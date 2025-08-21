Kann Reutlingen Raser im Königsträßle ausbremsen?

Der Reutlinger Ordnungsamtsleiter Albert Keppler an einer der Fahrbahnverengungen auf dem Königsträßle mit denen Raser zur Räson gebracht werden sollen. Manche Vollgaspiloten nutzen die Dinger zum Slalomfahren – bis es kracht.

REUTLINGEN. An schönen Tagen reicht der Blick vom Königsträßle bis nach Stuttgart, in schlechten Nächten röhren die Motoren der Raser. Seit Jahren fühlen sich Anwohner der Auffahrt zur Achalm durch Vollgaspiloten in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Weil sich an zu vielen Wochenenden ihre idyllische Straße in eine laute und gefährliche Rennstrecke verwandelt. Das Problem ist der Stadtverwaltung nicht nur bekannt, sie hat auch schon einige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ergriffen. Vor Ort erklärt Ordnungsamtsleiter Albert Keppler was schon geschehen ist – sowie was überhaupt noch möglich wäre.

»Das Königsträßle ist die einzige Straße, die zum wertvollen Freizeitraum Burgholz, Achalm und Scheibengipfel sowie zu einem großen Hotel- und Gastronomiebetrieb führt«, beschreibt Keppler die Bedeutung der Route, »das lässt sich leider nicht ändern«. Es gibt nur diesen einen Weg hoch für alle, die mit vier Rädern kommen, »das war auch schon so, als hier noch kein Haus stand. Die Leute sind unter der Prämisse hergezogen«.

»Die Probleme kommen nicht vom normalen Freizeitverkehr«

Heute stehen hier viele schmucke Villen, Einfamilienbungalows oder Mehrfamilienhäuser. Die Wohngegend gehört zu den privilegierten Lagen Reutlingens mit entsprechenden Preisen für Grund und Boden. Gewachsen ist in den vergangenen Jahren auch die Popularität des Königsträßles bei Zeitgenossen, die als Autoposer ein spezielles Verhältnis zu ihrem fahrbaren Untersatz entwickelt haben. Hinter dem Lenkrad werden die meist männlichen Fahrer zu Exhibitionisten, die sehr gerne zeigen, was sie haben: Sportliche Modelle mit reichlich Pferdestärken unter der langen Haube, Auspuffanlagen mit einem unüberhörbaren Sound, breite Reife mit Alufelgen in den Radhäusern, fette Stereoanlagen mit ordentlich Wumms und so weiter. Fahren und Gasgeben ist für Autoposer ein Lebenssinn. Gerne versammeln sie sich auf Parkplätzen. Oben auf dem Scheibengipfel war so ein Treffpunkt der Szene.

»Die überschreiten oft die erlaubte Geschwindigkeit und machen Lärm«

»Die Probleme kommen von ganz bestimmten Menschen, nicht vom normalen Freizeitverkehr«, beschreibt Ordnungsamtsleiter Keppler die Lage im Königsträßle, »die überschreiten oft die erlaubte Geschwindigkeit. Sie machen über den Auspuff und die Soundanlage unnötig Lärm. Dazu kommt ein gefährliches Fahrverhalten«. Was das konkret bedeutet, haben Anlieger in zahlreichen Fotos und Videos dokumentiert, die Ordnungsamt und Polizei vorliegen.

Erst im Juli dieses Jahres hat ein betrunkener Raser im Morgengrauen in seinem BMW das geparkte Auto von Anwohnern gerammt. Laut Polizei hatte der 27 Jahre junge Mann einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Gewiss war er auch schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs: Beide Airbags im BMW 4er lösten aus. Die Besitzerin des beschädigten Wagens diktierte dem GEA damals fünf Worte in den Block: »Jetzt ist das Maß voll.« Albert Keppler kann solche Unmutsäußerungen verstehen, verweist auf zahlreiche bereits ergriffene Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.

Kurz nach dem Crash auf dem Königsträßle wird im Juli dieses Jahres der Sportwagen des Unfallverursachers abtransportiert. Foto: Ellwanger Kurz nach dem Crash auf dem Königsträßle wird im Juli dieses Jahres der Sportwagen des Unfallverursachers abtransportiert. Foto: Ellwanger

Keppler beginnt mit dem Status im Jahr 2018, als sich zeigte: Der verkehrsrechtlich maßgebliche V85-Wert war mit 41 Kilometern pro Stunde in der Tempo-30-Zone »deutlich zu hoch«. V85 ist eine Messung im Straßenverkehr. Der Wert zeigt die Geschwindigkeit, bei der 85 Prozent der Fahrzeuge langsamer fahren und nur 15 Prozent schneller. Was in diesem Fall eben bedeutete, dass es zahlreiche noch zügiger fahrende Autos gab. »Dann haben wir aus allen Rohren geblitzt«, beschreibt der Chef des Ordnungsamtes die logische Konsequenz, »aber nicht die erwarteten Leute erwischt – sondern ganz normale Autofahrer«. Denn die Raser- und Poser-Szene ist bestens über soziale Netzwerke und internette Nachrichtendienste vernetzt, »die haben sich gegenseitig gewarnt«.

Sobald die Kontrolle abgebaut oder der Blitzer-Anhänger verschwunden war, ging’s erneut beschleunigt zur Achalm rauf und runter. Was also tun? »Heraus kam bei unseren Untersuchungen, dass es zu viel Straßenraum gab«, erklärt Keppler. Gemeint ist damit der damalige Gesamteindruck der Route aus Fahrersicht. Eine lange Gerade mit wenig Vorfahrtsstraßen von rechts, wenigen parkenden Autos – wie eine Einladung, das Gaspedal in Richtung Bodenblech zu treten. Dementsprechend reagierte das Ordnungsamt mit dem, was heute zu sehen ist.

»Wir haben bewusst Straßenraum weggenommen«

»Wir haben bewusst Straßenraum mit Lüft-Elementen weggenommen«, sagt Keppler vor einem solchen Aufbau mit Warnbaken stehend. Die Firma Lüft aus Budenheim lieferte dafür maßgeschneiderte Module. »Das System ist in zwei Breiten erhältlich und besteht aus Anfahrelement, Rechteckteilen zur Verlängerung und dem Abschlusselement. Durch die verschiedenen Formteile lassen sich individuelle Einengungen einfach herstellen«, beschreibt das Unternehmen sein Produkt. »Das hat den V85-Wert um drei Kilometer reduziert«, sagt Keppler zum Effekt der Aufbauten. Doch von einem wirklich nachhaltigen Erfolg konnte immer noch nicht die Rede sein.

»Ein Anwohner hat uns Videos geschickt, wie die Poser trotzdem runterrasen und die Elemente als Schikane benutzen. Es war wirklich bizarr«, so Keppler. Deswegen ging die Stadtverwaltung noch einen Schritt weiter. Mit dem Ziel, der automobilen Raserszene ein beliebtes Ziel unattraktiv zu machen, wurde auf dem Scheibengipfel heftig gearbeitet.

»Wir sind vom Baulichen her im Königsträßle ziemlich ausgereizt«

Einst war dort oben ein simpler Schotterparkplatz mit herrlichem Weitblick ins Tal. Heute steht da ein Wald von eindeutigen Schildern: absolutes Halteverbot. Wer das ignorieren würde, hätte trotzdem ein wesentliches Problem, seinen Wagen schadlos abzustellen. Denn eine lange Reihe von großen Steinen hindert jeden am Parken. Drei Picknicktische laden stattdessen Wanderer oder Radler zur gemütlichen Rast ein. »Wir haben mit den Anwohnern abgesprochen jetzt abzuwarten. In einem Monat wollen wir uns zusammensetzen«, beschreibt Keppler den aktuellen Stand. Wirken die Maßnahmen, oder nicht?

Oben auf dem Scheibengipfel stehen jetzt ein Schilder- und Steinwald sowie Tische zum Picknick wo einst Parkplätze waren, damit Autoposer kein Ziel mehr haben. Foto: Stephan Zenke Oben auf dem Scheibengipfel stehen jetzt ein Schilder- und Steinwald sowie Tische zum Picknick wo einst Parkplätze waren, damit Autoposer kein Ziel mehr haben. Foto: Stephan Zenke

Die Frage, was man sonst noch unternehmen könnte, um für einen ruhigen und vorschriftsmäßig langsamen Verkehr zu sorgen, bringt Keppler ins Grübeln. »Wir sind vom Baulichen her im Königsträßle ziemlich ausgereizt«. Die von einem GEA-Leser vorgeschlagenen Rüttelschwellen wären jedenfalls aus mehreren Gründen keine Lösung.

Sie würden für den Winterdienst ein ernsthaftes Hindernis darstellen, könnten sich für flott bergab rollende Fahrradfahrer als riskant erweisen sowie auch die nach Ruhe strebenden Anwohner nerven. »Wo die Rüttelschwellen sind, haben es Menschen nicht schön, denn die machen Lärm.« Zu beachten wäre auch eine durch den Liefer- und Lastwagenverkehr und das Gefälle möglicherweise »geringe Haltbarkeit«. Aber, so Keppler, die Stadt habe noch weitere Ideen zur Verkehrsberuhigung in Planung – allerdings seien die noch nicht spruchreif. (GEA)