»Habitatbäume« in Reutlingen: Selbst totes Holz steckt voller Leben

Ein Schild zeichnet diesen »Habitatbaum« im Stadtgarten aus. Katrin Reichenecker und Salmir Coralic von der Stadt erklären seinen Wert als Wohnung für viele kleine und große Tiere.

REUTLINGEN. »Großzügiges Totholz-Appartment in sonniger Borkenlage« könnte eine passende Wohnungsanzeige für Käfer lauten, die durch die Planie krabbeln. Denn direkt hinter dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal lockt ein teilweise abgestorbener alter Baum als Behausung. Manche menschliche Passanten wundern sich, wieso der noch steht. Katrin Reichenecker und Salmir Coralic vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt erklären es mit Begeisterung. Danach ist es wirklich spannend, genau hinzuschauen, wie selbst totes Holz voller Lebensraum für kleine und große Tiere steckt.

Hinter diesem Baumloch könnte eine Fledermaus wohnen. Foto: Stephan Zenke Hinter diesem Baumloch könnte eine Fledermaus wohnen. Foto: Stephan Zenke

»Wo ein Daumen reinpasst, passt auch eine Fledermaus rein«, sagt die Diplom-Agrar-Biologin Reichenecker als Fachgebietsleiterin für Natur-, Art- und Bodenschutz. Dabei zeigt sie mit ihrem Finger auf ein kleines Loch im Stamm, über das sich die Flugkünstler der Nacht gar sehr freuen. Wobei das nur ein Teil des Lebensraumes ist, den dieser teilweise abgestorbene Baum zu bieten hat. Unten am Wurzelansatz haben Pilze das Holz zersetzt, was für Insekten aller Art eine Einladung zum Einzug ist. »Schaut man sich einen Stamm genau an, so erkennt man beispielsweise eine tiefe Stammfußhöhlung, ein großes Spechtloch oder auch verschieden große Bohrlöcher von Insekten«, sagt Reichenecker.

Bäume stärken Vielfalt

»Habitatbäume« nennen Kenner solche Bäume. Das lateinische Wort »habitatio« bedeutet ins Deutsche übersetzt Wohnung. Grundsätzlich bietet jeder Baum einen Lebensraum für zahlreiche Tiere, wie Spaziergänger in der Planie oder in den Stadtparks bestätigen können. Vor allem in den dicht bebauten und versiegelten Bereichen der Großstadt Reutlingen tragen gerade diese Bäume dazu bei, »eine Vielzahl von Kleinstlebewesen und Vögeln zu beherbergen und die ökologische Vielfalt zu stärken«. Das Gezwitscher am frühen Morgen ist wie eine Symphonie des Lebens, und wenn in den aufgehängten Nisthilfen tatsächlich gebrütet wird, nimmt der Flugverkehr sichtbar zu. Toll zu beobachten ist das. Dabei ist, was manchen Menschen als unordentlich oder gar hässlich erscheint, dennoch von großem Wert.

Nisthilfen sind während der Brutsaison ein Hingucker Foto: Stephan Zenke Nisthilfen sind während der Brutsaison ein Hingucker Foto: Stephan Zenke

»Diese Bäume sind abgängig« erklären Reichenecker und Coralic im Stadtgarten bei einem Stumpf, der absichtlich stehen geblieben ist. Eben als Wohnung »für totholzliebende Arten«, sagen die beiden Fachleute. Auch an anderen Stellen im Park haben die städtischen Gärtner mit Feingefühl die Natur so gelassen, wie sie abgestorben ist. Spaziergänger wunderten sich darüber immer wieder, »viele Leute rufen dann an«. Dabei gebe es grob gesagt zwei Fraktionen: »Die einen wollen es ordentlich, die anderen natürlich wild«. Den besten Mittelweg zu finden, ist das Bestreben der Stadtverwaltung.

Verkehrssicherheit an erster Stelle

Denn da gibt es noch ein Wort im gepflegten Bürokratendeutsch, das über allem schwebt: Verkehrssicherheit. Selbstverständlich dürfen Stämme nicht umkippen, Äste keinesfalls auf Wege fallen. »Um die Standsicherheit zu gewährleisten, wird lediglich der Torso stehen gelassen. Ob ein Torso ausgebildet werden kann, ist abhängig von der Standsicherheit des Stammes, der potenziellen Fallrichtung und dem Standort«. Klar sei, dass durch die Reduktion der Krone ein Baum für viele weitere Jahre einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt leisten könne. Selbst wenn man ihm das eben nicht ansieht.

Der Torso des Baumes bleibt absichtlich stehen, weil er Lebensraum ist, wie Katrin Reichenecker und Salmir Coralic von der Stadt erklären. Foto: Stephan Zenke Der Torso des Baumes bleibt absichtlich stehen, weil er Lebensraum ist, wie Katrin Reichenecker und Salmir Coralic von der Stadt erklären. Foto: Stephan Zenke

Um dies sowohl Kindern als auch Erwachsenen klarzumachen, tragen manche »Habitatbäume« Schilder. Zu finden sind solche Exemplare in der Planie, im Stadtgarten, auf dem alten Friedhof von Orschel-Hagen sowie im Volkspark. Wer sein Smartphone strapazieren möchte, kann den aufgedruckten QR-Code nutzen, um direkt auf eine passende Seite der städtischen Homepage zu gelangen. (GEA)

www.reutlingen.de/habitatbaeume