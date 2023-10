Landratsamt Reutlingen wirbt für plastikfreien Biomüll

Plastik gehört nicht in die Biotonne. Doch nicht alle halten sich daran.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Unter dem Motto »Biotonne plastikfrei« gibt die Abfallwirtschaft des Landkreises Reutlingen Empfehlungen rund um die richtige Entsorgung von Bioabfall. Hierzu hat sie eine Postkarte an alle Haushalte mit einer Biotonne im Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen verteilt.

Hintergrund für die Aktion ist der, dass sich Plastiktüten im Biomüll nicht zersetzen und vor der Kompostierung aufwändig und kostenintensiv aus dem Biomüll entfernt und als Restmüll entsorgt werden müssen. Sie gehören daher nicht in den Biomüll.

Auch sogenannte kompostierbare Biobeutel sind nicht für die Biotonne geeignet: Im Vergleich zum Bioabfall zersetzen sie sich während der Verarbeitung viel zu langsam. Hinzu kommt, dass sie sich im Bioabfall aufgrund der starken Verschmutzung optisch kaum von herkömmlichen Plastiktüten unterscheiden und ebenfalls aussortiert werden müssen.

Teilweise finden sich im Bioabfall auch Restmüll, Verpackungen für den Gelben Sack und Glas. Sie gehören dort ebenfalls nicht hinein und sind separat zu entsorgen.

Mit Papier statt Plastik die Biotonne sauber halten

Küchenabfälle können in Papiertüten oder in Zeitungspapier gesammelt werden. Diese lassen sich problemlos kompostieren. Auch bedrucktes Papier kann bedenkenlos verwendet werden, da Druckfarben mittlerweile keine giftigen Bestandteile mehr enthalten.

Braune Papiertüten mit zehn Litern Inhalt sind relativ günstig im Handel erhältlich. Der Boden der Tüten kann zusätzlich mit etwas Zeitungspapier oder anderem Papier ausgelegt werden, sodass überschüssige Feuchtigkeit aus dem Biomüll aufgesaugt wird. Wer möchte, kann das Ganze nochmals in Zeitungspapier einwickeln. Die Biotonne bleibt so relativ sauber und trocken. Auf diese Weise gibt es im Sommer keine Probleme mit Gerüchen, Fliegen oder Maden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bioabfall im Winter nicht so schnell festfriert.

Wertvoller Kompost

Am Komposthof Pfullingen wird aus Biomüll wertvoller Kompost hergestellt. Dieser wird von Privathaushalten und Landschäftsgärtnerinnen und -gärtnern zur Bodenverbesserung und Düngung eingesetzt. Das gelingt nur mit einem plastikfreien Biomüll aus den Biotonnen und der Mithilfe aller Haushalte.