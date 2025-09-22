Kriegserinnerungen eines Reutlingers

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jeden Samstag, 14 Uhr: antreten auf dem Kiesplatz in der Alteburgstraße, »militärisch, in Reih und Glied«. Wenn einer der Buben mehrfach gefehlt hat, »dann haben die Eltern aber Ärger von der Partei gekriegt«, erinnert sich Willi Kappler. »Fähnlein 5«, er weiß es noch ganz genau und berichtet's nicht ohne Stolz. »Wir waren rund 100 Jungen.« Fähnlein - so nannte sich im Dritten Reich eine organisatorische Einheit beim Deutschen Jungvolk (DJ), der Kinderorganisation der Hitlerjugend (HJ). Ein Fähnlein entsprach ungefähr eine Kompanie in militärischer Struktur. »Im Fähnlein gab es verschiedene Jungzüge. Und die waren nochmal in kleine Gruppen aufgeteilt.« Willi Kappler, heute 93 Jahre alt, hat noch eine nahezu glasklare Erinnerung an seine Kindheit und Jugend im Dritten Reich in Reutlingen.

Willi Kappler, Jahrgang 1932, zeigt ein kleines Bild, auf dem er ungefähr 12 Jahre alt ist. »Wir hatten eine glückliche Jugend. Bis zu unserem zehnten Lebensjahr war Politik für uns nicht maßgeblich. Dann kamen wir zum Jungvolk.« Foto: Kathrin Kammerer Willi Kappler, Jahrgang 1932, zeigt ein kleines Bild, auf dem er ungefähr 12 Jahre alt ist. »Wir hatten eine glückliche Jugend. Bis zu unserem zehnten Lebensjahr war Politik für uns nicht maßgeblich. Dann kamen wir zum Jungvolk.« Foto: Kathrin Kammerer

Bis zum Alter von zehn Jahren sollten die Kinder im Nazi-Staat den Eltern und der Schule überlassen bleiben, danach nahm sich die Partei als dritter und letzter Erziehungsfaktor der Jugend an. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 wurden auch in Reutlingen die zahlreichen Jugendorganisationen von Parteien und Kirchen Stück für Stück aufgelöst und in die Hitlerjugend eingegliedert. Am 1. November 1935 gehörten schon 67,3 Prozent der über 10-jährigen Schüler und Schülerinnen den Nazi-Jugendorganisationen an. Am 1. Dezember 1936 wurde die HJ zur »Staatsjugend« erklärt, ab 1939 gab es eine Pflichtmitgliedschaft. Schon am 1. Juni 1938 waren 92 Prozent der 10- bis 18-Jährigen in Reutlingen in der HJ.

»Wir haben gelernt, uns vor dem Feind zu verstecken«

Für den kleinen Willi war das alles damals noch recht unbedeutend - war er 1938 doch erst sechs Jahre alt. Er erinnert sich an eine wilde Jugend in den Reutlinger Altstadtgassen, an Ringkämpfe in der Ledergrabenschule, seiner Grundschule, an eine »strenge und ehrliche Erziehung«. Und »der Zusammenhalt in der Bevölkerung, der war einfach anders«. Sein Vater Wilhelm Kappler, Elektriker von Beruf, war ein Parteifunktionär in mittlerer Höhe, Zellenleiter, verantwortlich für mehrere Blockleiter in der Reutlinger Altstadt.

In seiner Jugend spielte Politik keine große Rolle, erinnert sich Willi Kappler. »Zumindest bis zum 10. Lebensjahr. Dann kamen wir zum Jungvolk, zu den Pimpfen.« Während zehnjährige Buben heutzutage ihre Freizeit auf dem Fußballplatz oder im Musikverein verbringen, stand für den kleinen Willi und seine Kameraden dann eine Art vormilitärischer Gesinnungsausbildung auf dem Programm.

Militärisch schon in früher Jugend: Ab dem 10. Lebensjahr waren Jungen im Nationalsozialismus beim Deutschen Jungvolk, sie bekamen eine einheitliche Uniform. Ab 1939 war die Mitgliedschaft für alle sogenannten Arier Pflicht. Hier ein Bild eines unbekannten Jungen aus Reutlingen. Foto: Stadtarchiv Reutlingen Militärisch schon in früher Jugend: Ab dem 10. Lebensjahr waren Jungen im Nationalsozialismus beim Deutschen Jungvolk, sie bekamen eine einheitliche Uniform. Ab 1939 war die Mitgliedschaft für alle sogenannten Arier Pflicht. Hier ein Bild eines unbekannten Jungen aus Reutlingen. Foto: Stadtarchiv Reutlingen

Antreten, marschieren, "wir waren viel draußen in der Natur". Auf den Feldern in Richtung Ohmenhausen standen Geländespiele auf dem Programm, »Wir haben gelernt, uns vor dem Feind zu verstecken«. Es gab Kämpfe, bei denen das "Ober- gegen das Unterland" antrat, erinnert sich Willi Kappler. Die Reutlinger Pimpfe marschierten gemeinsam mit den Gomaringer Pimpfen los auf die Eninger Weide. "Da wurde der Kampf ausgetragen, gegen die Buben von der Alb." Jeder Bub hatte ein Wollband am Arm, "wenn das abgerissen wurde, warst du tot oder verletzt, und durftest nicht mehr mitmachen". Der kleine Willi bekam eine Ausbildung als Ersthelfer. Die älteren Jungen waren in Motorradeinheiten, Fliegereinheiten und andere Gruppen aufgeteilt. Es gab Fanfarenzüge, "wir haben Lieder gesungen", den Kindern wurde beigebracht, "dass der Russe böse ist und dass man mit Zigeunern nicht spielt".

»Wenn man einfach nichts anderes hört, dann weiß man auch nichts anders«

Die kleinen Buben wurden also auf das vorbereitet, was sie später erwarten sollte: ein Leben als Soldat. »Aber wissen Sie ... das war einfach selbstverständlich für uns, nicht irgendwie komisch. Wir haben uns damals gefreut. Ich meine, wir sind damit aufgewachsen, dass wir uns eben gegen den bösen Russen verteidigen müssen.« Willi Kappler denkt lange nach. »Wenn man heute über die Russen und Putin spricht ... ja, das ist eben das Ergebnis von Propaganda. Wenn man einfach nichts anderes hört, dann weiß man auch nichts anders. Wir haben damals nichts anderes gewusst.« Viele Familien hätten nicht mal ein Radio gehabt. Also keine Möglichkeit mehr, sich anderweitig über die Dinge zu informieren. »Heute unvorstellbar.« Willi Kappler berichtet von einer armen Nachbarsfamilie: »Die haben nur Spätzle und Most abends gehabt. Solche Leute hat die Partei unterstützt«. Er selbst bekam mit seinem Eintritt ins Jungvolk auch eine Winteruniform, »meine erste lange Hose. Wir hatten sonst nur kurze Hosen. Auch im Winter«.

Die letzte Zeitzeugen Der Zweite Weltkrieg steht für das Menschheitsverbrechen des Holocaust, für massenhafte Vertreibung, Trauer, Leid, Tod, traumatisierte Menschen, zerstörte Landstriche und Städte. Rund 60 Millionen Menschen starben zwischen 1939 und 1945. Die Aufarbeitung dieser Zeit ist genauso wichtig wie sicherzustellen, dass solche Verbrechen nie wieder passieren. Zur Erinnerungskultur gehört aber auch, den Menschen zuzuhören, die damals gelebt haben. Und dazu bleibt nicht mehr viel Zeit. Der GEA lässt die letzten noch lebenden Zeitzeugen in der Region in einer losen Artikelserie zu Wort kommen. Viele von ihnen haben sich erst im hohen Alter dazu entschlossen, über ihre Erinnerungen zu sprechen. Sie waren in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädel, wuchsen als Kinder von Nazi-Gegnern wie auch glühenden Partei-Mitgliedern auf. Sie haben Bombardierungen, Vertreibung und Zwangsarbeit erlebt, waren Soldat und sogar in Kriegsgefangenschaft. Ihre Geschichten sollen exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zeigen, wie das Leben in Deutschland damals ausgesehen hat. (kk)

Als sich der Krieg dem Ende zuneigte und die Amerikaner schon in Deutschland standen, erhielt der junge Willi noch die Möglichkeit auf die Napola zu gehen, die Nazi-Eliteschule in Rottweil. »Aber mein Vater hat zu mir gesagt: Bub, jetzt bleibst bodenständig, jetzt bleibst in der Heimat.« Ihm war offenbar bewusst, dass es mit dem Nazi-Reich zu Ende geht. Und so blieb Willi in Reutlingen - wo er als Zwölfjähriger die Bombardierungen erlebte. Er war Luftschutzmelder, bekam eine weiße Armbinde und war also berechtigt, auch bei Fliegeralarm draußen zu sein. »Bei den ersten Angriffen haben die Tiefflieger auf uns geschossen«, erzählt er. »Auf meinen Freund Metzger Holder, meinen Kameraden Gerhard und mich. Wir lagen im Graben, und die haben geschossen.«

»Wir haben in den Trümmern gespielt und am Geräusch erkannt, was für Flieger da kamen«

Der Krieg war für die jungen Buben zum Alltag geworden, kannten sie schließlich nichts anderes. Ihr ganzes Leben lang waren die Nazis an der Macht. »Wir haben in den Trümmern gespielt und am Geräusch erkannt, was für Flieger da kamen.« Mit anderen »Pimpfen« musste er nach einem Bombenangriff antreten, »die Schaufel auf der Schulter«, und Trümmer beiseite räumen. »Es hieß, da können noch Leute im Keller sein. Und auf der Treppe sind wir auf Knochen gestoßen.« Ob es Menschen- oder Tierknochen waren? »Ich weiß es bis heute nicht.« Er erinnert sich auch noch glasklar daran, wie er gemeinsam mit seinem Vater nach einem weiteren Angriff den schwer verletzten Nachbarsbäcker geborgen hat, »er hatte einen Schädelbruch«.

Dinge, die kein Zwölfjähriger sehen oder erleben sollte. Kamen diese Kriegserinnerungen irgendwann wieder hoch? Haben sie ihn geprägt? Willi Kappler denkt lange nach. »Ich habe das gut verarbeitet. Wir hatten gar keine andere Chance. Nach dem Einmarsch der Franzosen gab es kaum mehr zu essen. Wir hatten wirklich andere Sorgen, wir mussten schauen, dass wir was in den Magen bekommen. Wissen Sie, es erschüttert mich heute, dass sich Menschen ein Urteil über diese Zeit anmaßen, die damals nicht gelebt haben. Die gar nicht wissen, aus welchen Situationen heraus etwas passiert ist, warum die Menschen gehandelt haben, wie sie eben gehandelt haben.« (GEA)