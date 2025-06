Kleinkrimineller nach Diebstählen in Reutlingen verurteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als Kleinkrimineller war der Angeklagte ein ganz Großer. Im Sitzungssaal 1 des Reutlinger Amtsgerichtes sitzt er wie ein Häufchen Elend vor den Trümmern eines von Drogen zerstörten Lebens - unter den mit Tränen gefüllten Augen seiner Eltern im Zuschauerraum. Über Jahre hinweg hat der 41-Jährige in einer krassen Regelmäßigkeit Ladendiebstähle oder Tankstellenbetrügereien begangen, fuhr wiederholt ohne Führerschein Auto und beleidigte zu allem auch noch Polizisten. Für eine Bewährungsstrafe hat der Suchtkranke zu viele Vorstrafen sowie widerrufene Bewährungen in seiner Akte stehen. Aber mit der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt dreieinhalb Jahren ist die Chance zu einer weiteren Entzugstherapie verbunden.

Breiten Raum nimmt die Verlesung der Anklageschrift durch Staatsanwältin Buchalik ein, denn die hat es in sich. Dem 1983 in Kasachstan geborenen deutschen Staatsangehörigen wird eine kriminelle Energie vorgeworfen, die bürgerliche Vorstellungen sprengt. Dass es sich bei ihm um keinen gewöhnlichen Angeklagten handelt, macht schon seine Vorführung in Handschellen aus der Justizvollzugsanstalt Rottenburg deutlich, wo er seit Ende 2024 eine wegen anderer Taten verhängte Strafe absitzt. Was Richter Eberhard Hausch sowie die Schöffen Frank Breckel und Frank Dollinger zu hören bekommen, ist heftig.

Viele Taten in kurzer Zeit

Im Laufe weniger Monate, dazu noch kurz vor oder nach einem anderen Gerichtsprozess, wirft Buchalik dem ledigen Vater eines 16-jährigen Sohnes »wiederholte Ladendiebstähle und Tankstellenbetrug« vor, um sich »eine Einnahmequelle zu verschaffen«. Wie sich später herausstellt offenbar Geld zum Kauf von Heroin, Alkohol und anderen Drogen. Mal klaute der Mann Duftwässerchen für über 200 Euro, dann an einer Zapfsäule lediglich einen Reservekanister mit fünf Litern - um ohne zu bezahlen das Weite zu suchen. Oder bei nächster Gelegenheit im Supermarkt einige Büchsen Zuckerwasser mit Whisky, im Elektromarkt Lautsprecher für mehrere Hundert Euro. Stets wurde er bei seinen Taten erwischt, ebenso bei Autofahrten im Vollrausch und immer ohne Führerschein. Bei seiner vorläufigen Festnahme beleidigte er die Streifenpolizisten. Ganz schön viel in kurzer Zeit.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Schöffen: Frank Breckel und Frank Dollinger. Staatsanwältin: Frau Buchalik. Verteidiger: Markus Weiß-Latzko.

17 Zeugen stehen auf der Tagesordnung des Prozesses, für den der komplette Vormittag angesetzt ist. In Erwartung eines langen und ohne Klimaanlage stickig heißen Verfahrens sind alle Beteiligten sichtlich dankbar, als Verteidiger Markus Weiß-Latzko das Wort ergreift. »Wir brauchen keine Zeugen«, schlägt der Advokat vor, denn sein Mandant wolle sämtliche Tatvorwürfe gestehen. In der Folge verspüren weder die Schöffen noch die Staatsanwältin Lust auf eine weitergehende Beweisaufnahme. Die Tatsachen liegen auf dem Tisch, jetzt geht es um die Würdigung von Persönlichkeit und Lebensverhältnissen des Angeklagten.

»Er ist massiv straffällig geworden«, kommentiert Richter Hausch die Verlesung des langen Vorstrafenregisters inklusive mehrerer Gefängnisaufenthalte. Der Angeklagte selbst sagt, an seinen Taten gebe es »nichts zu beschönigen«. Kriminell geworden sei er unter Einfluss von Drogen, »ich habe Heroin genommen«. Dies alles hören seine betagten Eltern im Sitzungssaal mit versteinerten Gesichtern an. Die Mutter muss sich mehrfach die Tränen abwischen. »Meine Familie steht hinter mir«, betont der Suchtkranke währenddessen, »ich habe mich selbst erschrocken, was ich in so kurzer Zeit gemacht habe«.

Geständnis gewürdigt

In ihrem Plädoyer würdigt Staatsanwältin Buchalik das Geständnis des Angeklagten, der zu seinen Taten stehe und Reue zeige. Aber andererseits sei er mehrfach einschlägig vorbestraft, »Kriminalität ist für ihn alltäglich«. Nur seine Festnahme habe die Öffentlichkeit und ihn vor weiteren Straftaten geschützt. Unter Einbindung weiterer bereits gefällter Urteile fordert sie eine Haftstrafe von drei Jahren. Verteidiger Weiß-Latzko widerspricht den Grundaussagen der Staatsanwaltschaft nicht, rechnet ein wenig anders zusammen - um seinen Mandanten die Teilnahme an einer Therapie zu ermöglichen, zu der er bereits angemeldet sei. Richter Hausch und die Schöffen kommen in ihrem Urteil zum Ergebnis, dass eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren angemessen ist. Sie stellen gleichzeitig fest, dass der Verurteilte unter dem Einfluss von Drogen handelte. Der Weg in eine weitere Entzugstherapie steht ihm grundsätzlich offen. (GEA)