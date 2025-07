Lucasfest in der Reutlinger Pomologie: Für Fachpublikum und Familien

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sehr gut besucht und vom Wetter verwöhnt war am Samstag das zweite Lucas-Fest, das in der Pomologie zu Ehren von Dr. Eduard Lucas und direkt an seinem 209. Geburtstag stattfand. Es gab hohen Besuch, Informationen, Spiele für Kinder und als Highlight die Verleihung der 21. Eduard-Lucas-Medaille an Erwin Holzer aus Bad Schönborn. 35 Aussteller aus der ganzen Region - und 15 mehr als im Vorjahr - warteten auf die Gäste.

Die Veranstaltung erinnerte ein wenig an die Garden Life, doch, so Ralf-Michael Röckel, Vorsitzender des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine (KOV) und zweiter Vorsitzender des »Fördervereins zur Erhaltung des Lucashauses«, man wolle nichts imitieren, sondern vor allem Fachpublikum sowie Familien mit Kindern ansprechen. Der Morgen begann mit Ansprachen im Festzelt. Für die Bewirtung sorgten die Familie Geiger sowie August Kottmann, für die exklusive Musik das Duo »tuba euphonium« vom Musikverein Walddorfhäslach mit Stücken wie der »Trumpet Voluntary«.

Die 21. Eduard-Lucas-Medaille ging an Erwin Holzer (2. von rechts). Es gratulierten (von links) Jörg Geiger, Staatssekretärin Sabine Kurtz und Thomas Hepperle. Foto: Gabriele Böhm Die 21. Eduard-Lucas-Medaille ging an Erwin Holzer (2. von rechts). Es gratulierten (von links) Jörg Geiger, Staatssekretärin Sabine Kurtz und Thomas Hepperle. Foto: Gabriele Böhm

Röckel und der erste Vorsitzende des Fördervereins Ulrich Schroefel begrüßten unter den Gästen Staatssekretärin Sabine Kurtz im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Thomas Poreski MdL, Baubürgermeisterin Angela Weiskopf, Karl-Heinz Walter von der Bürgerstiftung Reutlingen und Vertreter der Universität Hohenheim.

»Ohne ihn würde es unsere Streuobstwiesen nicht geben«

Vor über 160 Jahren, so Röckel und Schroefel, habe Lucas das Pomologische Institut gegründet, über 3000 Baumfachwarte ausgebildet und Fachbücher veröffentlicht. »Ohne ihn würde es unsere Streuobstwiesen nicht geben«, so Röckel. 2024 angestoßen, sei der Förderverein zur Erhaltung des Hauses offiziell am 5. Mai 2025 gegründet worden. Doch um als Infozentrum für Streuobst und Gartenbau dienen zu können, müsse grundsaniert werden. Insgesamt liegt die Kostenschätzung für das Gebäude, das sich im Besitz der GWG und der Stadt befindet, bei 1,5 Millionen Euro. Wie Weiskopf mitteilte, gebe es die Förderzusage für die Machbarkeitsstudie. Die Stadt selbst sei Mitglied im Förderverein, das Projekt sei ein Herzensanliegen von Oberbürgermeister Thomas Keck.

Hab ich das im Garten? Baumbesitzer konnten sich umfassend informieren. Foto: Gabriele Böhm Hab ich das im Garten? Baumbesitzer konnten sich umfassend informieren. Foto: Gabriele Böhm

»Hier ist ganz viel Drive zum Erhalt der Streuobstwiesen«, lobte Kurtz. »Auch für das Ministerium ist es ein wichtiges Anliegen.« Sie überreichte die diesjährige Lucas-Medaille, gestiftet vom Verein zur Erhaltung und Förderung alter Obstsorten mit seinem Motto »Rettet die Champagner Bratbirne«, an Erwin Holzer, der seit mehr als 40 Jahren für Natur- und Heimatschutz aktiv ist. 2001 eröffnete der studierte Chemiker, Biologe und Umweltpsychologe den Obst-Gen-Garten Bad Schönborn, pflanzte über 600 Obstbäume und engagierte sich in Forschung und Vermittlung. Aktuell, so Holzer, liege sein Hauptaugenmerk auf der Identifizierung alter Obstsorten.

»Hier ist ganz viel Drive zum Erhalt der Streuobstwiesen«

Verabschiedet wurde Dr. Walter Hartmann, Gründungsmitglied und zweiter Vorsitzender des Vereins. Thomas Hepperle, erster Vorsitzender, würdigte ihn als Autor, Züchter, Impuls-, Rat- und Ideengeber.

Viel gab es für das Publikum zu entdecken, angefangen von der Steinobstsortenausstellung, der Pflaumenbestimmung durch Dr. Annette Braun-Lüllemann und den vielen Produkte, die sich aus Streuobst gewinnen lassen, über Werkzeuge, Geräte und Substrate bis hin zur Hausführung und der Ausstellung mit Zeichnungen und Aquarellen von Josef Haug.

Zur Streuobstolympiade gehörte auch das witzige Kirschkern-Weitspucken in drei Alterskategorien. Foto: Gabriele Böhm Zur Streuobstolympiade gehörte auch das witzige Kirschkern-Weitspucken in drei Alterskategorien. Foto: Gabriele Böhm

Viel Spaß hatten alle mit der Streuobstolympiade, die auch das Kirschkernweitspucken beinhaltete. Allerdings konnte der Weltrekord mit 22,52 Metern leider nicht geknackt werden. Erster wurde unangefochten Hannes Kugele mit 13,4 Metern. Den Tag beschloss Friedel Kehrer mit schwäbischen Sketchen. (GEA)