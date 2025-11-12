In Reutlingen: »Wildlife Photographer of the Year« mit den besten Naturfotos der Welt

Museumsleiterin Dr. Barbara Karwatzki und Oberbürgermeister Thomas Keck vor dem Siegerfoto von Shane Gross aus Kanada, der Kaulquappen-Schwärme unter Wasser fotografierte. Die Ausstellung »Wildlife Photographer of the Year« wird jetzt im Naturkundemuseum Reutlingen gezeigt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Wettbewerb »Wildlife Photographer of the Year« wird seit 60 Jahren vom Natural History Museum in London veranstaltet und lockt inzwischen 60.000 Fotografen aus 117 Ländern an, die sich um einen der in 19 Kategorien vergebenen begehrten Preise bewerben. Teilnehmer sind sowohl Profis als auch Amateurfotografen, mitmachen kann jeder. Die Siegerfotos gehen jedes Jahr auf Tour durch Städte in der ganzen Welt und begeistern mittlerweile eine Milliarde Ausstellungsbesucher. Vor 20 Jahren hat Museumsleiterin Dr. Barbara Karwatzki die Ausstellung erstmals nach Reutlingen geholt. Mit großem Erfolg. Denn die Ausstellung gilt als Besuchermagnet mit durchschnittlich 2.000 Besuchern pro Woche, wie Karwatzki berichtet.

Kein Wunder, denn die Deutschlandtournee der Ausstellung umfasst nur eine Handvoll Stationen, darunter eben auch Reutlingen. Die Ansprüche an die Qualität der Fotos sind hoch. Sie dürfen nicht gestellt und nicht manipuliert sein, müssen in der freien Natur aufgenommen werden und ein wahrheitsgetreues Abbild der Natur darstellen. »Zugleich sollen die Fotos aber auch etwas Einzigartiges sein.« Die Förderung des Nachwuchses ist der Jury zudem ein großes Anliegen, sodass es extra Preiskategorien für Jugendliche gibt.

Ausstellung ist Publikumsrenner

Mit stets großer Vorfreude blicke er auf die jährliche Ausstellung, sagte Oberbürgermeister Thomas Keck beim Presserundgang, zumal in diesem Jahr gleich runde Zahlen gefeiert werden können. Zum einen das 60-jährige Bestehen des Wettbewerbs, zum anderen die 20. Ausstellung der »Wildlife Photographer« im Reutlinger Naturkundemuseum. Die exklusive Schau habe sich zum Publikumsrenner entwickelt, über 330.000 Besucher haben seit Ausstellungsstart vor zwei Jahrzehnten die Ausstellungen gesehen. Die Besucher kommen nicht nur aus der Stadt und der Region, sondern zum Teil von weit her. »Unser Naturkundemuseum ist ein absolutes Museum von Rang«, freut sich Keck.

Die Fotos zeigen die Schönheit der Natur, die Faszination des tierischen Verhaltens, Momentaufnahmen aus Tierparadiesen. Aber auch immer mehr kritische Fotos werden bei dem Wettbewerb eingereicht und prämiert. Fotos, die den menschlichen Eingriff in die Natur beklagen und die Zerstörung derselben anprangern. Die jährliche Ausstellung habe auch das Naturkundemuseum verändert, betonte Karwatzki. Denn manche Fotografen bekamen im Laufe der Jahre auch eine Einzelausstellung im Museum.

100 prämierte Aufnahmen

Rund 100 prämierte Wildlife-Fotografien sind nunmehr im Naturkundemuseum zu sehen, und zwar aus unterschiedlichen Kategorien: vom Thema Unterwasserwelten über bedrohte Ozeane bis zu den jungen Fotografen. Es sind atemberaubende Aufnahmen, die den Besucher hineinnehmen in die faszinierende Welt der Schöpfung, vom kleinsten bis zum größten Tier. Eine rote Waldameise, die einen blauen Laufkäfer zerstückelt, ein intimer Moment bei den Ceylon-Hutaffen auf Sri Lanka zwischen Mutter und Kind, ein tanzendes Hermelin in den französischen Alpen, schlafende Elefanten im Anamalai Tiger Reserve in Indien, eine Seekuh und ihr Kalb, aufgenommen unter Wasser in Florida: Die Ausstellung in Reutlingen bietet eine Naturreise um die Welt. Zu jedem Bild hat das Naturkundemuseum zudem eine Texttafel erstellt, die den Fotografen nennt sowie Aufnahmeort und Erklärungen hinzufügt. Ein absolutes Muss für jeden, der die Natur aus ganz neuen Perspektiven entdecken will. (GEA)