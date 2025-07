Hohe Brandgefahr in der Region: Grillstellen gesperrt?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Feuerwehrverband (DFV) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnen vor einer akuten und hohen Waldbrandgefahr in Deutschland. In Brandenburg und Niedersachsen gab es bereits erste Waldbrände. Auch für die Region Neckar-Alb mit ihren Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, gilt die zweithöchste Warnstufe 4. Laut DWD ist an 42 von 60 Messstationen diese Brandgefahr erreicht.

Die Reutlinger Feuerwehr warnt: »Die derzeit anhaltende Hochwetterlage mit strahlendem Sonnenschein hat Wald und Wiesen ausgetrocknet und die Gefahr von Wald- und Flächenbränden erhöht. In der Region wurde bereits die Waldbrand-Warnstufe vier von fünf, die einer hohen Gefährdung entspricht, erreicht.« Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Wald- und Wiesenbrände so gut wie nie von alleine entstehen: »Die Mehrzahl der Brände wird beispielsweise durch wilde Verbrennungen, Grill- oder Lagerfeuer, achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder vorsätzliche Brandstiftungen hervorgerufen.« Der Mensch hat also in der Regel seine Finger im Spiel.

Warnung der Reutlinger Feuerwehr

Dennoch sind im Landkreis Reutlingen und auch im Stadtgebiet Reutlingen noch keine Grillplätze offiziell gesperrt. In anderen Regionen von Baden-Württemberg ist das allerdings schon geschehen, beispielsweise im Rhein-Neckar-Kreis. Im Kreis Reutlingen hat das Landratsamt die Situation im Blick und könnte kurzfristig reagieren. Der zuständige Mann bei der Behörde ist der stellvertretende Leiter des Kreisforstamtes, Michael Herb. Er schließt Betretungsverbote für hiesige Wälder und die Sperrung von Grillstellen vorerst aus: »Die Trockenheit soll ja jetzt kurzfristig durch eine Gewitterfront beendet werden, bevor es am Wochenende wieder heiß und trocken wird. Dennoch ist die Lage in den Wäldern des Kreises Reutlingen nicht so, dass Sperrungen oder Verbote nötig wären.« Herb warnt aber, wie auch die Reutlinger Feuerwehr eindringlich: »Kein offenes oder unkontrolliertes Feuer im Wald oder auf Wiesen. Nicht rauchen und keine brennenden Gegenstände, beispielsweise Zigarettenstummel, wegwerfen. Grillgeräte auf festem nichtbrennbarem Untergrund kippsicher und in sicherer Entfernung zu Waldflächen aufstellen.«

In der Stadt Reutlingen gibt es insgesamt 14 ausgewiesene öffentlichen Grillstellen, verteilt auf die gesamte Gemarkung inklusive Ortsteile. Auch hier deutet sich keine Sperrung an. Michael Herb sagt aber: »Wir haben die Entwicklung im Blick. Sollte der Walduntergrund so trocken werden, wie er das beispielsweise im Rhein-Neckar-Kreis bereits ist, dann behalten wir und Verbote und Sperrungen vor. Es ergibt aber keinen Sinn, beispielsweise jetzt zu sperren, später wieder zu öffnen und dann möglicherweise in ein paar Tagen nochmal zu sperren.«

Mahnung zur Vorsicht

Die Abteilung Forst des Landratsamtes Tübingen hat kurzfristig reagiert und eine Mitteilung zum Thema Waldbrandgefahr und Grillen veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: »Feuermachen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen an den ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Nicht gestattet ist das Grillen mit mitgebrachten Grillgeräten.«

Die Stadt Tübingen stimmt sich nach eigenen Angaben in Sachen Grillstellen und Brandgefahr in den städtischen Wäldern eng mit dem Landratsamt ab und teilt mit: »Derzeit sieht das Forstamt nicht vor, eine Allgemeinverfügung zur Sperrung der Grillstellen im Landkreis herauszugeben.« Der Waldbrandgefahrenindex liege zwar hoch, aber die Situation am Boden sei noch nicht extrem.

Grillfeuer vollständig ablöschen

Weiter warnt das Tübinger Landratsamt: »Stellen Sie ihr Auto nicht auf Wiesen, Grünflächen oder Feldern ab. Die heißen Katalysatoren können dazu führen, dass der Untergrund Feuer fängt.« Gleichzeitig ordnet das Landratsamt an, dass Grillfeuer unbedingt »immer beaufsichtigt werden müssen«. Hinterher muss nicht nur das Feuer vollständig gelöscht werden, sondern die Grillkohle-Asche soll erst entsorgt werden, wenn sie vollständig abgekühlt ist. »Nicht vollständig abgekühlte Asche enthält Glutnester«, heißt es in der Mitteilung weiter.

Vorerst drohen also keine Verbote in Sachen Waldbrandgefahr und Grillstellen in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen. Im Laufe des Sommers und wenn es so heiß und trocken bleibt, sind sie aber nicht auszuschließen. Beide Landratsämter weisen darauf hin, dass die Struktur der hiesigen Mischwälder resistenter ist gegen Feuer als in anderen Regionen Deutschlands, beispielsweise in Brandenburg. (GEA)