt, bleibt die volle Biotonne stehen. Die betroffenen Haushalte können entweder selbst nachsortieren - und die Tonne zur nächsten regulären Leerung erneut rausstellen - oder online unter www.tbr-reutlingen.de/Biokampagne eine Sonderleerung beantragen. Das kostet allerdings, zusätzlich zu den regelmäßig abgebuchten Müllgebühren. Schließlich muss der Behälterinhalt separat entsorgt werden, erklärt Kuster. Je nach Behältergröße fallen für eine Sonderleerung 64,50 Euro (bei 80 Liter Fassungsvermögen) oder 83,90 Euro (bei 240 Liter) an.

Bislang wurden 2.400 rote Karten verteilt

Es kommt weiterhin aber auch vor, dass Fremdstoffe erst beim Entleeren der Tonne erkannt werden. Dafür sorgen die neu im Innern der Müllautos angebrachten Kameras, die mithilfe eines TBR-Mitarbeiters ausgewertet werden und dank sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) letztlich automatisch unzulässigen Inhalt erkennen sollen. Auch dann gibt es eine »rote Karte«: Die Biotonne wurde zwar geleert, aber die TBR »behalten sich im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß Abfallwirtschaftssatzung vor, ein Bußgeld zu erlassen«, erklärt Serrancoli. Darüber werden die betroffenen Haushalte schriftlich informiert.

Von Anfang Mai bis Mitte August wurden im gesamten Stadtgebiet 140.000 Biotonnen geleert, darunter gab es für rund 2.400 rote Karten: In 60 Prozent dieser Fälle blieben die beanstandeten Biotonnen ungeleert stehen. Gegen die ersten Biotonnennutzer der anderen 40 Prozent, deren Biotonne trotz Fehlbefüllung entleert wurde, wurden inzwischen Bußgeldverfahren eingeleitet. Kuster freut sich: »Wir müssen relativ wenige Anhörungen bezüglich eines Bußgelds rausschicken.« Lediglich mit ein paar Großwohnanlagen gebe es Probleme.

Wie geht es weiter?

Ziel ist es, die gesetzlich vorgeschriebenen maximal drei Prozent Fremdstoffanteil im Bioabfall zu erreichen. Neben der Sanktionierung von Fehlbefüllungen setzen die TBR weiterhin auf Aufklärung. Dazu ermuntern Kuster und Serrancoli die Reutlinger Bürger: »Jetzt gilt es, die aktuelle Bioabfallqualität langfristig beizubehalten beziehungsweise noch weiter zu verbessern!« Denn auch wenn die TBR von den Verwertern bislang keine Rüge erhielten, könnte das noch kommen.

Außerdem bietet das städtische Unternehmen praktische Unterstützung an: Indem die Bürger zum Selbstkostenpreis »Biotütle« aus Spezialpapier direkt bei den TBR, im Rathaus und auf den Bezirksämtern kaufen können. 20 Stück für 3 Euro - eine umweltfreundliche Alternative zu sogenannten »kompostierbaren« Plastiktüten. Denn jene Kunststoffbeutel sind zwar theoretisch biologisch abbaubar, stören aber in den Kompostieranlagen und gehören deshalb nicht in die Biotonne. Das Biotütle hingegen, erklärt Monika Serrancoli, ist CO 2 -neutral, besteht zu 100 Prozent aus recyceltem, ungebleichtem Papier, ist auch nass noch reißfest und voll kompostierbar. »Dank Tragehenkeln kann es mehrfach verwendet werden, zum Beispiel erst als Einkaufstüte und später für den Bioabfall.«

Matthias Kuster zufolge ist die relativ neue Software bislang nicht perfekt, die KI müsse noch viel lernen. Eine verschmutzte weiße Plastiktüte zwischen Biomüll zu erkennen sei aber auch nicht leicht. »Deshalb schauen wir bislang jedes Bild an und stellen die nötige Lichtempfindlichkeit entsprechend ein«, erklärt er. Aber das System funktioniere dennoch gut. Dass sich die Stadt die neue Technik angeschafft hat, zieht zudem Kreise: »Halb Süddeutschland will kucken, wie's bei uns läuft.« (GEA)