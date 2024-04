Smartphones schwächeln bei längeren Touren abseits der Zivilisation. Was Papierkarten so nützlich macht, erklärt der Wanderwart des Lichtenstein-Gau im Schwäbischen Albverein.

Manfred Goller, Wanderwart im Lichtenstein-Gau des Schwäbischen Albvereins, schätzt Karten aus Papier in der freien Natur nach wie vor als unverzichtbar ein. Foto: Stephan Zenke Manfred Goller, Wanderwart im Lichtenstein-Gau des Schwäbischen Albvereins, schätzt Karten aus Papier in der freien Natur nach wie vor als unverzichtbar ein. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.