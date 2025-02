FDP-Urgestein Hagen Kluck scheidet zum zweiten Mal vorzeitig aus dem Betzinger Ortschaftsrat aus. Im Gremium gab es in der jüngsten Sitzung deutliche Kritik am Verhalten des Ex-Kollegen.

Schon Vergangenheit: Hagen Kluck (Mitte) ist nicht mehr Mitgklied des Betzinger Ortschaftsrates. Foto: Archiv-Foto: Ulrike Glage Schon Vergangenheit: Hagen Kluck (Mitte) ist nicht mehr Mitgklied des Betzinger Ortschaftsrates. Foto: Archiv-Foto: Ulrike Glage

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.