Im Kimmerle-Areal in Reutlingen kehrt wieder Leben ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viele Monate war auf einer der Haupteinfallstraßen zur Reutlinger Innenstadt, der Konrad-Adenauer-Straße, ein großer Leerstand zu sehen. Dort, wo fast hundert Jahre lang die Firma Kimmerle Autos, hauptsächlich der Marke Ford, verkaufte, tat sich nichts mehr. Der frühere Inhaber, Ulrich Kimmerle, hatte keinen Nachfolger gefunden und seinen Betrieb vor etwas mehr als einem Jahr aus Altersgründen aufgegeben. 280 befestigte Stellflächen für Autos, die Verkaufsräume und auch die Werkstätten waren seither ungenutzt.

Doch jetzt kündigt sich eine Wende an. Der Leerstand ist beendet. Zumindest stehen bereits wieder mehrere Dutzend Autos auf den Stellflächen. »Da passiert in nächster Zeit noch mehr«, verkündet ein hörbar zufriedener Titus Rall, Mitinhaber des Reutlinger Immobilienunternehmens Dr. A. Rall Verwaltungs-GmbH, im Gespräch mit dem GEA.

»Die gesamte Immobilie geht an die Reutlinger Firma Dronik Motors. Das ist ein Logistikpartner der schweizerischen Unternehmensgruppe Emil Frey«, erklärt Titus Rall. Weiter führt er aus, dass der neue Mieter noch mehr vorhat, als Fahrzeuge auf den Flächen des früheren Autohauses abzustellen: »Die Firma plant, dort zunächst sogenannte Leasing-Rückläufer zwischenzulagern. Doch es soll auch ein Autohandel mit allem, was dazugehört, aufgebaut werden«, so Rall. Das beinhalte seines Wissens nach auch den Verkauf von jungen Gebrauchten und dem dazugehörigen Service. Auch sollen die Werkstätten wieder in Betrieb genommen werden. »Mittelfristig will Dronik Motors dort einen Groß- und Einzelhandel für Fahrzeuge aufbauen«, weiß Rall.

»Da passiert in nächster Zeit noch mehr«

Titus Rall ist froh darüber, dass er das »Objekt Kimmerle« an einen einzigen Mieter vermitteln konnte. Vorher haben auch andere Varianten für das 1,5 Hektar große Gelände mit seiner 6.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche existiert. »Es war Plan A gewesen, alles quasi am Stück zu vermieten. Plan B war eine Verwertung in mehreren großen Stücken«, so Rall.

Den Chef von Dronik Motors erreicht der GEA in Griechenland. Nikolaous Droumpouras bestätigt die Angaben von Titus Rall und sagt: »Wir sind froh, dass es geklappt hat und der Mietvertrag jetzt unterzeichnet ist.« Ganz einfach sei das nicht gewesen, ergänzt er, aber freue sich sehr darüber. »Unsere Firma arbeitet mittlerweile seit fast vier Jahren mit der Unternehmensgruppe Emil Frey in der Schweiz zusammen. Wir brauchten einfach mehr Platz.« Die Autos, die bereits auf dem früheren Gelände von Kimmerle stehen, seien nur der Anfang. »In den nächsten Wochen kommen noch etwa 500 Fahrzeuge hinzu«, so Droumpouras.

»Unsere Firma will da am früheren Kimmerle-Standort etwas aufbauen«

»Die Leasing-Rückläufe, also Autos, für die der jeweilige Leasingvertrag beendet ist, werden bei uns fachmännisch begutachtet und dann weiterverkauft«, erläutert Droumpouras die Grundidee, blickt aber in die nahe Zukunft. »Unsere Firma will da am früheren Kimmerle-Standort etwas aufbauen. Wir haben vor, die Verkaufsräume aufzuwerten und auch die Werkstätten wieder in Betrieb zu nehmen. Doch dazu brauchen wir noch etwas Zeit. Das soll keine Hau-Ruck-Aktion werden, sondern solide, durchdacht und Schritt für Schritt«, so Droumpouras. Das werde in den kommenden Wochen und Monaten Fahrt aufnehmen.

Weder Titus Rall noch Nikolaous Droumpouras machen Angaben zum Eigentümer der Immobilie. Dieser möchte unbekannt bleiben. Rall tritt bei dem Deal als Vermieter und Droumpouras als Mieter auf. Der unterzeichnete Vertrag bedeutet für Reutlingen: kein riesiger Leerstand mehr in der Konrad-Adenauer-Straße. (GEA)