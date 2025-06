Hagelflieger wieder über dem Kreis Reutlingen im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ECHTERDINGEN. Der Tag seines ersten Einsatzes war ein Gewittertag. Wie geschaffen für den Einsatz des Hagelfliegers über dem Landkreis Reutlingen und darüber hinaus. Auch die Tage nach dem ersten Flug des Hagelfliegers waren ziemlich gewittrig. Besonders der Mittwoch. Für den Nachmittag und Abend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar heftige Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und eben Hagel vorhergesagt.

»Die Cessna ist seit dem 1. Juni für zehn Wochen lang von uns gebucht und steigt auf, wenn Gewitter oder eine entsprechende Wetterlage mit Hagelgefahr im Anmarsch ist«, erklärt Gabriele Gaiser. Die CDU-Fraktionsvorsitzende im Reutlinger Gemeinderat ist gleichzeitig Vorsitzende des Vereins »Hagelabwehr im Landkreis Reutlingen«.

Unter den Tragflächen befinden sich die Generatoren, gefüllt mit Silberjodid. Mit dem Mittel werden Gewitterwolken »geimpft«. Das soll bewirken, dass statt Hagel nur Regen als Niederschlag vom Himmel fällt. Foto: Hans Jörg Conzelmann Unter den Tragflächen befinden sich die Generatoren, gefüllt mit Silberjodid. Mit dem Mittel werden Gewitterwolken »geimpft«. Das soll bewirken, dass statt Hagel nur Regen als Niederschlag vom Himmel fällt. Foto: Hans Jörg Conzelmann

Schwere Unwetter vorhergesagt

Am Mittwoch, als die heftigen Unwetter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigt waren, stand Hagelflieger Markus Duwe mit dem Team seiner Firma Jumara Airservice am Flughafen Stuttgart bereit und sagte dem GEA: »Unser Team ist in Bereitschaft. Unser Meteorologe hat die Entwicklung der Gewitter genau im Blick und wir schauen ganz genau auf die Radarbilder.«

Doch dann kam es anders, als vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagt. Den Landkreis Reutlingen trafen keine Unwetter. Es gab keine Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde, keinen Starkregen und keine Hagelkörner zwischen zwei und vier Zentimetern Größe. "Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Wetterlage im Landkreis Reutlingen, die einen Aufstieg des Hagelfliegers erforderlich gemacht hätte", sagte hinterher Markus Duwe." Auch die Feuerwehr, die sich für das Unwetter in Bereitschaft gehalten hatte, musste nicht ein einziges Mal ausrücken.

Besser so, als wenn irgendwelche Schäden zu beklagen gewesen wären, sagten sich viele Menschen im Landkreis wohl auch hinterher.

Der Verein »Hagelabwehr im Landkreis Reutlingen« finanziert die Einsätze des einmotorigen Flugzeuges mit der Spezialausrüstung über den gesamten Sommer bis in den September hinein. »Die Finanzierung ist dieses Jahr für den gesamten Zeitraum gesichert«, weiß Gabriele Gaiser. Den in diesem Jahr gab es einen Zuschuss von 27.600 Euro vom Landratsamt. Das war nicht immer so. So wurde 2023 kein Zuschuss vom Kreistag bewilligt und der Verein musste die Kosten für den sommerlichen Einsatz des Fliegers alleine stemmen. Das bedeutete seinerzeit: Nach zwei Monaten Einsatzbereitschaft war Schluss.

Schutz vor zukünftigen Hagelschäden

Im laufenden Jahr können ganze zehn Wochen abgedeckt werden. »Der Verein mit seinen mehr als 1.4oo Mitgliedern zahlt monatlich 28.000 Euro, und der Zuschuss des Landkreises kommt hinzu. So sind vier Wochen mehr drin«, erklärt Gaiser. Sie verweist gerne auf den Rems-Murr-Kreis, der seit mehr als 40 Jahren in die Hagelabwehr mit zwei Flugzeugen investiert und dabei vor allem den Schutz der dortigen Weinanbaugebiete im Blick habe. Auf der Internetseite ihres Vereins steht: »2013 hatte der Hagel alleine im Landkreis Reutlingen Schäden von über 600 Millionen Euro verursacht. Es gab zahlreiche Verletzte.« Vor solchen Hagelschäden gelte es sich auch in Zukunft zu schützen. (GEA)