Macher verspricht besten Reutlinger Neigschmeckt-Markt

Mit etwas Leckerem in der Hand vorbei an Ständen voller regionaler Angebote bummeln (Archivbild), das macht den Reiz von Neigschmeckt aus.

REUTLINGEN. »Das wird der beste Neigschmeckt-Markt, den es je gab«, sagt Marktmacher Stefan Merkel, ohne mit der Wimper zu zucken. Am kommenden Sonntag, 20. Juli, soll der Regionalmarkt mit zahlreichen neuen Ständen sowohl Feinschmecker als auch Feingeister ansprechen. Der Regionalmarkt möchte seinem Namen nach der gelungenen Premiere unter neuer Leitung im vergangenen Jahr auch diesmal alle Ehre machen.

»Wir sind jetzt viel besser vorbereitet, wissen, worauf es ankommt, sind professioneller unterwegs«, sagt Stefan Merkel selbstbewusst. Der Reutlinger organisiert gemeinsam mit Bodo Schmitz seit 2024 das Großereignis, das eine längere Geschichte hat. In diesem Jahr soll alles noch anziehender werden. Der Markt wurde in der Planie um eine Straße nach vorne in Richtung Stadtgarten verlegt, sprich konzentriert. »Das hilft uns in der Logistik. Wir haben dafür den Stadtgarten intensiver belegt«, erklärt der Organisator, »dort wird den Besuchern jetzt von allen Beschickern mehr geboten«.

Schlemmen im Volkspark

Die Metzgerei Zeeb werde gemeinsam mit Zwiefalter Klosterbräu den lauschigen Park mit »ausreichend Bierbänken unter Bäumen« zu einem Plätzchen für Genießer gestalten. Dazu gesellt sich Holzofenspezialist Culiak in Sichtweite der Bühne, auf der am Sonntagmorgen um 10 Uhr der Neigschmeckt-Markt mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt. Anschließend eröffnet Finanzbürgermeister Roland Wintzen das Ereignis, zu dem sich zahlreiche neue Beschicker angemeldet haben.

Stefan Merkel, einer der beiden Macher des Neigschmeckt-Markts. Am kommenden Sonntag, 20. Juli, werden in der Reutlinger Planie und im Stadtgarten zahlreiche neue Stände stehen. Foto: Stephan Zenke Stefan Merkel, einer der beiden Macher des Neigschmeckt-Markts. Am kommenden Sonntag, 20. Juli, werden in der Reutlinger Planie und im Stadtgarten zahlreiche neue Stände stehen. Foto: Stephan Zenke

Von den 114 Beschickern (107 waren es im Vorjahr) sind 35 bislang noch nicht dabei gewesen. Wenn Merkel erzählt, was da alles auf die Reutlinger zukommt, kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. »Alb im Gläsle« ist eine Genussmanufaktur, die eingelegte Feinkost feilbietet. »A2A2« macht aus besonders gehaltvoller Milch Lebensmittel wie Käse und Eis. Die »Brennerei List« steht für hochprozentige Gaumenkitzler. Kreislaufverwerterin Lisa Rubel zeigt, was mit Upcycling alles machbar ist. Dimitrios Pietoso möchte mit erlesenen Olivenölen entzücken. Olivier Martinez tischt laut Stefan Merkel »die leckersten Merguez-Würste auf, die ich gegessen habe« - und so geht das munter weiter. Angesichts des gewachsenen Angebotes erscheint der leicht erhöhte Eintrittspreis vertretbar.

Ein Euro mehr Eintritt

Mit fünf Euro kostet die Eintrittskarte für Erwachsene einen Euro mehr als im vergangenen Jahr, Kinder bis 12 Jahren zahlen nichts. Zur besseren Planung haben sich die Marktorganisatoren für dieses Jahr ein Modell von Planie und Stadtgarten gebaut, auf dem alle Stände mit farbigen Zetteln angeordnet sind. Ein Blick darauf zeigt, dass die meisten Händler sich mit kompakten drei Meter breiten Ständen begnügen. Geöffnet ist der Neigschmeckt-Regionalmarkt von 11 bis 18 Uhr. Das ist zwar eine Stunde kürzer als 2024, aber laut Merkel hätten die meisten Besucher bis gegen 17 Uhr ohnehin genug genossen und gesehen. Wer noch länger hocken bleiben wolle, könne das gerne an den gastronomischen Plätzen von Zeeb und Zwiefalter Klosterbräu tun.

Die Geschichte des Neigschmeckt-Markts 2005: Der Neigschmeckt-Markt feiert Premiere. Gegründet von Karin Zäh und Gabriele Janz entwickelt sich das Ereignis in den Folgejahren zum Publikumsliebling.

2022: Das Duo Zäh und Janz verkauft die Rechte am Markt an den Reutlinger Gastronomen Uwe Grauer.

2023: Im Sommer sagt Grauer den ersten von ihm zu verantwortenden Markt kurzfristig ab. Kurz danach will er das tun, was letztlich gelungen ist: »Das Konzept in neue Hände übergeben.«

2024: Bodo Schmitz und Stefan Merkel, selbst Marktbeschicker mit Schwabenketchup, übernehmen das Ereignis.

»Uns ist es wichtig, den Charakter des Marktes zu erhalten«, betont Merkel zusammenfassend. Es gehe um Lebensfreude an den Ständen, »die sich qualitativ weiterentwickelt haben«. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die aktuelle Vorhersage schließt Regen nicht aus, da drücken die Marktmacher beide Daumen für einen weitgehend trockenen Sonntag. (GEA)

