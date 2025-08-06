Lesen im Kreis: Warum Literatur in Gemeinschaft mehr Spaß macht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das letzte Buch ganz für mich allein habe ich vor einem Jahr gelesen: Iris Wolffs »Die Unschärfe der Welt«. Seit September lese ich nicht mehr alleine, sondern bin Teil eines Literaturkreises in der Reutlinger Oststadt. Den hatte Brigitte Seiler im Sommer angeregt, um mit anderen Literaturbegeisterten »gemeinsam zu lesen, zu diskutieren und Romane ganz unterschiedlicher Art zu entdecken«. Da stieß ich gerne dazu. Schließlich bin ich eine Bücherliebhaberin und hatte ich an meinem vorherigen Wohnort über viele Jahre hinweg auch eine bereichernde Bücherrunde.

Via E-Mail nahm ich Kontakt auf und erhielt so den Termin und die Adresse für die Zusammenkunft nach den Ferien. Das erste Buch, das mit der Literaturwissenschaftlerin Ursula Schäfer in der privaten Gruppe »Romane querbeet« besprochen werden sollte, war »Löwen wecken«. Von mir aus wäre ich nicht auf diesen Roman von Ayelet Gundar-Goshen gestoßen. Sehr genüsslich zu lesen. Dabei hab' ich fleißig wichtige Sätze unterstrichen und mit Bleistift Anmerkungen an die Seitenränder gekritzelt. Um sicherzugehen, dass ich später noch weiß, was mir beim Lesen aufgefallen war und wo ich Fragen hatte, auch wenn ich das spannende Werk schon bald ausgelesen hatte.

Weil es mir so gut gefiel, verschlang ich gleich noch einen Roman der israelischen Autorin. Eine Entdeckung. Darauf folgte Herman Kochs »Angerichtet«, heute stehen insgesamt zehn Romane mehr in meinem Bücherregal. Dem leicht zu lesenden »Pi mal Daumen« von Alina Bronsky, das mir etwas trivial erschienen war, konnte ich nach unserem Januar-Treffen viel mehr abgewinnen.

Was beim Lesen mit einfließt

Mittlerweile sind wir zu fünft, ganz unterschiedliche Frauen, die mir ans Herz gewachsen sind. Einmal im Monat kommen wir donnerstagabends in Brigittes Wohnzimmer zusammen. Hanne Haack und Mirjam Lawan wohnen im selben Haus wie sie, was insofern praktisch ist, als die Jüngste so unsere Allerjüngste mitbringen kann - eine inoffizielle Teilnehmerin in vorrangig beobachtender Funktion. Mirjams Tochter wurde Ende 2024 geboren und saugt seitdem die Literatur buchstäblich mit der Muttermilch auf. Mit großen Augen mustert sie Lampen, Bilder und Anwesende, lauscht unseren Gesprächen. Wenn sie müde wird, holt sie ihr Papa und bringt sie im Erdgeschoss ins Bett. Dank ihr weist unser Literaturkreis eine Altersspanne von mehr als 70 Jahren auf. Großartig.

Alter, Lebensumstände, Familien, Ausbildung, Beruf und Interessen fließen natürlich ein, wenn wir über das Gelesene sprechen. Brigitte erfasst als Psychologin die Charaktere ganz anders als ich mit meinem literaturwissenschaftlichen und kunsthistorischen Hintergrund. »Ist Wil zufrieden mit diesem Leben?«, überlegte sie im Februar zu Mathijs Deens ungewöhnlicher weiblicher Protagonistin in »Unter den Menschen«. Und: »Was wäre der Ausweg aus ihrem Dilemma?« Für mich sind die Figuren keine realen Personen, sondern Konstrukte des Autors oder der Autorin, die auch mal symbolisch wirken. Ursula als Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin weiß immer viel über die Schriftsteller, die Rezeption ihrer Werke und die Hintergründe zur Entstehung eines Romans. Sozialarbeiterin Hanne hat oft noch entscheidende Kleinigkeiten im Kopf, die ich überlesen hatte. Bildungswissenschaftlerin Mirjam erzählte von ihrer Weltreise, als es bei »Umlaufbahnen« um das Gefühl der Astronauten beim Blick auf unseren blauen Planeten ging.

Wie unsere Treffen ablaufen

Wenn wir ab 19 Uhr eintrudeln, hat unsere Gastgeberin schon Tee gekocht und den Raum mit Kerzen oder Blumen schön dekoriert. Für Snacks sorgen wir reihum. Nach Lust und Laune. Mal nibbeln wir zum Herumblättern an geviertelten Karotten mit raffiniertem hausgemachtem Dip, mal knabbern wir Kesselchips oder Schoko-Drops. Sekt gab es nur einmal, an meinem Geburtstag. Aber auch einen alkoholfreien Aperitif. Am Anfang tauschen wir uns kurz über alles Mögliche aus, bevor wir eineinhalb bis zwei Stunden lang konzentriert über das beim vorigen Treffen ausgewählte Buch sprechen. Dann steht die Entscheidung über den nächsten Termin an - und das nächste Werk. Jede überlegt, macht Vorschläge, Bücherfachfrau Ursula rät mal zu, mal ab. Aber entschieden wird stets demokratisch.

Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind - Han Kangs »Die Vegetarierin« etwa nahmen wir ganz unterschiedlich auf -, ist die Atmosphäre harmonisch, freundschaftlich und respektvoll. Dass wir eine reine Frauenrunde sind, ist übrigens Zufall. Brigitte und Ursula haben einfach so lange Interessierte aufgenommen, bis alle Sessel und Sofaplätze im Wohnzimmer belegt waren.

Alternativ: Bücher zu Themen vorstellen

Die Treffen mit meinen Bücherfreundinnen in Ulm waren zweimonatlich. Wir waren meist zu siebt oder zu acht, reservierten dazu einen Tisch in wechselnden Gaststätten oder Cafés. Dort hat jede etwas getrunken und meist auch erstmal was gegessen. Man musste also Geld mitbringen. Je nachdem, wo wir saßen, erschwerte Umgebungslärm die Gespräche. Die Bücherstapel auf unserem Tisch zogen Blicke auf sich, Bedienungen sorgten für Unterbrechungen. Dafür lernten wir immer wieder neue Lokalitäten - und im Sommer Gartenwirtschaften - kennen. Und niemand musste dafür die Wohnung aufräumen.

Der private Literaturkreis gibt mir viel mehr als zehn neue Bücher im Regal. Foto: Claudia Reicherter Der private Literaturkreis gibt mir viel mehr als zehn neue Bücher im Regal. Foto: Claudia Reicherter

Vorbereitend lasen wir nicht alle dasselbe Buch, sondern wählten pro Termin jeweils ein Thema aus: Bücher über Schwestern zum Beispiel, über Träume, übers Scheitern, oder auch mal passend zur nächsten Buchmesse Literatur aus Norwegen. Oder: »Mein liebstes Sachbuch«. Daraufhin hat jede in ihrem Bücherregal, der Bibliothek oder Buchhandlung gestöbert, was ihr zum Thema passend schien, jeweils ein bis drei Bücher dazu gelesen, mitgebracht und den anderen vorgestellt. Worum geht es, wie las es sich? Wie sind Sprache und Erzählhaltung? Spannend oder öde? Was hat mir gefallen, was sagen Kritiker dazu? Machte das Buch einer Lese-Freundin Lust, dann liehen wir sie einander gegenseitig aus. So kamen auch dabei neue Autoren und Autorinnen auf den heimischen Nachttisch.

Literaturkreise sind zunehmend beliebt

Ursula Schäfer leitet neben dem privaten Oststadt-Literaturkreis auch andere Literaturclubs in der Region - in Präsenz bei der VHS sowie online. Da schalten sich auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus allen Teilen Deutschlands oder auch mal aus der Schweiz und Österreich zu. Im deutschsprachigen Raum soll es aktuell nahezu 70.000 Literaturkreise geben, in denen Menschen ihre Liebe zum Buch pflegen. Tendenz steigend: Ob als Buchclubs, Lese-Cafés, Picknick-Lesetreffen oder Social-Reading-Plattformen, von Schulen, Kirchen, Buchläden oder Privatleuten wurden jüngst immer mehr Gruppen gegründet, die das Lesen miteinander teilen.

Egal, wie man die regelmäßigen Treffen gestaltet und wo man zusammenkommt, solch eine Gruppe ist leicht ins Leben zu rufen und zu organisieren. Ich erfahre Neues, gewinne Erkenntnisse, weite meinen Horizont. Ich lese anders, wenn ich weiß, dass wir in der Gruppe darüber sprechen, aufmerksamer, als wenn ich für mich allein schmökere. Und ich freue mich auf diese Donnerstagabende ungemein. Sie geben mir viel mehr als die zehn Bücher, zu denen ich in der Buchhandlung sonst nicht gegriffen hätte - oder die mir gar nicht in den Sinn gekommen wären. Nicht nur für Brigitte Seiler, die den Oststadt-Lesekreis angestoßen hatte, ist es »eine gute Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen«. (GEA)