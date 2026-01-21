Haushaltsanträge aus Altenburg: Für Schule und Busverkehr

Die Haltestelle Eyachstraße sollte nach Ansicht der Altenburger Räte ein Pendant auf der gegenüberliegenden Straßenseite bekommen. Das ist einer der zwei Anträge der Bezirksgemeinde.

REUTLINGEN-ALTENBURG . »Wir sind gut über die Finanzsituation unterrichtet«, betonte Altenburgs Bezirksbürgermeister Frank Hofacker, bevor das Gremium zu den Beratungen zum Tagesordnungspunkt »Haushaltsanträge für den Doppelhaushalt 2026/27« schritt. Sowohl bei der Infoveranstaltung für die Bezirksgemeinden als auch beim Infoabend für Bürger waren die Altenburger Räte bestens vertreten. Nach der Infoveranstaltung in der Stadthalle waren sage und schreibe drei der fünf Bürger, die vom SWR interviewt wurden, aus Altenburg, berichtet Hofacker stolz.

Momentan befindet sich die Stadt in einer finanziellen Situation, wie es sie noch nie gegeben hat. »Unsere Anträge haben wenig Aussicht auf Erfolg«, vermutet Hofacker deshalb. Komplett verzichten auf dringend notwendige Wünsche will der Ort trotzdem nicht, könne man damit doch »ein Signal setzen und zeigen, dass uns bestimmte Dinge wichtig sind«.

Jahrzehntelang nicht saniert

Zum einen ist dies die Hofschule. Erbaut wurde diese in den 1960er-Jahren und seitdem wurden die Sanitärräume nicht nennenswert verändert oder gar erneuert. Es gebe Ratsmitglieder, die das 60. Lebensjahr längst überschritten haben und die sich noch genau an diese Duschen und Toiletten erinnern können - aus ihrer Zeit als Grundschüler. Nur, dass sie damals neu waren. Heute seien sie »in miserablem Zustand« wurde in der Sitzung moniert. Der Zeitpunkt, um in eine Sanierung zu investieren, sei günstig, betonte Bezirksgemeinderat Thomas Bader, gebe es doch Fördermittel von Land und Bund. Die Chancen, einen Topf zu finden, aus dem Geld nach Reutlingen fließt, sind seiner Einschätzung nach gut.

Auch der Inhalt des zweiten Antrags ist ein lange gehegter Wunsch, und zwar geht es um die Bushaltestelle in der Eyachstraße. Davon gibt es nämlich nur eine Richtung Ortsausgang - »es wäre sinnvoll, diese Bushaltestelle beidseitig anzubringen«, schreibt das Gremium in seinem Haushaltsantrag. Zusätzlich hätte der Bezirksgemeinderat gerne eine Mittelinsel als Querungshilfe für die Fahrgäste. »Diese würde auch den zahlreichen Spaziergängern helfen, die Straße sicher zu überqueren.« Ein weiterer Vorteil wäre, dass der Verkehr Ortseingang verlangsamt würde.

Beide Anträge wurden in jeweils zwei Einzelanträge aufgeteilt: Jeweils mit Kosten für die Planung im Haushaltsjahr 2026 und im Jahr 2027 mit den Ausgaben für die Umsetzung. Für die Schule rechnet man mit Planungskosten von 10.000 Euro, für die Bushaltestelle mit Querungshilfe mit 20.000 Euro. Die Kalkulation für die Erneuerung der Sanitärräume beträgt 100.000 Euro, die neue Bushaltestelle 300.000 Euro. Allerdings handle es sich nur um Schätzwerte, die genauen Kosten müssten von einem Fachplaner ermittelt werden, so Hofacker. Beiden Anträgen stimmte das Gremium einstimmig zu.

Abstellplätze für E-Scooter

Ebenfalls einstimmig war die Unterstützung eines gemeinsamen Antrags der Bezirksgemeinden im Bezug auf E-Scooter. Diese werden in großen Teilen des Stadtgebiets überall abgestellt - auf Rad- und Gehwegen, aber auch auf der Straße. Das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Darum sollen neue Verträge mit den Anbietern abgeschlossen werden, damit die E-Roller künftig nur noch auf ausgewiesenen Flächen abgestellt werden dürfen. Altenburg ist bislang zwar von diesem Problem verschont, da kein Anbieter den Ort im Angebot hat. Aber mit Blick auf die Zukunft und der Gewissheit, dass die Roller irgendwann den Weg nach Altenburg finden werden, beschlossen die Räte einstimmig, den Antrag zu unterstützen. (GEA)