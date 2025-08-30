Kiosk bei den Reutlinger Postarkaden: ein besonderer Ort

Claudio de Santi ist Kioskbetreiber und ehrenamtlicher Sozialarbeiter in Personalunion. An seiner Durchreiche geben sich Banker und Büroangestellte, Pflegekräfte und Obdachlose, RSV-Fahrgäste und Familien ein Stelldichein - also, der Querschnitt der Gesellschaft.

REUTLINGEN. Neulich beim Lokaltermin: Am Saum des Listplatzes kommen Besucher des GEA-Mobils immer wieder auf einen Kiosk unterhalb der Postarkaden zu sprechen. Der, heißt es, sei ebenso wie die Parkanlage vorm Bahnhof ein sozialer Brennpunkt - mit »herumlungernden« Obdachlosen und anderen Menschen vom Rand der Gesellschaft. Allerdings sei vor und neben diesem Büdchen eine soziale Durchmischung zu finden, die ihresgleichen sucht. Ob sich die Lokalredaktion diesen bemerkenswerten Mikrokosmos nicht mal anschauen möchte? Klingt spannend. Deshalb nichts wie hin.

Es ist kurz vor 11 Uhr. Am Tag des Pressebesuchs hat sich die Achalmstadt in tristes Grau gehüllt. Sprühregen beschleunigt die Schritte der Passanten und der kleine Kiosk, das »Buongiorno Cafe« an der Straße Unter den Linden, öffnet seine Durchreiche für die Kundschaft. Direkt neben dem Büdchen befindet sich eine überdachte Nische nebst Holzbänken. Hier sitzen drei Männer: Gunnar (55), Bernd (63) und ein Dosenbier schlückelnder Zeitgenosse, der weder seinen Namen noch sein Alter preisgeben möchte. »Ich bin stadtbekannt«, grinst er. Publicity sei mithin überflüssig.

Wie »fast immer« startet Gunnar auf den Bänken neben dem »Buongiorno« in seinen Arbeitstag. »Ich gehöre zur Security im Media Markt«, verrät er. Ein belebendes Heißgetränk vor Dienstantritt sei für ihn zum liebgewonnenen Ritual geworden. Umso mehr, als Kiosk-Betreiber Claudio de Santis den »besten Kaffee in der ganzen Stadt ausschenkt«. Was von Gunnars Nebensitzer Bernd bestätigt wird: »Ja, der Kaffee ist klasse.« Allein dafür lohne sich das Herkommen. Wiewohl für den introvertiert wirkenden Bernd, der gebannt aufs Display seines Smartphones starrt, die schmuddelige Nische in nächste Nachbarschaft zur Eisenbahnbrücke weit mehr ist, als ein Ort wohlschmeckender Muntermacher. Für ihn ist sie ein Treffpunkt, eine Stück sozialer Teilhabe.

Diesen ersten Eindruck bestätigen binnen der nächsten anderthalb Stunden weitere Männer, die sich zum 63-Jährigen hinzugesellen. Sie plaudern miteinander, rauchen und konsumieren Kaffee, Softdrinks oder Bier. Irgendwann ziehen sie wieder ab - entweder nach Hause oder zum Listplatz. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen.

Und: ein kunterbuntes, wie sich alsbald zeigt. Schlips- und Kragenträger mischen sich unter die sichtbare Armut. Eine Joggerin ordert Mineralwasser, eine Frau im geblümten Kleid einen Hotdog und Personal der Bruderhaus-Diakonie Cappuccino. Kiosk-Betreiber Claudio de Santi hat für jede und jeden ein Lächeln übrig, mit vielen duzt er sich. »Vor fünf Jahren«, erzählt er, »habe ich mein 'Buongiorno Cafe' eröffnet und mir damit einen Herzenswunsch erfüllt.« Denn eigentlich und qua Ausbildung ist der gebürtige Hechinger Konstruktionsmechaniker. »Das ist mein Lehrberuf, den ich aber nicht lange ausgeübt habe.«

Bei einem Großküchenhersteller war de Santi Azubi und Geselle. »Dann aber wurde die Produktion ins Ausland verlegt. Es gab Entlassungen.« Und Claudio de Santi heuerte »bei Daimler in Sindelfingen« an, ehe er 1999 als Paketzusteller zur Deutschen Bundespost wechselte. »Etwa zwölf Jahre war ich dort. Mir hat der Job Spaß gemacht.« Jedenfalls so lange, bis das Unternehmen mit dem schwarzen Horn auf gelbem Hintergrund privatisiert wurde und seine Dienstleistungen fortan unter dem Label DHL anbot. »Ab diesem Moment wurden die Arbeitsbedingungen übel. Der Leistungsdruck war enorm, der Stresslevel extrem« - weil mit weniger Personal viel, viel mehr Pakete ausgeliefert werden mussten.

Die Folge: gesundheitliche Probleme. Nach einer besonders belastenden Tour schaffte es Claudio de Santi mit seinem Transporter kaum mehr aufs Firmengelände. »Ich sah alles nur noch verschwommen und war fix und fertig.« Ein konsultierter Arzt diagnostizierte ihm massiv erhöhten Augeninnendruck. »Ich stand kurz vor der Erblindung und habe die Notbremse gezogen.«

Statt Pakete zuzustellen, absolvierte der Vater zweier Kinder einen Lehrgang zum Barista. Er betrieb erst in Heilbronn, später in Stuttgart ein Café. »Aber die Mieten waren heftig.« Weshalb der Traum von der eigenen Café-Bar beinahe ausgeträumt schien. Doch plötzlich zwinkerte dem Mössinger Fortuna zu. »Ich lief zufällig an diesem Kiosk hier Unter den Linden vorbei. Damals war es ein Leerstand und ich dachte mir: 'Hey, das ist meine Chance!'« Was zutreffend war. Nach Unterzeichnung des Mietvertrags zog mit Claudio de Santi wieder Leben in den kleinen Verkaufsraum ein.

Ob ihm die »Nischen«-Besucher von nebenan nicht suspekt vorgekommen sind? Möglicherweise sogar geschäftsschädigend? Claudio de Santi antwortet mit einem Schulterzucken. »Also, ich hatte keine Berührungsängste.« Etliche Passanten, RSV-Fahrgäste und Angestellte der umliegenden Firmen indes schon. »Am Anfang liefen die Geschäfte tatsächlich richtig schlecht.« Aber das änderte sich rasch. Vielleicht deshalb, weil »mein Kaffee überzeugt.« Ebenso wie die Crêpes und Waffeln.

Jetzt ist es eine Mutter mit Kleinkind, die Waffeln ordert. Die Zubereitung dauert ein bissle. Darum noch einmal einen Blick in die Nische geworfen. Gunnar ist weg. Bernd und der stadtbekannte Namenlose sind in Gespräche mit weiteren Namenlosen vertieft. Alles friedlich. »So ist es fast immer«, betont der Barista.

»Nur sehr selten geraten die Jungs in Streit. Dann schlichte ich und alles in wieder okay.« Ob er keine Angst hat, dazwischen zu gehen, wenn durch Alkohol befeuerte Diskussionen in Streit ausarten? In aller Regel nicht - weil de Santo ehemaliger Kickboxer ist und »weil wir uns gegenseitig respektieren und vertrauen. Wenn ich um Ruhe bitte, verstehen die das und hören auf zu schreien. Alles gut.«

Einmal freilich war’s außerordentlich schlecht. Und zwar im Januar 2024 als zwei sturzbetrunkene junge Männer das Kiosk-Publikum aufzumischen versuchten und schließlich auf einen arglosen Flaschensammler eindreschten. Angesichts dieser Szenen wurde es sogar de Santi flau. Aufatmen konnte er erst wieder, als die Polizei die brutalen Schläger einkassierte. »Glücklicherweise sind die beiden Typen hier nie wieder aufgekreuzt. Mit meiner Stammkundschaft von nebenan haben sie definitiv nichts zu tun.«

Menschen wie Bernd und die Namenlosen seien, so der Kiosk-Betreiber, alles andere als aggressiv oder gewalttätig. Dies zu betonen ist de Santi mindestens genauso wichtig, wie die Feststellung, dass sich in den Reihen seiner Klientel »herzensgute Leute« befinden. Unter ihnen »eine ältere Frau, die drei, vier Mal pro Jahr Geld spendet«. Gedacht ist es für Sozialhilfeempfänger wie Bernd - »damit am Monatsende wenigstens noch ein Kaffee drin ist«.

Dass die Polizei seit dem brutalen Übergriff vom Januar 2024 mehr Präsenz Unter den Linden zeigt, empfindet de Santo als beruhigend. Dem pflichten auch die »Nischen-Männer« bei. Einer lässt durchblicken, dass er zuweilen Angst hat. Die »Afrikaner beim Listplatz« sind ihm nicht ganz geheuer. »Harte Drogen« würden die in Umlauf bringen und »Messerstechereien« austragen. »Ich bin froh, dass die nicht zu Claudio kommen.«

Der hat mit dem 12-Uhr-Läuten plötzlich alle Hände voll zu tun. Mittagspausenzeit ist nämlich Kioskzeit. Noch trubeliger wird es dann ab 17 Uhr, wenn Kunden ihr Feierabend-Bierchen genießen - so, wie sie es aus dem Ruhrgebiet und aus Ostdeutschland kennen. Für diese Nei'schmeckten, weiß de Santi, ist das »Buongiorno Cafe« ein Stück Heimat. Hier wird an die abendliche »Trinkhallen«-Kultur an Rhein und Elbe angeknüpft, prostet sich die Nostalgie zu. Und manchmal wird vor dem Kiosk sogar Geburtstag gefeiert - mit Tiramisu prodotto da Claudio.

»Auch deshalb liebe ich meinen Job«, erklärt der Mössinger, der’s gesellig mag und ein bissle verlegen aus seinem blau-roten Shirt guckt, als ihn die Presse für seine ehrenamtliche Sozialarbeit Unter den Linden lobt. Zum Abschied nochmals auf Bernd und seine Bekannten angesprochen, haut Claudio de Santi einen Satz raus, der nachwirkt. »Wissen Sie«, sagt er: »Die ganze Welt ist eine Psychiatrie und hier ist die Zentrale.« Dem ist nichts hinzuzufügen. (GEA)