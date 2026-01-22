Haushaltsantrag aus Ohmenhausen: Investition in das »Bädle«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. »Angesichts der aktuellen Haushaltslage der Stadt Reutlingen ist es kaum möglich, alles, was wir uns wünschen würden, umzusetzen«, sagt Ohmenhausens Bezirksbürgermeisterin Andrea Fähnle zu Beginn der jüngsten Sitzung des Bezirksgemeinderats. Sie schlägt vor, sich beim Antrag Ohmenhausens an den Reutlinger Gemeinderat für den kommende Doppeletat 2026/2027 auf einen Wunsch zu konzentrieren, statt mehrere Vorschläge mit womöglich geringeren Erfolgschancen einzureichen. Die Mehrheit der Volksvertreter im Sitzungssaal des Bezirksamts stimmen der Empfehlung zu. Bleibt nur noch die Frage: Welche Investition soll es werden?

Im Raum stehen zwei Notwendigkeiten: Eine neue Lüftungsanlage und damit auch eine mögliche Wiederinbetriebnahme für das marode Lehrschwimmbecken in der Gemeinde oder ein Erweiterungsbau an der Mensa der örtlichen Waldschule. Das »Bädle«, wie die Bürger ihr Schwimmbecken liebevoll nennen, ist seit Juni 2025 aufgrund eines beschädigten Kompressors gesperrt. Für eine Investition in das Hallenbad spricht für Bürgermeisterin Fähnle, »dass nicht nur Ohmenhausen, sondern auch Schüler aus Bronnweiler und Gönningen, die das Lehrschwimmbecken nutzten, davon profitieren würden.« Außerdem wäre es besonders wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich die Chance haben, schwimmen zu lernen.

Schulleiter spricht sich für Hallenbad aus

So ganz ohne Haken wäre der auf rund 250.000 Euro geschätzte Einbau einer externen Lüftungsanlage am Hallenbad aber nicht. Die veraltete Lüftung im Gebäude zu ersetzen, würde zwar eine vorzeitige Wiedereröffnung gewährleisten, doch ob im seit 1967 bestehenden »Bädle« in Zukunft keine weiteren Schäden auftauchen, bezweifeln Teile des Bezirksgemeinderats. Ein Erweiterungsbau an der Waldschule-Mensa wäre vermutlich teurer, aber womöglich eine sicherere Zukunftsinvestition. »Wir haben leider keine Glaskugel«,betont Andrea Fähnle und zieht Frank Sauter, Schulleiter der Waldschule Ohmenhausen und Gast bei der Sitzung zu Rat: »Die Mensa ist eine absolute Herzensangelegenheit von mir«, erklärt Sauter, »aber die aktuelle Mensa funktioniert immerhin. Das Schwimmerbecken leider nicht.« Zwar sei für den Schulleiter die aktuelle Lage mit der kleinen Kantine nicht ideal, aber das Fehlen eines Lehrschwimmbeckens ist auch für ihn schwerwiegender.

570 Unterschriften für Erhalt des Schwimmbeckens

»Außerdem sollten wir als Bezirksgemeinderat Ohmenhausen das vertreten, was die Menschen im Ort wollen«, erklärt Andrea Fähnle. Sie sei fast täglich auf das geschlossene Bad angesprochen worden und weist auf eine Petition der »Hallenbadinitiative« im Ort hin, die zwischen August und Oktober letzten Jahres 570 Unterschriften für die Reparatur und den Erhalt des Hallenbades sammelte. Ein überzeugendes Argument für die Bezirksgemeinderäte, die sich mit acht Zustimmungen und einer Enthaltung für das Lehrschwimmbecken als alleinigen Haushaltsantrag Ohmenhausen entscheiden.

In der schriftlichen Begründung an den Reutlinger Gemeinderat, der über den Doppelhaushalt entscheidet, heißt es, »das Lehrschwimmbecken ist ein wichtiger Bestandteil der schulischen Infrastruktur mit überörtlicher Bedeutung« und sei mit einer hohen Nachfrage nach Schwimmkursen inner- und außerhalb der Gemeinde bedeutungsvoll. (GEA)