In Ohmenhausen steigt wieder das Dorffest

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Nach acht Jahren Pause feiert Ohmenhausen am kommenden Wochenende wieder sein Dorffest – und wie. Die örtlichen Vereine haben ein Programm mit vielen Attraktionen auf die Beine gestellt und heiße Live-Musik mit der Band Feel gibt’s am Samstagabend obendrauf. Die Organisatoren legen nach der langen Wartezeit noch eine Schippe drauf, denn anders als bisher geht die Fete diesmal über zwei Tage. Auch neu: Gefeiert wird nicht im Ortskern, sondern auf dem alten, idyllisch am Waldrand gelegenen Festplatz im Hainbuchenweg.

»Damit sich’s nicht verläuft«, nennt Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle den Grund für den Ortswechsel hin zum alten Festplatz, wo sich – anders als in der Dorfmitte - alles auf einen Bereich konzentriert. »Ein Fest für alle« ist das diesjährige Motto, wobei es auch »von (fast) allen« heißen könnte: Andrea Fähnle ist voll des Lobes für die »gute und harmonische Zusammenarbeit« der Ohmenhäuser Vereine bei der Organisation. Die ist nicht ohne, ein ganzes Jahr Vorbereitung brauchte es fürs zweitägige Event. Und auch beim Fest selbst ziehen alle an einem Strang: Kleinere Vereine, die keinen eigenen Stand betreiben können, helfen bei den anderen mit.

Keine Durststrecke

Die acht Jahre seit dem letzten Dorffest waren für die Ohmenhäuser keine Durststrecke, schließlich wurde 2022 das große Ortsjubiläum und ein Jahr drauf das hundertjährige Bestehen des Sportvereins Ohmenhausen (SVO) gefeiert. Jetzt könnte es ein Déjà-vu geben. Der Eröffnung des Dorffestes am Samstag, 28. Juni, um 16 Uhr mit dem Musikverein Ohmenhausen folgt um 17 Uhr der traditionelle Fassanstich. Den wird wie schon bei der 750-Jahr-Feier außer Andrea Fähnle Erster Bürgermeister Robert Hahn übernehmen. Damals gestaltete sich der Anstich spritziger als geplant, auf die Neuauflage darf man also gespannt sein.

Ab 18 Uhr stehen dann Auftritte der »Move Kids« des SVO sowie des Schulchors der Waldschule auf dem Programm. Danach können die Gäste bei der Zumba-Mitmachaktion der Volkshochschule selbst aktiv werden – und sich schon mal warm machen fürs Highlight des Abends, den Auftritt der Band Feel bei freiem Eintritt.

AH und Bürgermobil mit dabei

Am 29. Juni startet der Festtag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, begleitet von Gesangverein und Posaunenchor. Danach sorgen der Posaunenchor Ohmenhausen und der Musikverein Mittelstadt für Unterhaltung. Es gibt Weißwurstfrühstück, wie am Vortag Deftiges vom Grill, Waffeln, Kuchen, vieles andere Kulinarische mehr und natürlich Getränke. Die kleinen Gäste dürfen sich an beiden Tagen auf ein abwechslungsreiches Programm mit Spieleparcours, Tombola, Glücksrad, Fußballdarts und vielem anderen freuen. Informatives für die Großen gibt es am Stand der Reutlinger Altenhilfe (RAH), die Einblicke in den aktuellen Projektstand des Pflegeheims in der Brühlstraße sowie Auskunft über Jobangebote geben wird. Und auch das Bürgermobil Ohmenhausen (BüMo) ist vor Ort, die Aktiven freuen sich auf den Austausch mit den Besuchern.

Das Dorffest ist ein Open-Air-Event. Sie sei, sagt Andrea Fähnle augenzwinkernd, fürs Wetter zuständig. »Und das passt.« (GEA)