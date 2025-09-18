Im März 2026 soll der Bebauungsplan für Orschel-Hagen Süd in trockenen Tüchern sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von einem »riesigen Meilenstein«, den man in Bezug auf die Erweiterungsplanung von Orschel-Hagen Süd geschafft habe, konnte Florian Bertz, Abteilungsleiter Technik bei der Reutlinger Wohnungsgesellschaft GWG, am Mittwochabend bei der Versammlung der »Interessengemeinschaft Einkaufen und Leben in Orschel-Hagen (Igeloh)« berichten. Auf einer rund 48.300 Quadratmeter großen Fläche im südlichen Bereich des Reutlinger Stadtteils werden von der GWG 460 Wohneinheiten mit zwei- bis fünfgeschossigen Gebäuden und eine Kindertagesstätte mit Familienzentrum entstehen. Der Zeitplan sieht nun vor, dass im nächsten Monat der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan im zuständigen Ausschuss und im Gemeinderat gefasst wird, im November kann die Auslegung des Plans erfolgen, für Anfang des Jahres 2026 sei dann die Auswertung anvisiert, im März stünde der Satzungsbeschluss an, fasste Bertz die kommenden Wochen und Monate zusammen. »Dann sind wir theoretisch baufähig«, so seine optimistische Einschätzung. Es gebe zwar enorm viele Auflagen, dennoch »sind wir zuversichtlich, im März 2026 den Bebauungsplan zu haben«.

GWG rechnet mit sieben Jahren Bauzeit

Es stehe dann aber nochmals ein Jahr mit viel Arbeit an. Zudem kommen laut Bertz bei so langen Planungen immer wieder neue Gesetzeslagen hinzu, die berücksichtigt werden müssen. »Wir mussten zum Beispiel für den Starkregen alles dreidimensional modellieren.« Aber dies sei alles getan und mit den Ämtern abgestimmt. Die komplette Erschließungsplanung könnte bis Ende 2026 fertig sein, der früheste Erschließungsbeginn, also wenn dann die schweren Maschinen anrücken, um Kanäle zu legen und Straßen zu bauen, liegt laut Bertz im Frühjahr 2027. »Vorher können wir nicht erschließen, weil wir noch Artenschutz und Ausgleichsmaßnahmen festlegen müssen. Diese können aber erst ab Oktober 2026 bewertet werden und frühestens im Winter 2026/27 vonstattengehen.« Natürlich brauche man eine positive Bewertung von Artenschutz und Ausgleichsmaßnahmen, ansonsten würde sich alles verzögern. Konkret geht es auch um die sogenannte Aushagerung der landwirtschaftlichen Flächen. »Im allerschlimmsten Fall kostet es uns nochmals ein Jahr.« Aber, so beruhigte Bertz die Zuhörer, davon gehe man im Moment nicht aus.

Im Optimalfall können die Erschließungsmaßnahmen Ende 2027 fertig sein, im Frühjahr 2028 stünde dann konkret der Baubeginn an. Bertz rechnet mit einer Bauzeit von sieben Jahren für das gesamte Baugebiet Orschel-Hagen Süd, also mit einer kompletten Fertigstellung bis 2033/2034. Gebaut werden soll von Nord nach Süd und von Ost nach West. Das Kinder- und Familienzentrum ist mit bei den ersten Bauabschnitten dabei.

Interesse an Eigentumswohnungen

Die Zuhörer interessierte vor allem auch der Zugang zur zukünftigen Baustelle und die Wege des Bauverkehrs. Hierzu konnte Bertz sagen, dass der Hauptverkehr über die Rommelsbacher Straße abgewickelt werde, so sei es, Stand heute, geplant. »Das heißt aber nicht, dass andernorts nicht auch mal ein Baulaster fährt.« Die Frage einer Zuhörerin, ob denn über die Tannenberger Straße auch Bauverkehr laufe, konnte Bertz nicht abschließend beantworten. »Das kann schon sein, dass das mal vorkommt. Aber das wird nicht der Regelfall sein. Der Hauptverkehr läuft über die Rommelsbacher Straße.« Die Erschließung soll zudem en bloc, also nicht in Teilen erfolgen.

Interesse besteht offensichtlich von Orschel-Hagener Bewohnern auch daran, im neuen Erweiterungsgebiet, in dem Mietwohnungen entstehen sollen, eine Wohnung zu kaufen und dorthin zu ziehen. Denn, so stellte es eine Besucherin dar, im Alter habe man auch den Wunsch, seine Wohnverhältnisse zu verkleinern. Andererseits würde dann ja auch wieder größerer Wohnraum frei. Konkrete Zusagen könne er dazu nicht machen, betonte Bertz, er nehme dieses Anliegen aber mit. Aber es sei durchaus immer im Gespräch gewesen, einen gewissen Anteil als Eigentumswohnungen anzubieten. Fest stehe derzeit, dass 70 Prozent der Wohnungen als öffentlich gefördert auf den Markt kommen. Man sei zudem mit der Stadt im Gespräch, dass man für das eine oder andere Grundstück ein Angebot für Bauherrengemeinschaften oder Genossenschaften machen wolle. »Eine gewisse Vermischung fände ich sinnvoll«, betonte Bertz.

Laut Igeloh und GWG ist eine weitere größere Informationsveranstaltung zur Erweiterung Orschel-Hagen Süd geplant. Ohnehin sollen die Bewohner der Gartenstadt stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Dies bleibt nach wie vor ein großes Anliegen der Interessengemeinschaft und ihrer Mitstreiter. (GEA)