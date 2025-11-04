Literarischer Leckerbissen: Die Kriminacht am Reutlinger Burgplatz

Ein lautes »Peng« und das war's: Bei der Reutlinger Kriminacht mischt auch das Publikum mit und »murkst« die Autoren ab.

REUTLINGEN. Die eingefleischten Krimifans in Reutlingen und Umgebung wissen schon, was jetzt kommt. Die Weihnachtszeit naht und das heißt: Die »Kriminacht am Burgplatz« steht vor der Tür. Es ist bereits die 14. Folge dieses kultigen Dauerbrenners. Elf Autorinnen und Autoren stellen diesmal ihre neuesten Werke vor. Der Termin für die Benefiz-Veranstaltung: Freitag, 5. Dezember, 19 Uhr, im Oertel+Spörer-Saal auf dem Gelände des GEA-Pressezentrums am Burgplatz.

Der gesamte Erlös der Kriminacht, veranstaltet von GEA, Oertel+Spörer und Syndikat, fließt wie immer an ein soziales Projekt. Dieses Mal steht ein sehr aktuelles Thema im Mittelpunkt, das gerade viel in den Medien wie auch in der Politik diskutiert wird. Es geht um »digitale sexualisierte Gewalt«, die Kinder und Jugendliche auf den verschiedensten Plattformen im Internet erleiden. Der Reutlinger Verein Wirbelwind hat sich des Themas angenommen und bietet unter anderem Präventionsveranstaltungen an, vorrangig in Schulen. Dazu organisiert Wirbelwind auch Elternabende zu diesem Thema und eine kostenlose Beratung für Betroffene.

Krimineller Schokoladenweihnachtsmann

Der Verein will sein Programm nun konzeptionell überarbeiten. So sollen die Schulveranstaltungen wie auch die Elternabende und die Fortbildung von Fachkräften weiterentwickelt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Dafür braucht Wirbelwind dringend finanzielle Unterstützung.

Diese Unterstützung liefern nun auch die Autorinnen und Autoren der Kriminacht, die alle ohne Honorar bei der Kriminacht lesen. Es sind einige neue Gesichter dabei. Regina Schleheck zum Beispiel. Die Leverkusenerin hat mit ihren Geschichten schon mehrere Preise abgeräumt, unter anderem den Glauser-Preis des Syndikats. Sie liest aus ihrem Kurzkrimi »Wenn der Postbote zweimal klingelt«, in dem es, passend zur Jahreszeit, um einen Schokoladenweihnachtsmann geht.

Viele neue Gesichter bei der Kriminacht

Auch Frauke Burkhardt aus Bochum ist zum ersten Mal in Reutlingen dabei. Sie stellt ihren Roman »Rauschmord« vor, in dem Drogen und Bandenkriminalität eine Rolle spielen. Neulinge bei der Reutlinger Kriminacht sind auch Cornelia Härtl aus Hessen, die aus »Zum Teufel mit dem Weihnachtsmann« liest, und Simone Mari Kern, eine gebürtige Hessin, die aber inzwischen in Pliezhausen lebt. Sie stellt ihren Roman »Der kalte Hof« vor.

Nach längerer Kriminacht-Abstinenz ist Sybille Baecker aus Entringen wieder mit von der Partie. Mit »Vermisst in den Highlands« präsentiert sie ihren neuen Schottland-Krimi. Schon mehrfach mit dabei waren auch Ingrid Zellner, die ihren Krimi »Höhlenmorde« mitbringt und natürlich der SWR-Moderator Edi Graf, der für jede »kriminelle« Überraschungen gut ist. Diesmal steht er solo auf der Bühne, mit »Rot und tot«.

Autoren werden mit »Peng« zum Schweigen gebracht

Keine unbekannten Gesichter für die Reutlinger Krimifans sind auch Thomas Lang (»Warten auf Goldberg«) und Jochen Bender (»Hurlebaus und das rote Kleid«), beide aus Stuttgart. Dazu gesellen sich Inge Zinßer (»Der Fall des Stalkers«) aus Hochdorf bei Plochingen und Julian Letsche (»Tödlicher Ruhm«) von der Alb. Sie alle werden mit den kurzen Ausschnitten aus ihren Krimigeschichten sicher für viel Spannung und gute Unterhaltung sorgen.

Das Publikum darf wieder ins Geschehen eingreifen. Nach sieben Minuten Lesezeit werden Autoren mit einem lauten »Peng« zum Schweigen gebracht. Die Fäden auf der Bühne hält das bewährte Moderationsduo mit Iris Goldack und Veit Müller in der Hand. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung zuständig ist die Journalisten-Band »Headline«, die sich an dem Abend immer in »Deadline« umbenennt. Finanziell unterstützt wird die Benefiz-Kriminacht von der Reutlinger Kreissparkasse. (GEA)