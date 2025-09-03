»Mehr als zufrieden« mit Bilanz des Reutlinger Open-Air-Kinos

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein gutes Dutzend Helfer hat am Montag die Riesenleinwand wieder von der Wand geholt und zusammengerollt. Jetzt wartet sie in ihrer Box auf den Einsatz beim Kino-Open-Air 2026 im Reutlinger Spitalhof. Mit 6.183 Besuchern haben die gerade zu Ende gegangenen Freiluftfilmtage die gute Zahl vom vergangenen Jahr nochmal übertroffen. Organisator Hasan Ugur vom Kamino-Kino zieht Bilanz - und hat schon Ideen für die Zukunft.

GEA: Herr Ugur, wie lief die Saison?

Hasan Ugur: Letztes Jahr hatten wir mit 5.584 Zuschauern ein Rekordjahr. Dieses Jahr war es mein Ziel, die 6.000-Zuschauer-Marke zu erreichen. Das Ziel ist erreicht, ich bin mehr als zufrieden, aber mir ist auch bewusst, dass 6.000 eine außergewöhnliche Zahl ist und dass 5.000 auch gut ist.

Wie viele Filme waren ausverkauft oder fast ausverkauft?

Ugur: Mit dem GEA-Wunschfilmabend zum Auftakt und dem Abschlussfilm »Der Pinguin meines Lebens« hatten wir zwei Filme, die ausverkauft waren, und sechs weitere mit zwischen 400 und 500 Zuschauern. Zu elf der 22 Filme kamen mehr als 300 Zuschauer.

Dem Film »Die Barbaren«, einem seiner Lieblingsfilme, hätte Kamino-Geschäftsführer und Open-Air-Organisator Hasan Ugur mehr Zuschauer gewünscht. Foto: Claudia Reicherter Dem Film »Die Barbaren«, einem seiner Lieblingsfilme, hätte Kamino-Geschäftsführer und Open-Air-Organisator Hasan Ugur mehr Zuschauer gewünscht. Foto: Claudia Reicherter

Was lief überraschend gut, was unerwartet schlecht?

Ugur: Ich war positiv überrascht von »Alter weißer Mann« mit mehr als 430 Zuschauern. Und unangenehm überrascht von »Ein Minecraft Film«: Das ist der Film, der auf Platz 1 der Kinocharts steht, also seit Jahresbeginn mit mehr als 3,5 Millionen Zuschauern die meisten Zuschauer in Deutschland hat, und der hier überhaupt nicht angekommen ist. Ich wollte ursprünglich einen aktuellen Film für junge Kinobesucher anbieten.

Welchem Film hätten Sie mehr Zuschauer gewünscht?

Ugur: Ich hatte gehofft, dass »Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne« mehr Zuschauer anziehen würde, aber leider hat der Regen viele Zuschauer davon abgehalten, sich den Film anzusehen.

Woran lag es, wenn Besucher fernblieben: Wetter, andere Veranstaltungen, Programm?

Ugur: Weniger Zuschauer gab es vor allem wegen des Regens und der Kälte. In der ersten Hälfte des Programms hatten wir besonders schönes Wetter, aber in der zweiten Hälfte war das Wetter mit Regen, Kälte und starker Bewölkung besonders ungünstig.

Weshalb überschnitt sich diesmal das Weindorf mit dem Open-Air-Kino? Waren Sie später dran oder begann das Weindorf früher als sonst?

Ugur: Was uns betrifft, so waren wir immer zu dieser Zeit da. Ich finde es schade, dass mehrere Großveranstaltungen gleichzeitig stattfinden, aber darauf habe ich keinen Einfluss. Mein Wunsch wäre es, eine Woche früher zu beginnen, aber da ist der Spitalhof nicht verfügbar.

Wie viele Helfer waren an den 22 Vorstellungstagen im Einsatz?

Ugur: Insgesamt waren es etwa 40 Helfer, denen ich von ganzem Herzen danke.

Beim ausverkauften Abschlussabend am Sonntag, 31. August, erhielten die ehrenamtlichen Helfer des Reutlinger Open-Air-Kinos einen Extra-Applaus. Foto: Claudia Reicherter Beim ausverkauften Abschlussabend am Sonntag, 31. August, erhielten die ehrenamtlichen Helfer des Reutlinger Open-Air-Kinos einen Extra-Applaus. Foto: Claudia Reicherter

Wie lief die Kamino-Gastronomie, kann man da schon etwas sagen? Waren die Zuschauer durstiger, freigebiger als in den Vorjahren?

Ugur: Die Kamino Gastronomie war ein Erfolg, die Leute waren durstig. Ich habe noch keine genauen Zahlen, aber ich glaube, sie sind noch besser als im letzten Jahr.

Gibt es intern Überlegungen, künftig etwas zu ändern? Etwa den Zeitraum betreffend? Oder Zehnerpacks von Tickets einzuführen? Haben sich drei Wochen mit vier Wochenenden bewährt?

Ugur: Ich persönlich fände Mitte Juli bis 22. August fürs Open-Air-Kino ideal, aber das ist aufgrund von Veranstaltungen, die zuvor im Spitalhof stattfinden, nun mal nicht möglich. Ansonsten halte ich 22 Filme für durchaus angemessen. Intern werden wir uns in den nächsten Wochen treffen, um Bilanz zu ziehen und zu sehen, was wir verbessern können.

Ich nehme an, jetzt ist erstmal etwas Erholung nötig. Fahren Sie in Urlaub?

Ugur: Nein, ich fahre nicht sofort in den Urlaub. Die nächsten zwei Monate sind sehr arbeitsreich, danach werde ich sehen. Ich möchte vor allem nach Frankreich fahren, um ein paar Tage mit meiner Familie zu verbringen und neue Energie zu tanken.

Wann beginnen die Planungen für 2026?

Das beginnt schon jetzt damit, Filme ausfindig zu machen, die eine Chance hätten, im Programm 2026 zu erscheinen. Der Termin für das Open-Air-Kino nächstes Jahr steht schon fest: 2026 wird es vom 6. bis 30. August im Spitalhof stattfinden. (GEA)