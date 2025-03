Lehre steht an der Hochschule Reutlingen im Mittelpunkt

In kleinen Gruppen haben Studierende die Möglichkeit, sich durch Teamarbeit gemeinsam Wissen anzueignen. FOTOS: HOCHSCHULE REUTLINGEN

REUTLINGEN. Vor Kurzem veröffentlichte Study Check die Ergebnisse des Awards 2025. Die Hochschule Reutlingen hat seitdem einen Grund zum Feiern, da ihre Studierenden sie als einen der beliebtesten Standorte in Deutschland auszeichneten. Im bundesweiten Vergleich mit anderen Universitäten und Hochschulen sichert sich Reutlingen den zweiten Platz. In der Kategorie 5.000 bis 15.000 eingeschriebene Hochschulstudierende sogar den ersten Platz. Die Studierenden bewerteten unter anderem die Studieninhalte, die Lehrenden sowie die Qualität der Lehrveranstaltungen. Die Ergebnisse zeigen: Die Lehre an der Hochschule im Hohbuch begeistert.

»Als Bildungseinrichtung ist es unsere Aufgabe, Türen zu öffnen und gute Lehre sichtbar zu machen«

»Die Zufriedenheit unserer Studierenden ist uns an der Hochschule ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund stellen wir ein vielfältiges Angebot zur Förderung der exzellenten Lehre zur Verfügung«, so Prof. Dr. Arjan Kozica, Vizepräsident Studium, Lehre und Weiterbildung im Präsidium der Hochschule Reutlingen.

Um dieses Angebot noch sichtbarer zu machen, vergibt das hochschuleigene Reutlinger Didaktik Institut (RDI) jährlich den Hochschullehrpreis. Dessen Bedeutung betont Prof. Dr. Anna Göddeke, Senatsbeauftragte für Didaktik: »Leider findet die Lehre oftmals hinter verschlossenen Hörsaaltüren statt, obwohl dort viele spannende Inhalte stattfinden. Als Bildungseinrichtung ist es unsere Aufgabe, diese Türen zu öffnen und gute Lehre sichtbar zu machen.«

Im Jahr 2024 erhielt Prof. Dr. Carsten Raudzis der Fakultät Technik den Hochschullehrpreis. Mit innovativen Konzepten schafft er es, selbst Frontalvorlesungen interaktiv und praxisnah zu gestalten. Die Teilnehmenden motiviert er dabei durch verständliches Erklären und alltagsnahe Fragestellungen. Auch mit gezielter Unterstützung unterschiedlicher Leistungsniveaus und persönlicher Betreuung außerhalb der Lehrveranstaltungen fördert Professor Raudzis seine Studierenden.

»Der Kurs hat meine Fähigkeit geschärft, bestehende Denkmuster kritisch zu hinterfragen«

Seit 2023 vergibt die Hochschule neben dem Hochschullehrpreis auch den Lehrpreis für Nachhaltigkeit und Diversität. Dieser Preis ist aus einer Kooperation des Referats Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit der Stabstelle für Gleichstellung und Diversität entstanden. Innovative Ansätze in der Lehre erhalten dadurch mehr Aufmerksamkeit. Ziel ist es ferner, die Kompetenzen der Studierenden für eine nachhaltige Entwicklung und den Umgang mit Diversität zu fördern.

Entsprechend erhielt Prof. Dr. Elizabeth Hofvenschiöld von der ESB Business School in 2024 den Lehrpreis für Nachhaltigkeit und Diversität für ihre Lehrveranstaltung »Futures Thinking«. Die innovativen Inhalte regen Studierende unter anderem dazu an, durch kreative Methoden wie Videos, Podcasts oder Theaterstücke eigene Handlungsfähigkeiten für eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu entwickeln.

Selten ist Lilly Neu, Absolventin des Bachelor-Studiengangs International Business, eine Lehrveranstaltung derart in Erinnerung geblieben: »Der Kurs hat meine Fähigkeit geschärft, bestehende Denkmuster kritisch zu hinterfragen und kreative Zukunftsszenarien zu entwickeln. Durch verschiedenste innovative Methoden haben wir gelernt, zukünftige Veränderungen fundiert zu analysieren und gezielt in einem Business-Kontext anzuwenden.«

Den hohen Stellenwert der Lehre und ihrer Weiterentwicklung fördert die Hochschule darüber hinaus mit zahlreichen Angeboten zum Austausch und zur Vernetzung. »An der Hochschule brauchen wir Räume, in denen wir uns Gedanken darüber machen, was gute Lehre ist und wie wir diese erreichen können«, so Professorin Göddeke, die sich als Senatsbeauftragte für Didaktik eingehend mit dieser Thematik auseinandersetzt.

Am 2. April bietet die Hochschule beispielsweise einen »Teaching Innovation Day« zum Thema »Bildung im digitalen Zeitalter: KI als Schlüssel zur Innovation in der Lehre« an.

Diese Veranstaltung fördert den Austausch zum Umgang mit Lehrmethoden und den aktuellen Anforderungen an die Lehre in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI).

Als wertvolle Perspektive sind auch Studierende eingeladen, welche sich in der Lehre engagieren. Das Ziel ist, neue Impulse zu setzen, insbesondere zum Thema KI in der Hochschullehre.

