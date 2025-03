Mit großer Mehrheit hat der Kreistag Reutlingen am Montag beschlossen, dass die Institute for Health Care Business GmbH ab Mai die Geschäfte der Reutlinger Kreiskliniken führen wird.

Professor Boris Augurzky (rechts am Rednerpult) von der Essener Institute for Health Care Business GmbH trägt dem Kreisrat vor, was dem neuen Management wichtig ist. Foto: Stephan Zenke Professor Boris Augurzky (rechts am Rednerpult) von der Essener Institute for Health Care Business GmbH trägt dem Kreisrat vor, was dem neuen Management wichtig ist. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.