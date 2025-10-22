Kreissparkasse Reutlingen fördert Jugendliche mit 18.600 Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Strahlende Gesichter, lauter Applaus und ein buntes Rahmenprogramm. Auch in diesem Jahr hat die Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen Projekte und vorbildliche Jugendliche finanziell unterstützt. Beim Festakt am Dienstagabend wurden die Urkunden überreicht.

Fördersumme in Höhe von 18.600 Euro

»Wir wollen mit der Stiftung jungen Menschen eine Stimme geben, sie fördern und zeigen, dass wir ihre Perspektive Ernst nehmen«, sagte Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Reutlingen sowie Stiftungsvorstand, bei der Begrüßung. Zuvor eröffnete die in diesem Jahr bezuschusste Musikkapelle Mehrstetten mit einer musikalischen Einlage den Abend.

Die Stiftung hilft seit 31 Jahren jungen Menschen im Landkreis Reutlingen. Dabei wurden bisher 650 Projekte sowie tatkräftige und talentierte Jugendliche mit insgesamt 533.000 Euro unterstützt. In diesem Jahr flossen 18.600 Euro an 19 Projekte und fünf engagierte Jugendliche.

Billardtisch bis Lastenrad

Geld, das die Heranwachsenden für ihre Ideen und Pläne gut gebrauchen können. Beim Stiftungsrat gingen die unterschiedlichsten Bewerbungen ein. Zuschüsse gab es unter anderem für einen neuen Billardtisch, neue Zelte für Ferienlager sowie ein Lastenrad. Auch Aktionen wie die Renovierung des »Waschhäusle« in Ödenwaldstetten oder der Bau eines Hühnerstalls an der Werdenbergschule Trochtelfingen wurden gefördert. Die Projekte werden unter großem Einsatz - oft von Jugendlichen selbst - für Kinder und Jugendliche angeboten. So dürfen bei der musisch-kulturellen Veranstaltung »tune« 7- bis 13-Jährige ihre eigene Bühnenshow gestalten. Angeleitet werden sie dabei von einem ehrenamtlichen Team des evangelischen Stadtjugendwerks.

Auszeichnung für Engagement

Zu den ausgezeichneten Jugendlichen gehörten an diesem Abend Mona Wanninger aus Lichtenstein und Lavinia Klemer aus Münsingen mit 150 Euro sowie Jule und Kalle Hornemann mit Fabia Schmidt aus Reutlingen mit einem gemeinsamen Betrag von 300 Euro. Die Teenager weisen ein - für ihr Alter - erstaunliches Maß an Einsatzfreude vor. In der Regel zeichnet die Kreissparkasse auch besonders talentierte junge Menschen aus. In diesem Jahr gingen aber keine Bewerbungen ein, die berücksichtigt werden konnten.

Von Landrat Dr. Ulrich Fiedler gab es lobende Worte für die Heranwachsenden und ihre Projekte: »Das Ehrenamt hält uns zusammen. Trotzdem wird es an manchen Stellen in Frage gestellt. Deshalb brauchen wir junge Menschen wie euch, die sich dafür einsetzen. Macht weiter so!« Auch Bläsius hob die Wichtigkeit der gemeinnützigen Arbeit hervor: »Freiwilliges Engagement bildet die Basis der Demokratie.« Deshalb sei die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen von großer Bedeutung.

Für den Schlusspunkt des Festakts sorgte ein aus dem Vorjahr finanziertes Projekt. Schauspieler des Theater-Pädagogik-Zentrums Reutlingen gaben bewegende Einblicke in das Theaterstück »In Kontakt mit mir - in Kontakt mit dir«. Bewegt war auch Bläsius am Ende der Veranstaltung. Er wird im nächsten Jahr den Vorstand der Kreissparkasse verlassen. Dementsprechend war es auch sein letzter Festakt der Jugendstiftung: »Ich hatte dabei immer wahnsinnig viel Spaß. Ich wünsche der Stiftung und allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg.« (GEA)