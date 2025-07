Kreiskliniken Reutlingen finanziell chronisch krank

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Finanziell sind die Kreiskliniken Reutlingen seit Jahren chronisch krank. Bei der Vorstellung des Konzernabschlusses 2024 mussten Geschäftsführer Dominik Nusser und Prokuristin Claudia Seegert am Montag dem Kreistag erneut tiefrote Zahlen präsentieren. Zwar genehmigte das Parlament des Landkreises die Bilanz einstimmig, jedoch kommentierte Landrat Dr. Ulrich Fiedler die Lage mit dramatischen Worten.

Es handelt sich bei der Finanzmisere laut Fiedler um die Folgen einer »strukturellen Unterfinanzierung« durch Bund und Land. Dies bedeute »eine enorme Belastung des Kreishaushaltes«. So wird etwa auch im Wirtschaftsplan der Kreiskliniken Reutlingen GmbH für das laufende Jahr zur Finanzierung verschiedener investiver Maßnahmen ein Trägerzuschuss von vier Millionen Euro ausbezahlt. »Wir als Landkreis kommen unserer Verantwortung nach. Aber Bund und Land tun das nach wie vor nicht auskömmlich«, mahnte Fiedler.

»Die Lage ist dramatisch«

Die Defizite der Kliniken über den Kreishaushalt auszugleichen, habe "keine Zukunft", betonte der Landrat. »Die Lage ist dramatisch«, sagte Fiedler am Montag - wie seit langer Zeit bereits in Sachen Kreisetat. Zudem verzögere sich die Krankenhausreform weiter, womit wesentliche Rahmenbedingungen unklar blieben, "und wir weiter im Regen stehen". Fiedler spricht von einer "untragbaren und unverantwortlichen Situation". Die dazu passenden Zahlen des Jahresabschlusses präsentierten Geschäftsführer Dominik Nusser und Prokuristin Claudia Seegert.

Rund 8,7 Millionen Euro, mit einem Minus davor, ist das Jahresergebnis 2024 der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Damit fällt es erheblich niedriger aus als das 14 Millionen Euro schwere Minus im Jahr 2023. Jedoch liegt dies nach Seegerts Worten an »Einmaleffekten« wie der Auflösung von Rückstellungen, die die Kliniken durch »positive« Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen auflösen konnte. Mithin handelt sich nicht um Zeichen einer grundsätzlichen finanziellen Besserung. Die Wirtschaftsprüfer geben in ihrem Bericht auch den Hinweis, es bestünden »wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung«.

»Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen«

Damit wird angesprochen, was Geschäftsführer Nusser ausführt: »Wir brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen«. Es müsse eine Krankenhausreform geben, »aber bitte zügig«. Stattdessen verzögere sich in Baden-Württemberg die Zuteilung der Leistungsgruppen. Weitere operative Risiken gebe es durch gestiegene Anforderung im IT-Bereich und im Beschaffungswesen.

Wie sich das konkret auf laufende Projekte auswirkt, führte Dr. Julia Reuter von der Managementfirma »hcb - Institute for Health Care Business GmbH« aus. So könne eine Anpassung des »Medizinkonzepts 2030« eben nur auf der Grundlage der Verteilung von Leistungsgruppen erfolgen. Gleiches gelte für die Analyse möglicher Kooperationspartner in direkter Nachbarschaft. Aktuell im Blick sei der mit Kosten von 1,6 Millionen Euro veranschlagte Umbau der Notaufnahme des Klinikums am Steinenberg.

Aus dem Kreistag erhielt die Geschäftsführung der Kreiskliniken durchweg Rückendeckung. »Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, können wir nicht auf eine schwarze Null kommen«, sagt Rolf Hägele für die FWV, »irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir das nicht mehr leisten können«. Für die Christdemokraten betont Frank Glaunsinger, »Gesundheit kostet Geld«. Jahr für Jahr unterhalte man sich über die Finanzlage, »aber es fehlt an den Zuschüssen von Bund und Land«. Glaunsinger betont, an alle Menschen in den Kreiskliniken gerichtet, »große Anerkennung für das, was sie leisten«. Als Vertreter der Fraktion der Grünen freut sich Rainer Buck zunächst über das transparente Ergebnis des Konzernabschlusses. »Wir haben große Sorge, was die finanzielle Lage betrifft«, schließt sich Buck den Vorrednern an. Dabei erfüllten die Krankenhäuser »wichtige Aufgaben. Gesundheit darf keine Ware sein«.

Man könne mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, meint Regine Vohrer (FDP). Die Lage sei »katastrophal« und es gebe »keinerlei Planungssicherheit«. Für beides könne das Klinikmanagement nichts. Besserung sei keine in Sicht. Da stellt sich für Vohrer - womit sie keinesfalls alleine steht - die Frage, »wie es weiter geht«. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) verzichtet darauf, zu wiederholen, was zuvor bereits gesagt wurde. Stattdessen spendet er allen in den Kliniken »großes Lob. Ihr macht einen tollen Job«. Als letzter Redner der Fraktionsrunde äußert sich Hansjörg Schrade (AfD) positiv über die Arbeit der Menschen am Steinenberg. (GEA)