Gute Stimmung beim Dorffest in Sickenhausen

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Am Wochenende gab es im Sickenhäuser Zentrum kaum ein Durchkommen: Vor dem Rathaus gaben die »Wölfe« der Narrenzunft fleißig Würstchen und Pommes aus, während sich am Platz vor der Kulturwache Hunderte Menschen auf Bierbänken versammelten. Grund für den Trubel: das 15. Dorffest im Reutlinger Stadtteil. »Ich bin überwältigt«, erklärt Bezirksbürgermeister Klaus Nagel am Sonntag stolz, mit Blick auf die Menschenmasse um ihn herum. Am Samstagnachmittag eröffnete der Ortsvorsteher gemeinsam mit Finanzbürgermeister Roland Wintzen das Fest mit dem traditionellen Fassanstich – »souveräne Leistung«, so Nagel mit einem Lachen. Das Bier blieb dann selbstverständlich nicht nur dem Bürgermeister überlassen, sondern machte bei den zahlreich erschienenen Einwohnern die Runde. Am warmen Sommerabend sehnte sich nahezu jeder nach einer kühlen Erfrischung und feierte gut gelaunt mit Musik von DJ Tobi bis in die Nacht hinein.

Während sich der Samstag an die Erwachsenen im Dorf richtete, lockt das Programm am Sonntag den Sickenhäuser Nachwuchs und ihre Familien auf das Dorffest. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst am Rathaus und Frühschoppen mit den Gönninger Roßbergmusikanten ist die »Spielstraße« Anlaufstelle Nummer eins für Mädchen und Jungs. Die Mitglieder der örtlichen Narrenzunft bieten eine Motorradrundfahrt durch die Ortschaft an, bei der sich die Kleinen mit Helm an die vollends in Schwarz gekleideten Biker klammern und staunen dürfen. Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, trifft sich am Stand des Kindergartens »Kleiner Friedrich« und bemalt entspannt Gläser oder besucht den Pferdehof Eulengarten, um auf den herzigen Ponys zu reiten. Der Andrang um die jungen Pferde ist zwar groß, doch die Kinder beweisen in der Warteschlange eine Menge Geduld und werden mit einer Erfahrung belohnt, die für strahlende Gesichter sorgt.

»Wie hier die unterschiedlichen Generationen zusammenkommen, ist schon genial«

Mindestens genauso glücklich fühlen sich die Eltern der Friedrich-Silcher-Schule, die ihre Kinder lautstark bei den Aufführungen auf der Bühne anfeuern. Die Schüler der ersten Klasse heimsen hier für einen Tanz in Warnwesten und Besen in der Hand mächtig Applaus ein, bevor die Drittklässler zum B.J.-Thomas-Klassiker »Raindrops Keep Falling On My Head« ihre Regenschirme durch die Luft schwenken. »Wie hier die unterschiedlichsten Generationen zusammenkommen, ist schon genial«, erzählt Bezirksgemeinderat Roland Jetter, der bei den Auftritten der Grundschüler für die Musik sorgt und das Organisationsteam des Dorffests leitet. Die Menge an Getränken hatten er und seine Helfer extra aufgestockt, da die Besucher beim letzten Fest vor zwei Jahren deutlich trinkfreudiger als erwartet waren. »Für dieses Jahr hat es wieder nicht gereicht«, gibt das Urgestein der Narrenzunft Wölfe fröhlich zu. Doch kein Problem. Die Helfer kauften genügend Flüssiges nach.

Für die Organisation des Sommerhighlights im Dorf, bei der die ortsansässigen Vereine alle zusammenarbeiten, gibt es von Bezirksbürgermeister Nagel Sonderlob: »Da gibt es gar kein Inseldenken, sondern alle ziehen an einem Strang.« Das Gemeinschaftsgefühl mache die Veranstaltung nun mal so besonders, meint auch Dietmar Grauer, der mit seiner Ehefrau und seinen Enkelkindern zu Gast ist. »Es ist schön, hier auch mal wieder Leute zu treffen, die man eine Weile nicht gesehen hat«, erzählt er, »oder es entstehen ganz neue Freundschaften.« Für den langjährigen Anwohner Grund genug, das Fest immer wieder aufs Neue zu besuchen: »Für das Dorffest kommt jeder aus dem Haus.« (GEA)