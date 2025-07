Kinder werfen Sofa aus Reutlinger Klinik-Hochhaus:

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere gefährliche Vorfälle haben sich in den vergangenen Wochen am Gebäude auf dem Klinikgelände Steinenbergstraße 23 ereignet. Vier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren waren in die oberen Stockwerke des Hochhauses gelangt und warfen aus dem Fluchttreppenhaus Gartenstühle, Steine, Schuhe, Kanthölzer und sogar ein Sofa auf die Straße.

Das Geschlecht der Täter, die nicht im Hochhaus wohnen, wollte die Polizei nicht verraten, auch nicht, wie sie sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Letzteres, um zu vermeiden, dass Gleichgesinnte auf dieselbe Idee kommen. »Die Eltern sind informiert«, sagt Polizeisprecherin Tina Rempfer. Wie sie damit umgehen, sei ihnen überlassen. Darauf könne die Polizei nicht einwirken. Auf die Frage, ob sich die Eltern im Namen ihrer Kinder entschuldigt hätten, heißt es seitens der Kreiskliniken Reutlingen: »Sie haben bislang keinen Kontakt mit unserer Klinik aufgenommen.«

Zum Motiv der Täter sagt Rempfer: »Die anfängliche Vermutung einer Online-Challenge konnte nicht bekräftigt werden.« Vielmehr dürften sie unüberlegt gehandelt haben, offenbar ohne Risikobetrachtung und ohne Gefahrenbewusstsein. Die Kinder sind strafunmündig, seitens der Justiz drohen ihnen somit keine Konsequenzen.

Drei Vorfälle innerhalb eines Monats

Laut Rempfer sei es schwierig zu sagen, wie oft die Tat »des gefährlichen Eingriffs auf den Straßenverkehr« stattgefunden habe. Denn es ist nicht sicher, ob nach jedem Vorfall eine Anzeige erstattet worden sei. Die Polizei geht von drei Fällen in den vergangenen vier Wochen aus. Verletzte gab es keine. Das Schlimmste, was passierte: Ein Kantholz traf ein Auto. Wie hoch der Schaden war, ist unbekannt, weil sich der Fahrer nicht selbst bei der Polizei gemeldet habe.

Wie es nun weitergeht? Außer, dass am Ort des Geschehens öfter Streife gefahren wird, ist bisher keine weitere Maßnahme seitens der Polizei geplant. Was die Kreiskliniken vorhaben, wollen sie nicht bekanntgeben: »Zum Schutz aller Beteiligten und insbesondere im Interesse der Prävention bitten wir um Verständnis, dass wir zu etwaigen internen Maßnahmen keine näheren Angaben machen.« (GEA)