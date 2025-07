Kindesmissbrauch: Reutlinger muss jahrelang in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern (ohne Körperkontakt) verurteilte das Tübinger Landgericht einen 38-Jährigen aus Reutlingen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und acht Monaten. Der Angeklagte hatte über den Messenger-Dienst Snap Chat insgesamt 57 minderjährige Mädchen dazu gebracht, sich vor der eigenen Handy-Kamera auszuziehen und sich selbst zu befriedigen. Die Polizei kam auf die Spur des 38-Jährigen durch einen Tipp aus den USA.

Es handele sich um »eine moderne Kriminalität«, die die Strafjustiz in Zukunft noch vermehrt beschäftigen werde, so der Vorsitzende Richter Dirk Hornikel bei der Urteilsverkündung. Es sei wichtig, dass Schulklassen, Eltern, Lehrer von dieser Art der Kriminalität und der Gefahr, die im Internet auf die Kinder lauere, erfahren würden. Diese Taten »geschehen auch in den eigenen vier Wänden«. Die Kinder und Jugendlichen zögen sich mit ihren Mobiltelefonen in ihr Zimmer zurück und kämen so leicht mit Tätern in Kontakt, die es verstünden, die Unerfahrenheit der Opfer auszunutzen.

Angeklagter gab sich bei Opfern als verständnisvoller Zuhörer aus

Dies war auch im vorliegenden Fall so. Der 38-Jährige gab sich entweder als Gleichaltriger oder als verständnisvoller Erwachsener aus. Die Kinder fühlten sich dagegen in ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis unverstanden, nicht genug wertgeschätzt oder nicht genug geliebt. Dem Reutlinger gelang es offenbar sehr gut, auf die emotionalen Bedürfnisse der jungen Mädchen einzugehen. Dazu sei auch noch eine gewisse sexuelle Neugier der jungen Opfer gekommen.

Für den 38-Jährigen war es offenbar sehr einfach, über eine Suchfunktion bei Snap Chat die minderjährigen Mädchen zu kontaktieren, wie es Hornikel beschrieb. Die Kinder hätten bei den Chats auf die eigentliche Funktion von Snap Chat vertraut. Das Geschäftsmodell des Instant-Messaging-Dienstes sei es, dass die Chats, Fotos und Videos flüchtig seien, also nach einer gewissen Zeit wieder von der Plattform von selbst verschwänden, berichtete Hornikel.

Eltern hatten keine Ahnung, was in ihren vier Wänden passiert

Doch es sei inzwischen ein Leichtes, diese Funktion zu umgehen, erklärte der Richter. Dies war auch dem 38-jährigen Angeklagten gelungen. Mit einer App, die man im Internet sehr einfach herunterladen kann, speicherte er die Fotos und Videos der Mädchen auf seinen Computern und Smartphones, ohne dass es die Kinder mitbekamen.

Auch die Eltern der minderjährigen Mädchen hätten keine Ahnung davon gehabt, was in den eigenen vier Wänden passiert sei. Selbst wenn sie die Mobiltelefone ihrer Kinder regelmäßig überwacht oder kontrolliert hätten, wären sie dem 38-Jährigen nicht auf die Schliche gekommen, weil die Chats, Videos und Fotos wegen der Snap-Chat-Funktion nicht mehr auf den Smartphones vorhanden gewesen seien.

Die Täter »überlegen sich genau, wie sie vorgehen«, sagte Hornikel. Ohne großen Aufwand zu betreiben, kämen sie im Internet in Kontakt mit den potenziellen Opfern und schließlich in den Besitz »von Unmengen von kinderpornografischen Daten, ohne dass es die Kinder und deren Eltern überhaupt bemerken«. Dass dies so einfach sei, sollten viele Menschen, wie gerade Eltern und Lehrer, wissen. Dies sah Hornikel auch vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Debatte um einen eingeschränkten Zugang für Kinder und Jugendliche zum Internet und vor allem zu sozialen Medien.

Polizei durchsuchte zweimal die Wohnung des Angeklagten

Der 38-jährige Angeklagte hätte mit seinem Treiben noch viel länger weitermachen können. Die deutschen Ermittler hätten nichts davon mitbekommen, weil die Snap-Chat-Server in den USA stehen und sie damit keine Möglichkeit eines Zugriffs haben. Erst ein Tipp aus den USA setzte sie in Kenntnis, was da von Reutlingen aus ablief. Dieser Tipp kam von NCMEC.

Die Abkürzung steht für »National Center for Missing & Exploited Children« und ist eine amerikanische Organisation, die »Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Personen vom Säuglingsalter bis zu Erwachsenen im Alter von 20 Jahren« bearbeitet. Wenn Anbieter digitaler Dienste davon Kenntnis erlangen, dass auf ihre Server kinderpornografisches Material hochgeladen wurde, müssen sie NCMEC darüber informieren.

Hohe kriminelle Energie

Als diese Informationen über den 38-Jährigen aus den USA schließlich auch nach Reutlingen gelangten, standen die Ermittler gleich vor der Tür des Täters. Sie wurden fündig, konfiszierten alle Arten von Speichermedien. Doch deren Auswertung dauerte sehr lange, weil jedes einzelne Bild, jedes Video in Augenschein genommen werden muss.

Während dieser Zeit war der Reutlinger noch auf freiem Fuß, weil er einen festen Wohnsitz hatte und keine Fluchtgefahr bestand. Nach wochenlanger Ermittlungsarbeit kam die Polizei auf die Idee, nochmals beim Betreiber nach den Accounts des 38-Jährigen zu fragen. Und siehe da, der Reutlinger hatte sich vom »Warnschuss« der ersten Durchsuchung nicht beeindrucken lassen und weitergemacht. Die Polizei durchsuchte erneut dessen Wohnung und wurde wieder fündig. Sehr zu Lasten des Angeklagten gehe »die große Zahl und das junge Alter der Geschädigten«, meinte Hornikel bei der Bewertung des Geschehens. Auch habe der Angeklagten bei seinen Taten eine hohe kriminelle Energie entwickelt.

Angeklagter vollumfänglich geständig

Positiv rechnete das Gericht dem 38-Jährigen an, dass er schon am Anfang mit der Polizei kooperiert habe und später vor Gericht vollumfänglich geständig gewesen sei. Außerdem habe sich der Angeklagte damals in einer psychisch instabilen Verfassung befunden. Er sei aber dennoch voll schuldfähig, erklärte Hornikel.

Es seien gravierende Taten gewesen, die zu viel Leid für die Betroffenen und deren Familien geführt hätten. Der Angeklagte müsse nun in der Haft aufarbeiten, »wie es zu diesen Taten kommen konnte« und therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen, »damit solche Dinge nie mehr passieren«. (GEA)