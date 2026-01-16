Grober Unfug mit Blaulicht vor dem Reutlinger Amtsgericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Grober Unfug wird vor dem Reutlinger Amtsgericht sehr fein verhandelt. Zu klären ist die Frage, ob ein 22-jähriger Mann im Königsträßle mit Blaulicht eine Polizeikontrolle vorgetäuscht hat. Der Vorwurf lautet auf Amtsanmaßung in Tateinheit mit Nötigung, weil ein anderes Auto mit ebenfalls jungen Menschen anhalten musste. Bei allem Ernst ist die Verhandlung über den Widerspruch des Beschuldigten gegen einen Strafbefehl äußerst amüsant.

Der Vorfall ereignete sich an einem Tag Anfang Februar 2025 gegen 22 Uhr auf der in der Poser- und Raserszene sehr beliebten Zufahrt zur Achalm. Der leitende Oberstaatsanwalt Jens Altemeier fasst die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden zusammen: »Sie täuschten vor, eine Polizeikontrolle durchzuführen«. Dazu habe der gemeinsam mit drei weiteren Männern in seinem weißen Mercedes durch die Nacht fahrende Reutlinger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ein Blaulicht auf dem Dach seiner Limousine angeschaltet sowie den Wagen quergestellt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe anhalten müssen.

Im Gerichtssaal Richter: Sierk Hamann. Staatsanwalt: Jens Altemeier. Verteidiger: Thomas Hartmann.

Diesen Vorwurf der Amtsanmaßung inklusive Nötigung will der Angeklagte nicht auf sich sitzen lassen. Er gibt freimütig zu, ein Blaulicht dabei gehabt zu haben, bei dem es sich um ein »Partylicht« handelte. Er und seine Kumpels seien »zum Chillen« mit Blaulicht auf dem Reutlinger Hausberg unterwegs gewesen, »wir fanden das cool«. Was den Rückweg bergab betrifft, auf dem es dann zum Zwischenfall gekommen sein soll, wird seine Aussage undeutlicher.

»Mein Beifahrer versuchte, das Ding abzustecken, und hat es dabei aus Versehen angeschaltet«, beteuert der Angeklagte. Nur wenige Sekunden lang habe die Lampe geleuchtet. Er bestreitet ebenso, seinen Mercedes quergestellt zu haben. Viel mehr hätten ihn parkende Autos zum Rangieren gezwungen, als ein anderes Auto entgegenkam. Dessen Fahrer kam die Begegnung so spanisch vor, dass er den Notruf der Polizei wählte.

Echte Ordnungshüter nehmen Verfolgung auf

Die echten Ordnungshüter nahmen umgehend mit zwei Streifenwagen die Verfolgung des weißen Sternwagens auf, konnten ihn kurze Zeit später stehend und mit ausgeschalteten Scheinwerfern ausmachen. Hatte da jemand etwas zu verbergen? »Wieso hat man die Geschichte nicht der Polizei erzählt?«, fragt Richter Sierk Hamann. Danach habe niemand gefragt, lautet die Antwort des Mannes auf der Anklagebank. Jedenfalls war das männliche Quartett im kontrollierten Mercedes laut eines Polizisten im Zeugenstand alles andere als erfreut über die Begegnung mit ihm und seinem Kollegen.

Doch wieso hatte der Fahrer des entgegenkommenden Wagens überhaupt den Notruf gewählt? »Ich weiß nicht«, sagt der vor Gericht befragte 21 Jahre junge Stuttgarter aus. In der fraglichen Nacht war er zu seinem Vergnügen an der Achalm unterwegs. Er erinnert sich an »zwei, drei Sekunden Stillstand«. Allerdings befallen ihn Gedächtnislücken in Bezug auf den Standort der blauen Lichtquelle im Mercedes. »Wo war das Blaulicht?«, will Hamann wissen. »Ich weiß nicht mehr«, äußert der Zeuge. Dabei wäre es ein erheblicher Unterschied, ob da innen oder auf dem Dach ein Lichtlein aufgegangen ist.

300 Euro für die Pfundskerle

»Die Geschichte passt für mich nicht ganz zusammen«, äußert Staatsanwalt Jens Altemeier sein Unbehagen, das auch Richter Sierk Hamann beschleicht. Denn weitere Zeugen, allesamt Mitfahrer in einem der beiden sich begegnenden Autos, geben ebenso schwammige oder seltsame Varianten des Zwischenfalls von sich. Schließlich gelingt Hamann gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und Verteidiger Thomas Hartmann eine Einigung, von der alle Seiten profitieren. Gegen Zahlung von 300 Euro an den Verein Pfundskerle stellt er das Verfahren ein, denn ansonsten hätte er aus der juristischen Maus verfahrenstechnisch einen Elefanten machen müssen. »Irgendwer im Auto hat da groben Unfug mit dem Blaulicht getrieben«, sagt der Richter mahnend, »so etwas wie in dieser Nacht sollte nicht passieren«. (GEA)