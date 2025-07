Junge Lehrerin bekommt nach Referendariat keinen Job in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was nach einem schlechten Aprilscherz klingt, ist seit gut einer Woche im Kultusministerium Baden-Württemberg bittere Wirklichkeit: Aufgrund einer Computer-Panne wurden seit 2005 rund 1440 Lehrerstellen fälschlicherweise als belegt ausgewiesen und das obwohl sie eigentlich frei gewesen wären. 20 Jahre fiel der Fehler im Verwaltungsprogramm nicht auf. Bis jetzt. Die Zahl der als belegt ausgewiesenen Stellen stieg, obwohl sie tatsächlich frei waren. Eine Nachricht, die schockiert und kaum zu glauben ist.

Auch bei den Lehrern aus der Region sorgt die Panne im Kultusministerium für Gesprächsstoff. Über einen Instagram-Aufruf suchten wir Lehrer, die in den vergangenen Jahren die Region für einen Job verlassen mussten oder Lehrer, die sogar einen anderen Beruf gewählt haben, da es angeblich keine Stellen gab. Eine junge Gymnasiallehrerin, die zum Schutz ihrer Beamtenstelle ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, meldete sich daraufhin beim GEA.

Nur eine offene Stelle in Reutlingen

Über die Zeitung habe sie von der Schock-Nachricht gehört, erzählt sie am Telefon. Die Empörung war natürlich groß und auch im Lehrerzimmer sorgt die Meldung immer noch für Unverständnis. Die junge Englisch- und Biologielehrerin studierte sieben Jahre in Tübingen und auch bei ihr sitzt der Frust und Ärger über den Fehler in der Stellenvergabe tief. Nach dem Studium ging es für sie ins Referendariat nach Filderstadt. Das sei kein Problem gewesen, da die Große Kreisstadt von Tübingen schnell zu erreichen ist. Jetzt arbeitet sie seit zwei Jahren an einem Gymnasium in Esslingen und muss täglich von Reutlingen fast 50 Kilometer zur Arbeit und wieder zurückfahren. Eine Fahrtstrecke, die ihr auf Dauer zu lange ist. Dabei wollte sie doch eigentlich nach ihrem Referendariat in Reutlingen arbeiten, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann, der aus Reutlingen kommt, wohnt.

Nach ihrem Referendariat gab es allerdings nur eine ausgeschriebene Stelle an einem Gymnasium in Reutlingen. Mit der Nachricht aus dem Kultusministerium fragt sie sich da natürlich jetzt: Hätte es eventuell doch noch mehr Lehrerstellen in der Achalmstadt gegeben? »Es wäre auf jeden Fall schon schön gewesen, näher an Reutlingen zu sein«, erzählt die Lehrerin. Damals gab es in Reutlingen zwar ausgeschriebene Lehrerstellen an Gemeinschaftsschulen, das kam für sie aber nicht infrage. Sie ist aber nicht die Einzige, die von der Computer-Panne möglicherweise betroffen ist. Auch eine Freundin habe zwei Jahre vor ihr das Referendariat abgeschlossen und dann eine Stelle an einer Gemeinschaftsschule angefangen. Auch bei ihr habe es keine passenden Gymnasialstellen gegeben.

Schlag ins Gesicht für neue Referendare

Auch aktuelle Referendare an ihrer Schule in Esslingen sind empört. Zwei Wochen bevor die Meldung an die Öffentlichkeit gelang, starteten sie eine Petition, da sie für den Herbst noch keine Stelle als Lehrer gefunden hatten. Dann die Nachricht von den unbesetzten Stellen aus dem Kultusministerium. »Das war natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht für die aktuellen Referendare«, berichtet die Reutlingerin. Für sie steht auf jeden Fall fest, dass sie sich möglichst schnell nach Reutlingen versetzen lassen will. Das sei nach drei Jahren möglich. Noch ein Jahr müsste sie auf jeden Fall nach Esslingen pendeln, bis sie dann eine Stelle in Reutlingen annehmen kann. (GEA)