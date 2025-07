Hochschule Reutlingen feiert 20 Jahre »Transportation Interior Design«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Streng geheim arbeiten die Designabteilungen von Firmen wie Porsche oder Mercedes. Doch was die Gestalter der Zukunft heute entwerfen und wie sie arbeiten – das wird vom Studiengang »Transportation Interior Design« (TID) an der Hochschule Reutlingen gerne gezeigt. Seit 20 Jahren gibt es diesen Fachbereich, was mit einer besonderen ganztägigen Werkschau am Freitag, 11. Juli, sowie Samstag, 12. Juli, gefeiert wird. Den jungen Studentinnen und Studenten bei den Vorbereitungen dafür zuzuschauen, ist total spannend und absolut lehrreich.

Auf der Ebene 1.5 des Texoversums, diesem modernen Gebäude am Campusrand mit seiner gespannten Textilfassade, sitzt eine Gruppe von Studenten an ihren Arbeiten. Der durchgängige Raum ist hell, die jungen Frauen und Männer sitzen an hohen oder tiefen Tischen. Von der Decke baumeln Steckdosen. Die Kabel führen zu Laptops. Es ist einer jener Tage, an denen gemeinsam an der Semesteraufgabe gefeilt wird, deren Ergebnisse schließlich auf der Werkschau der Öffentlichkeit präsentiert werden. Mittendrin die Professoren Andrea Lipp-Allrutz, Katharina Jose und Dekan Michael Goretzki. Die haben ihren Lernenden eine knifflige Aufgabe kredenzt, wie sie auch in den Designabteilungen der Automobilhersteller gestellt würde. Es geht um mehr als Form und Funktion.

»Gestalten Sie das Family-Fahrzeug der Zukunft«

"We are family – together on the move" lautet der Titel dessen, was in der Industrie Teil eines Lastenheftes sein könnte – sprich die Definition dessen, was ein Produkt erfüllen soll. Was folgt, sind Betrachtungen, die Unwissende weniger mit Design in Verbindung bringen würden. Das Aufgabenpapier beschreibt einen gesellschaftlichen Wandel: "Das Bild von Familie ändert sich. Familien sind divers, Generationen wachsen zusammen, die Anforderungen an Mobilität wandeln sich". Deswegen werde der Innenraum des zu entwerfenden Fahrzeuges "zum Interaktionsraum, der flexibel, komfortabel und sicher sein soll". Unter dem Strich lautet der Auftrag: »Gestalten Sie das Family-Fahrzeug der Zukunft«.

Marie Mertens sucht die Stoffe und Farben für ein Familienauto der Zukunft aus. Samt fühlt sich für sie besonders gut an. Foto: Stephan Zenke Marie Mertens sucht die Stoffe und Farben für ein Familienauto der Zukunft aus. Samt fühlt sich für sie besonders gut an. Foto: Stephan Zenke

Viertsemester Tizian Bühner, 20 Jahre alt, hat Familie für seinen Entwurf als »Ehepaar ohne Kind« definiert. »Beide arbeiten sehr viel«, erklärt er weiter, »die wollen Zeit füreinander haben. Das Fahrzeug soll so eine Art Rückzugsraum sein«. Also ein rollendes Schlafzimmer, oder was? Nein, Bühner denkt da an einen zweisitzigen Sportwagen. Inspiriert hat ihn das japanische Ikigai, locker übersetzt »die Freude und das Lebensziel«. Für Vergnügen soll in Bühners Flitzer eine durchgehende Sitzbank sorgen. »Der Wagen soll Glück ins Leben bringen«, strahlt Bühner. Klar, ohne Mittelkonsole kommt sich das Paar automatisch näher. Logisch, dass sich die beiden möglicherweise in einem autonom fahrenden Schlitten befinden. Noch ist der Entwurf sehr schlicht, fehlen Details wie das Armaturenbrett. Interessant ist, woran und wie Bühner und seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten.

»Papier und Bleistift sind schneller als Computer und emotional«

Die Studis sitzen an handelsüblichen MacBooks oder Laptops vor einem Programm namens Blender. Ein 3D-Grafikprogramm, das als Open-Source-Software keinen Cent kostet. Aber offenbar gut genug, um damit professionell Körper modellieren, texturieren und animieren zu lassen. Natürlich können die Studenten an der Hochschule auch Hochleistungsrechner und kostspielige Software nutzen, wenn es die Aufgabe erfordert. Weiter hinten im Raum signalisiert eine grüne Wand, dass hier ebenfalls mit virtuellen Realitäten gearbeitet werden kann – und das erfordert Computer in einer anderen Leistungsliga. Aber wesentlich für die Karriere eines Designers der Zukunft ist der Zugriff auf Werkzeuge, die keine Kosten- und Leistungshürden setzen. Noch günstiger sind die Bleistifte, die in runden Bechern auf den Tischen stehen. Keine Deko, sondern auch Handwerkszeug.

Klar wird am Computer entworfen, aber nach wie vor lernen die Designer das Zeichnen mit dem Bleistift. Foto: Stephan Zenke Klar wird am Computer entworfen, aber nach wie vor lernen die Designer das Zeichnen mit dem Bleistift. Foto: Stephan Zenke

»Papier und Bleistift sind schneller als Computer und emotional«, erklärt Professorin Lipp-Allrutz, die wie die anderen Lehrenden von Tisch zu Tisch unterwegs ist, um Arbeiten zu diskutieren. Und wann kommt was zum Einsatz? »Immer im Wechsel. Es gibt keinen Prozess, der gleich ist«, sagt sie. Was allerdings ganz typisch und ziemlich nah dran an der Arbeitsrealität ist: Teamarbeit.

So wie es in der Autoindustrie Leute fürs Exterieur, die äußere Erscheinung, oder das Interieur sowie die dort verwendeten Materialien und Stile gibt – genau so wird auch im Studiengang »Transportation Interior Design« gearbeitet.

Mit »Colour and Trim« beschäftigt sich Marie Mertens. Damit sind die Farben und Materialien des Familien-Mobils der Zukunft gemeint. Ihr Partner Mortadha Al-Husseini ist für die Gestaltung des Mobils zuständig. »Wir haben uns überlegt, ein Fahrzeug für mehrere Generationen zu machen, in dem wir auf die Bedürfnisse der Generationen achten«, beschreibt Mertens das Vorgehen. Der Entwurf sieht einen Dreisitzer mit zentralem und drehbarem Fahrersitz vor, »dadurch entsteht eine Dialogzone«.

»Hinter Materialien steckt viel mehr als eine Oberfläche«

Im vierten Semester ihres Studiums erstellt Mertens zur Auswahl von Stoffen als Bezug für die Sitze oder Innenverkleidungen sogenannte "Moodboards". Wer das direkt als Stimmungsbrett übersetzt, liegt nur wenig daneben. Auf einem Karton oder Computerausdruck versammeln sich Fotos, Stoffproben, Texte und Zeichnungen – etwa zum Thema "weich". Welche Atmosphäre soll das Fahrzeug für Generationen haben? »Hinter Materialien steckt viel mehr als eine Oberfläche«, sagt die 20 Jahre junge Designstudentin. Kann jeder nachvollziehen, der in seinem Auto sitzt. Ein Stoff, an den Mertens für den Entwurf denkt, ist Samt: weich und schalldämmend. Alles das, und noch vieles mehr, wird auf der Werkschau für die breite Öffentlichkeit zu sehen sein. Weil die Macherinnen und Macher der Entwürfe anwesend sind, gibt’s Erklärungen dazu ganz locker direkt vor Ort.

Texoversum Mobility Design Days am 11./12. Juli An der Hochschule Reutlingen wird 20 Jahre "Transportation Interior Design" gefeiert. Das Jubiläumsereignis ist weitgehend öffentlich, der Eintritt frei. Am Freitag, 11. Juli (ab 10 Uhr) und Samstag, 12. Juli (ab 12 Uhr), veranstaltet der Studiengang seine traditionelle Werkschau gemeinsam mit Südwesttextil und der Experts & Training Hub GmbH im Rahmen der Texoversum Mobility Design Days – ganz klar im Texoversum-Gebäude am Rand des Campus in Richtung Listhof. Die Veranstaltung widmet sich der digitalen Transformation im Transportation Interior Design (TID) als Teil der Querschnittstechnologie Textil. In ihrer Werkschau zeigen Studierende von TID ihre Visionen zukünftiger Mobilität. Für ihre Projektideen haben sie in diesem Semester mit den Partnern HP (Materialscanner), Adobe Substance (Digitale Materialien) und AutoDesk (Visualisierung) zusammengearbeitet. Diese Firmen zeigen an beiden Eventtagen ihr Portfolio. Im Außenbereich präsentiert sich die Realität: Eine Zugmaschine von MAN Truck, ein Renault 5 E-Tech und ein Prototyp des Porsche Macan Ultra dürften nicht nur Designerinnen und Designer von Fahrzeuginterieur begeistern. (pr) www.tex.reutlingen-university.de/

In der Werkschau zeigen Studierende von TID nicht nur ihre Visionen zukünftiger Mobilität, es gibt auch Vorträge. Am Freitag, 11. Juli, etwa um 15 Uhr eine Präsentation mit dem Titel »Porsche Macan Ultra – Farb- und Materialdesign«. Das angesprochene Fahrzeug steht vor dem Texoversum, durch das es am Freitag um 14 Uhr sowie am Samstag, 12. Juli, um 12 Uhr Führungen gibt. Wer das Gebäude noch nie erlebt hat, sollte mitlaufen und staunen. Als heißer Tipp bietet sich ein Kaffee im Erdgeschoss an, daneben liegt der Shop der Studentenfirma »RU Enterprises« mit in Reutlingen entworfenen Klamotten. Unbedingt sehenswert bei schönem Wetter die Dachterrasse des Texoversum. (GEA)