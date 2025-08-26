Hundesteuer direkt ans Tierheim Reutlingen: Geht das?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Reutlinger Tierheim will einen direkten Anteil aus den Einnahmen, die die Stadt aus der kommunalen Hundesteuer erwirtschaftet. Die Forderung hat der Tierschutzverein als Träger des Tierheims erneuert und bekräftigt. »Wir kümmern uns um die Hunde, wir übernehmen städtische Aufgaben für die Tiere, warum fließt Geld aus den Einnahmen der Hundesteuer also nicht direkt zu uns und zu den Hunden?«, fragt Sprecherin Heidi Renner. Es sei nur eine logische Konsequenz, wenn ein gewisser Anteil, idealerweise ein gehöriger solcher, dem Tierheim zugutekommen würde. Die Forderung: Die Hundesteuer in Reutlingen muss zweckgebunden werden und in die Arbeit, Fürsorge und Pflege der Hunde in Stadt und Landkreis fließen. Das sei angesichts der Leistungen des Tierheims nur fair und gerecht.

Tierheimsprecherin Heidi Renner (rechts) und ihre Kollegin Nina Herzog, die sich schwerpunktmäßig um die Hunde kümmert, am Tierheimbaum in einem Freigehege für Hunde. Foto: Steffen Schanz Tierheimsprecherin Heidi Renner (rechts) und ihre Kollegin Nina Herzog, die sich schwerpunktmäßig um die Hunde kümmert, am Tierheimbaum in einem Freigehege für Hunde. Foto: Steffen Schanz

Der GEA hat den obersten Kassenwart der Stadt Reutlingen, Finanzbürgermeister Roland Wintzen, zu dieser Forderung befragt. Der Herr über die städtischen Gelder zeigt sich nicht wirklich überrascht. Offenbar hat er von dem Vorstoß des Tierheims schon Wind bekommen. Wintzen reagiert zunächst ausgesprochen positiv: »Wir schätzen die Arbeit, die das Team vom Tierheim leistet sehr und sind für Unterstützung immer offen.«

Nach dieser diplomatischen Aussage geht er aber sogleich ins Fachliche: »Die kommunale Hundesteuer ist, wie die meisten, eine allgemeine Steuer. Das bedeutet, die Einnahmen daraus fließen in den allgemeinen Haushalt der jeweiligen Kommune. In unserem Fall in die Stadtkasse.« Das sei bei Steuern in der Regel so, egal ob kommunal oder bundesweit. Bei den Gebühren sei das anders. Die bekanntesten Gebühren sind beispielsweise die Abfall- und die Abwassergebühren. Mit den Einnahmen daraus sollen die jeweiligen Kosten in diesen Bereichen bestritten werden.

Doch der Finanzbürgermeister fügt hinzu: "Es geht grundsätzlich schon, Steuern zielgerichtet zu erheben. Das wäre eine politische Entscheidung, die der Gemeinderat zu treffen hätte." Wintzen positioniert sich klar: "Ich fände es dennoch nicht richtig, wenn der Reutlinger Gemeinderat entscheiden würde, die Hundesteuer zweckgebunden zu verwenden." Er begründet das anhand von Beispielen bei den städtischen Finanzen: "Nehmen wir nur mal die Bereiche Kultur und Sport.

Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen spricht bei einer Gewerkschaftskundgebung. Er ist dagegen, die Hundesteuer zielgerichtet zu erheben. Foto: David Drenovak Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen spricht bei einer Gewerkschaftskundgebung. Er ist dagegen, die Hundesteuer zielgerichtet zu erheben. Foto: David Drenovak

Die Bilanzen sind da ziemlich defizitär. Deshalb werden sie aus der allgemeinen Kasse finanziert, damit es dort weiter läuft." Sollte die Hundesteuer zweckgebunden werden, würden sich voraussichtlich die Verantwortlichen aus den Bereichen Sport und Kultur melden und dasselbe einfordern, wie das Reutlinger Tierheim. So sei der Finanzhaushalt der Stadt aber nicht zu organisieren.

Jährlicher Zuschuss von der Stadt Reutlingen an das Tierheim

Gleichzeitig erinnerte Wintzen daran, dass es einen Kooperationsvertrag der Stadt mit dem Tierheim gebe. »Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und beinhaltet einen jährlichen Zuschuss von 100.000 bis 120.000 Euro an das Tierheim.« Diese Vereinbarung sei zudem dynamisiert. Das bedeute, die jährliche Finanzspritze wachse stetig und das sei doch lukrativ für das Tierheim. (GEA)