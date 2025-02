Viele Reutlinger Gemeinderäte haben am Dienstagabend wieder lange Fensterreden gehalten. Für die überraschend zahlreichen Zuhörer war das an diesem Abend kaum zu ertragen, kritisiert GEA-Lokalchefin Kathrin Kammerer.

Der Sitzungssaal im Reutlinger Rathaus. Foto: Pieth Der Sitzungssaal im Reutlinger Rathaus. Foto: Pieth

