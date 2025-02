Christian Lindner füllte am Freitagmorgen einen Saal mit 300 Leuten in der Reutlinger Stadthalle. Warum er die Brandmauer und das Umweltbundesamt für überflüssig hält und er trotz schlechter Umfragen optimistisch ist.

Christian Lindner in Reutlingen Foto: Frank Pieth Christian Lindner in Reutlingen Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.