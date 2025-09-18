Kameras allein sind nicht genug

Sieht es am Reutlinger Bahnhof bald so aus, wie in Frankfurt? Wenn es nach Oberbürgermeister Thomas Keck geht, bekäme der Bereich um den Reutlinger Hauptbahnhof auch bald Kameraüberwachung.

REUTLINGEN. Tübingens umtriebiger Oberbürgermeister Boris Palmer gibt sich entschlossen und ist sich sicher: Wenn im Umfeld des Bahnhofs Videokameras mit angeschlossener Aufzeichnungstechnik erst einmal installiert sind, dann gibt es dort weniger Kriminalität und folglich auch mehr Sicherheit für die Menschen in der Stadt. Ähnlich ist auch Reutlingens Rathaus-Chef Thomas Keck unterwegs und wünscht sich Kameras an gleich mehreren Orten in der Stadt. Doch reicht das?

Hier lohnt ein Blick über die Grenzen hinweg: in die belgische Stadt Mechelen. Sie hat knapp 90.000 Einwohner und seit vielen Jahren mehr als 300 Überwachungskameras im gesamten Stadtgebiet. Im Lagezentrum der örtlichen Polizei werden die Aufnahmen aufgezeichnet und nach 30 Tagen wieder gelöscht. Die Kriminalitätsbelastung ist in Mechelen deutlich gesunken, die Einwohner haben die Videoüberwachung angenommen, fühlen sich sicherer und Bürgermeister Bart Somers wurde 2016 zum Weltbürgermeister gekürt.

Doch der gerade zum flämischen Innenminister aufgestiegene Somers sagt auch: Mit Kameras allein wäre das nicht erreichbar gewesen. Mechelen hat ein ganzes Bündel an Schritten umgesetzt, das die Videoüberwachung begleitet hat. So gab es unter anderem gab Programme zur Kriminalitätsprävention, die Jugendhilfe wurde ausgebaut, das Gemeindezentrum als Treffpunkt für alle Menschen wurde vorangebracht. Eltern von auffällig gewordenen Jugendlichen unterzeichneten Verträge mit der Stadt. Wenn Vorgaben und Regeln nicht eingehalten werden, droht im äußersten Fall der Verlust der Sozialwohnung. Alteingesessene Einwohner schlossen Patenschaften mit Geflüchteten. All dies beschreibt Somers in seinem Buch »Zusammen leben«.

Das macht deutlich: Es benötigt ein politisches Gesamtkonzept auch in der Region. Das sollte jeder Ort selbst ausgestalten, denn jede Kommune ist anders. Und - auch das zeigt das belgische Beispiel - alle Menschen müssen sich als Einwohner und Teil der Stadt fühlen, nicht außen vor bleiben, Verantwortung übernehmen, sich beteiligen. Im Ernstfall auch dazu gebracht werden.

Wenn die Regelungen rund um eine Videoüberwachung in diesem Sinne angepasst werden, dann kann das mit dem verbesserten Sicherheitsgefühl auch funktionieren und anhalten. Wenn's nicht klappt, verlagert sich die Kriminalität nur woanders hin. Vom Bahnhof in den nächsten Park, ins Gewerbe- oder Wohngebiet.

