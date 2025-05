Kunst, Musik und Tanz bei der »Kepi Soirée« in der Reutlinger Stadthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Es ist ein ganz besonderer Abend - mal weg von Hausaufgaben und dem Schulalltag«, finden Esma Simsek, Zvonko Hafner und Julian Wegelin. Die Schülersprecher des Johannes-Kepler-Gymnasiums führen rund 800 erschienene Gäste durch die traditionelle »Kepi Soirée« in der Reutlinger Stadthalle, in der die Lehrer und Schüler des »Kepis« ein vielseitiges Programm aus Kunst, Musik und Tanz auf die Beine stellen. Für Schulleiter Thomas Moser ist der Abend das »schulkulturelle Highlight des Jahres und beweist, dass Schule mehr als binomische Formeln und Grammatik sein kann.«

Den Beweis hierfür liefern zu Beginn die Hip-Hop-Tänzer aus der Mittagsbetreuung, die »hinter der Bühne alle ganz zittrig und aufgeregt waren«, wie Tanzlehrer Fabrizio Laraia gesteht. Die Nervosität merkt man der Gruppe, die sogar schon einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hatte, jedenfalls gar nicht an. Auch der Kinderchor »Kepi Voices« und das »Harmonists«-Orchester heimsen viel Applaus von den stolzen Mitschülern und Familienmitgliedern im Publikum ein, bevor die junge Flamenco-Truppe begeisterte »Olé!«-Zurufe aus den Rängen zu hören bekommt.

Nach der Pause wechselt das Programm von der Musik zur Kunst, als die Arbeiten der Schüler aller Klassen auf einer großen Leinwand präsentiert werden. Während die Schüler der Klassen fünf und sechs mit Tierzeichnungen oder Linolschnitten für große Augen sorgen, bekommen die höheren Stufen Beifall für ihre vielseitigen Werke wie Comics, Selbstporträts oder Architekturentwürfe. Auf den ruhigen Kunst-Exkurs folgt die »Kepi Bänd«, die mit ihrer Live-Gesangseinlage zu Pop-Songs wie »Uptown Funk« (Mark Ronson) oder »Titanium« (David Guetta) ihre Gäste gleich so mitreißen kann, dass in einigen Bereichen der Halle die Taschenlampen am Handy aufleuchten und im Takt nach links und rechts winken. Der laute Wunsch nach einer Zugabe soll den Zuhörern aber verwehrt bleiben - auf die Band folgt die Flamenco-AG der höheren Klassen.

Emotionale Abschiede

Den Schülern des Kepis ist der Spaß an ihrem großen Abend deutlich ins Gesicht geschrieben: Immer wieder lächeln sie sich auf der Bühne gegenseitig an und lassen sich auch von kleinen Schwierigkeiten, wie festklemmenden Notenständern, nicht aus der Fassung bringen. Immer wieder bedanken sich die Gymnasiasten auch bei ihren Lehrern oder verabschieden sich. Denn für die Abiturienten ist es die letzte Soirée, was auch Orchesterleiterin Sieglinde Nebel emotional stimmt: »Euch nicht nur als Menschen, sondern auch an den Instrumenten wachsen zu sehen, war etwas Besonderes«, teilt die Lehrerin ihren Schülern gerührt mit und übergibt ihren ausscheidenden Musikern einen symbolischen Schlüsselanhänger, damit sie »die Notenschlüssel und den Bezug zur Musik nie verlieren.«

Das angesprochene Wachstum demonstrieren die Jugendlichen mit einer abwechslungsreichen Performance aus ruhigen Tönen und Jazz, in der auf Ennio Morricones »Cinema Paradiso« Gershwins »Fascinating Rhythm« folgt. »Das kleine Abenteuer« in der Stadthalle, wie es das Moderationsteam betitelt, endet dann mit einer Gesangseinlage aller Beteiligten und dem wohl passendsten Songtitel: »Happy Ending« von Mika. (GEA)