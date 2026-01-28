Mehr Sicherheit beim Betzinger Fasnetsumzug

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Bereits zum vierten Mal tobt die Fasnet durch Betzingen: Am kommenden Sonntag, 1. Februar, werden ab 13.31 Uhr tausende Hästräger und noch mehr Besucher erwartet. Diesmal gibt es bei aller Narretei ein ernst gemeintes fürsorgliches Angebot: Im Narrendorf auf dem Platz vor der Julius-Kemmler-Halle wird sich ein Präventionsteam insbesondere um Fasnetsbesucher kümmern, die sich bedrängt oder belästigt fühlen.

»Ziel ist es, ein respektvolles und sicheres Umfeld für alle zu schaffen, in dem sich jeder angstfrei entfalten kann«, erklärt Monique Heim als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Krautskräga. Die Begleitung der ausgelassenen Fasnetsveranstaltung durch Ehrenamtliche, die an ihren pinkfarbenen Kleidern erkennbar sind, ist Teil eines Schutzkonzeptes. Hier befindet sich noch vieles in der Entwicklung, die die Betzinger Narren gemeinsam mit dem Reutlinger Verein »Wirbelwind. Gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend« vorantreiben.

Rückzugsraum in der Kemmler-Halle

Es sei keinesfalls so, dass die Betzinger Fasnet besonders gefährlich ist, oder sich krasse Zwischenfälle in der Vergangenheit ereignet haben. »Bei uns ist zum Glück noch nichts Großes passiert«, sagt Heim. Aber damit die besondere Jahreszeit für alles so vergnüglich bleibt, wolle man vorbeugen. »Uns ist es wichtig, dass das Thema Gehör findet.« Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene sollten sich sicher fühlen.

Sollte sich jemand unwohl fühlen, weil es zu ungewollten Berührungen oder übergriffige Anmache gekommen ist, »möchten wir die Person aus der Situation rausnehmen«. In der Julius-Kemmler-Halle gebe es einen speziellen Rückzugsraum, um anschließend das Ereignis gemeinsam aufzuarbeiten. Dabei sehen die engagierten Krautskräga durchaus ihre Grenzen. Sie sind eben weder Sozialarbeiter noch Psychotherapeuten und schon gar nicht die Polizei - sondern schlichtweg hilfsbereite Menschen mit einem offenen Ohr.

72 Gruppen beim Umzug

Der Umzug selbst dürfte am Sonntag wieder Tausende nach Betzingen locken. 72 Gruppen aus Hästrägern, Musikern, Elferräten und Garden ziehen dann durch den Ort und verwandeln ihn in einen Hexenkessel. Aufstellung ist hinter der Eisenbahnbrücke. Los geht es um 13:31 Uhr. Der Umzug zieht von der Jettenburger Straße in die Straße Im Dorf, biegt an der Mauritiuskirche in die Steinachstraße ab und endet schließlich auf dem Platz vor der Julius-Kemmler-Halle. Dort wartet dann das berühmte Narrendorf, in welchem verschiedene Betzinger Vereine die Narren und Zuschauer mit Speis und Trank verpflegen. Wer schlau ist, reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Parkplätze sind im Betzinger Ortskern Mangelware - und die meisten werden durch den Umzug gesperrt sein. (GEA)

www.krautskraega.de

https://www.wirbelwind-reutlingen.de/