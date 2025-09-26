Hitzige Debatte: Reutlinger Marktplatz wird saniert

Der Reutlinger Marktplatz von oben: Die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden, unter anderem mit neuen Bäumen. Bisher ist es eher eine Betonwüste.

REUTLINGEN. Der Marktplatz: Er ist nicht nur der Standort des beliebten Wochenmarkts, sondern auch Treffpunkt für die Bürger, ein Ort für Geselligkeit, zum Feiern und Flanieren. Seit vielen Jahre überlegen Stadtverwaltung und Gemeinderat schon, wie es gelingen könnte, den Platz aufzuhübschen, denn an normalen Wochentagen ohne Markt ist er mehr eine Betonwüste als die »gute Stube der Innenstadt«. Angesichts der finanziellen Lage der Stadt werde aber eine »grundlegende Sanierung in den nächsten Jahren nicht umsetzbar sein«, stellte Oberbürgermeister Thomas Keck in der Sitzung des Gemeinderats fest.

Fahrversuche für die Bäume

Allerdings tut sich trotz aller Sparzwänge etwas. Frank Bader, Leiter des Amts für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt, konnte dem Gemeinderat Pläne für eine kostengünstige Teilsanierung des Marktplatzes vorlegen, deren Ziel es vor allem ist, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Planungsprozess dafür war dennoch langwierig: Es gab mehrere Informationsveranstaltungen, Beratungen im Bauausschuss, Diskussionen mit Marktbeschickern, Gastronomen und Anwohnern. Ausgerechnet der Standort der neuen Bäume, die für Abkühlung und Schatten sorgen sollten, führte mitunter zu hitzigen Debatten - gipfelnd in einem Fahrversuch in den frühen Morgenstunden, um zu testen, ob die Marktbeschicker auch mit den neu geplanten Bäumen ihre Waren anliefern können.

Das Ergebnis aller Überlegungen steht nun fest: Fünf neue Bäume werden gepflanzt. Einer neben die drei Kastanien, die vor dem Zinser-Gebäude stehen, die anderen auf der anderen Seite, vom Marktbrunnen bis zu der Sitzgelegenheit und den bereits existierenden Bäumen auf Höhe der Kreissparkasse. Für einen Baum muss die Gedenkstele für die Verleihung des Marktrechts versetzt werden. Sie befindet sich dann künftig in der Nähe des Brunnens.

Neue Bänke und Leuchten

Außerdem sollen die Rundbänke an den drei Kastanien erneuert werden und auch das Rondell am Kiosk bekommt neue Sitzauflagen. Abfallbehälter werden ausgetauscht, die Leuchtmasten durch LED-Lichtstelen ersetzt und der äußere Belag wird abschnittsweise saniert. Die Gesamtkosten für diese abgespeckte Sanierungsvariante liegen bei 585.000 Euro, davon entfallen 300.000 Euro auf die Belagsarbeiten.

Voll des Lobs und der Begeisterung zeigte sich SPD-Ratsmitglied Helmut Treutlein, schließlich sei es »eine Herausforderung, das Herz unserer Stadt in gutem Zustand zu erhalten«. Besonders die Bäume seien »total wichtig« und die gefundene Lösung sei »super«. Gabriele Janz (Grüne) ging auf die lange Geschichte des Sanierungsvorhabens ein, immer wieder befürchtete man, dass es keine Lösung geben könnte. Einen Kompromiss zu finden, sei schwierig und nur dank des Einsatzes von Baubürgermeisterin Angela Weiskopf möglich gewesen. Dieses Engagement und dass dabei alle Akteure mit einbezogen wurden, lobte auch CDU-Rätin Anna Mylonas, selbst Gastronomin auf dem Marktplatz. Erich Fritz (FWV) freute sich, dass sich nun, »nach vielen Planungsgedanken und -phasen etwas tut und sich der Zustand des Marktplatzes verbessert«.

Nur ein Kompromiss übriggeblieben

Eine Verbesserung sahen und würdigten auch Regine Vohrer (FDP) und Professor Jürgen Straub (WiR), allerdings waren sie weniger euphorisch als ihre Vorredner. Von den aufwendigen Planungen aus dem Jahr 2020 sei nur ein Kompromiss übriggeblieben, bedauerte Vohrer. Straub wies darauf hin, dass auch die neuen Standorte der Bäume nicht unumstritten seien, zudem werde er einer Versetzung der Stele nicht zustimmen. Heiko Brucker (AfD) sah es so, dass etwas getan werden muss. Allerdings hätte er sich ein anderes Vorgehen gewünscht, etwa in Form eines neuen Wettbewerbs. »So wird es nicht der Platz, den wir uns wünschen.«

Angela Weiskopf ging auf den Entwurf aus dem Wettbewerb ein, der mehrere Jahre zurückliegt. »Diesen hätte man total überarbeiten müssen«, erläuterte sie dem Gremium. So waren darin nicht einmal neue Bäume vorgesehen - angesichts des Klimawandels und der sommerlichen Hitze in der Stadt sind diese aber unerlässlich. Dass es nun fünf davon gibt, wertet sie als großen Erfolg. »Die Aufenthaltsqualität wird steigen«, ist sie überzeugt. OB Thomas Keck beschwor gar eine Art »Indian Summer« in Reutlingen herauf, denn die neuen Bäume sind Ahorne, die im Herbst eine intensive Rotfärbung aufweisen.

Los geht es mit der Sanierung bereits im Oktober, dann werden die Bäume gepflanzt. Im Lauf des Herbstes wird die Ausstattung ausgewechselt und im Frühjahr der Belag erneuert. (GEA)